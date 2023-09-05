日本酒迷快筆記！東京淺草微醺之宿將在10月開幕

「SAKE Bar Hotel 淺草」外觀示意圖，1樓為大廳兼具日本酒 Bar 的公共空間。 圖：SMADA／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你愛日本酒，或你的旅伴超愛日本酒嗎？快來筆記這間即將開幕的新飯店！預計今年10月將在東京知名觀光地淺草開幕的「SAKE Bar Hotel 淺草」，顧名思義是結合日本酒 Bar 魅力的住宿設施，目標鎖定外國觀光客群，主打提供「以『枡』乾杯而展開的住宿體驗」。

▲「SAKE BAR」設計時尚新潮，為住客提供日本酒、文化、藝術共舞的微醺饗宴。 圖：SMADA／來源

所謂的「枡」就是盛裝日本酒的酒器，外觀類似小木盒，容量以「一合」為單位，每一合大約有180ml。辦理 check in 手續後，每位住客都會領到1個專屬的枡酒杯，使用它就能在館內或房間內暢飲日本酒、享受足湯以及包場制浴池。

▲足湯區示意圖。 圖：SMADA／來源

飯店距離淺草雷門徒步約4～5分鐘即達，包場制浴池與足湯都設置在頂樓10樓，能夠一邊享受，一邊眺望以東京晴空塔為首的東京繁華夜景。

▲包場制浴池為半露天形式，設有優雅的富士山造型壁面。 圖：SMADA／來源

全館具備21間客房，根據目前釋出的最新資料，預計將有標準雙人房、標準雙床房、套房等房型。目前官網尚未開放預約，但標準客房的房價大約在每晚15,000日圓起。

▲館內客房示意圖。 圖：SMADA／來源

◎ SAKE Bar Hotel 淺草

．交通：東京Metro淺草站徒步約2～4分鐘。

．地址：東京都台東區駒形1-6-7

飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒。

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