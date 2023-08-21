平價又不失夢幻的高CP值選擇！特蒐9家可遠眺淺草寺、晴空塔的超狂東京飯店

旅遊的住宿有很多類型，有些人覺得幾乎都在外面跑景點，只是需要一個睡覺的地方，背包客棧即可；有些人則喜歡享受飯店，願意多花一些預算在住宿上；而今天要推薦大家的日本東京住宿則介於兩者之間，多數是平價連鎖飯店，在日本各地區都有分館，甚至還能遠眺淺草寺、晴空塔，無論是交通、生活機能都很便利，絕對是旅日住宿的好選擇！

東京住宿推薦：日本平價連鎖旅館

東急STAY飯店(Tokyu Stay Hotel)

日本知名連鎖平價飯店東急Stay體系走的是偏向公寓式酒店的類型，房內設有小流理臺、微波爐、洗衣機及燙衣板，適合長期旅遊、家庭或商務等有洗衣需求的旅客。東急Stay飯店房型設計較簡約，但空間卻發揮最大化利用，不過有些分館的房型行李箱可能需要以半掀開的方式擺放在走道，行走才比較方便。

圖-東急stay銀座 / IG@tokyustayginza

圖-東急stay銀座 / IG@tokyustayginza

圖-東急stay新宿 / IG@homesweethome_aabb

APA Hotel

說到日本連鎖飯店，在日本各地有非常多間分店，且密集度高的APA Hotel應該無人不曉，每間APA Hotel分店最大的特色就是都擁有絕佳的地理位置及十分便利的交通，不但鄰近地鐵站，同時坐落於淺草寺、上野阿美橫町、新宿歌舞伎町等熱鬧的觀光地區，生活機能良好，不用擔心沒有宵夜，是多數人到日本旅遊的平價住宿首選。

Dormy Inn飯店

Dormy Inn多美迎集團旗下有四個不同路線的飯店品牌，像是平價新興宿舍型旅館Dormy Inn、高階品牌Dormy Inn-premium、Dormy Inn- express，以及膠囊型旅館Global Cabin，約80間分店片遍布於日本熱門旅遊地區。最特別的是，Dormy Inn集團飯店有提供免費自製醬油拉麵作為宵夜，部分主打溫泉的分館還設有大浴場可免費泡湯，連鎖規模大又有一定品質，可以放心入住。

圖 / IG@dormyinn.official

圖 / IG@dormyinn.official

東橫INN飯店 (Toyoko Inn)

東橫INN是一間不只觀光客旅遊考慮下榻的地點，也是在地日本人國內旅遊會選擇的連鎖飯店，同樣遍布日本各個地區，甚至拓展海外。暖色及淺藍色系的裝潢、小而巧的空間，主打平價簡約，基本上所有房型皆附早餐，整體讓人感覺柔和舒適，且每間分館大同小異，鄰近車站、周圍一定有便利商店，非常適合小資族群。

圖 / IG@ciiiinnamon_daily

圖 / IG@ciiiinnamon_daily

圖 / IG@miraoworld

相鐵FRESA INN (Sotetsu Fresa Inn)

日本高CP值平價連鎖住宿之一的相鐵FRESA INN是很典型的日式商務型飯店，房內空間也許不是那麼大，設計上也中規中矩，但提供非常充足的備品，甚至還有面膜、化妝水、泡澡粉，且同樣都位於交通便利之處，附近也有百貨商場、美食餐廳及便利商店，是便利性極高的日本東京住宿。

圖 / 相鐵FRESA INN

圖 / 相鐵FRESA INN

Super Hotel

超高人氣的連鎖型旅館Super Hotel有三大特色，最大特色就是可以自行選擇喜歡的枕頭，因為每個人的習慣、頭型不一樣，入住時都可根據自身狀況挑選最合適的枕頭，提供舒服的睡眠品質。早餐則是第二大特色，使用經日本政府認證的有機蔬菜，不同地區的分店，還會將當地特色料理結合在裡面，在早餐時段提供給房客們享用。另提供日本鮮少見的三人房則是第三個特點。

圖 / IG@super.hotel_official

Comfort Hotel

Comfort Hotel是國際級的連鎖飯店，主要客群為小資族或商務旅客，讓旅人以平價消費享受無微不至的服務，在這裡絕對能感受到什麼是舒適又高級的住宿體驗，也許在日本的分店數沒有那麼多，但主要城市像是東京、奈良、北海道等等都有分店，地理位置也都十分方便，推薦給喜歡商務型住宿的旅人。

圖 / IG@chika__oio

東京淺草簪飯店(THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA)

位於淺草寺後方，2021年才開幕的東京淺草簪飯店，距離地鐵淺草站步行約十分鐘，一般雙人房空間稱不上大，但走道足以讓兩個28吋行李箱攤開，燈光明亮、床頭設有閱讀燈及插座，符合現代人需求，且從房內窗戶往外看就是淺草寺，頂樓觀景台更可以直接眺望晴空塔，在寸土寸金的日本平價飯店來說CP質非常高。

圖 / IG@thekanzashitokyoasakusa

圖 / thekanzashitokyoasakusa

圖 / IG@thekanzashitokyoasakusa

THE GATE HOTEL雷門大門飯店

雖然不是連鎖飯店，但因為擁有絕佳的地利位置和超美的景觀，使雷門大門飯店成為東京淺草十分搶手的住宿選擇。位於淺草寺雷門的斜對面，13樓大廳以環繞的落地窗設計，晴空塔就在面前，居高臨下的視角也能俯瞰淺草寺，白天和晚上有著截然不同的風貌。客房空間在日本算寬敞，整體乾淨舒適，並提供膠囊咖啡機。頂樓設有住客專屬酒吧，讓旅人輕鬆把淺草夜景一覽無遺，絕對是到日本東京玩必住的飯店之一。

圖 / IG@__y1ena

圖 / IG@__y1ena

圖 / IG@gatehotelkaminarimon

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