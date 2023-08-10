誤闖日本綜藝節目現場！？ 2023「台場冒險王」玩翻各種綜藝型體驗型遊戲超有趣

冒險王活動設計了大大小小的綜藝型體驗型遊戲，讓參加者感覺就置身於綜藝節目現場，其內容的豐富程度是不論大人小孩都能夠開心玩一整天的哦！每一個活動都非常有趣，現場有大型表演舞台，預計帶來富士電視台的音樂節目、現場表演和搞笑藝人的演出，到時候還能直擊富士電視台為此活動的現場轉播。活動上還有不少美食，這邊介紹幾個小編實際走了一趟後覺得有趣的主題活動，推薦給大家來玩哦～

吉伊卡哇是由日本插畫家ナガノ（Nagano）所設計出的角色，近年來在日本瞬速竄紅。因為被稱為「感覺又小又可愛」，在日文中是「なんか小さくてかわいいやつ」，而被簡稱「ちいかわ（CHIIKAWA）」，中文常寫成「吉伊卡哇」。在它變得超人氣後，還陸陸續續出了漫畫和貼圖還有許多周邊商品。

在會場一進來就能夠看到商店的屋頂上有著大大的吉伊卡哇，擺出了像是在迎接大家的姿勢，可愛的模樣大概是不論喜不喜歡吉伊卡哇的人都會被萌到的吧！會場的吉伊咔哇商店分成了販賣周邊的專門店和飲食店，不論是食物還是商品都超級可愛！

吉伊卡哇台場商店裡面設計成了像是日本夏日祭典的模樣，有夏日祭典上都會有的撈水球，還有必買的可愛面具，讓大家不論走到哪都能體驗日本的夏季祭典風情哦。

▲會場販賣祭典造型吉伊咔哇的周邊商品

飲食部總共推出了五種飲料，三個主要角色所做的特調飲料，每一個都可愛到不行耶，食物的部分有包子。

這次在富士電視台本社展出了幾部作品的特別區域是可以免費入場參觀的哦，有《神劍闖江湖》、《鬼滅之刃》和《刀劍神域》還有位於25樓球體裡的《海賊王》。

①神劍闖江湖

《神劍闖江湖》可以說是許多人心中的神作和童年回憶，漫畫於1994年於《週刊少年JUMP》上連載，算是一部很懷舊的作品但依舊很有人氣，也有開拍了好幾部的真人版電影，為慶祝神劍闖江湖動畫的放送記念，特別設置了作品區域，展出了這次的活動海報，還有以神谷道場為背景的等身大劍心模型，可以和1:1的劍心拍照哦！

▲1:1劍心模型帥氣值100%

真不愧是1:1的模型，看到劍心1:1模型時被帥得倒吸一口氣，就好像真的見到了劍心本人一樣呢，透過現場近距離觀察（變態），可以看到模型的做工是真的精細，臉的帥氣程度就不用多說了，頭髮和手部的線條感以及若隱若現的胸肌都很完美的呈現，讓人不由得有種小鹿亂撞的感覺，會不禁想天阿！這真的是可以免費看的嗎！！如果可以買一樽擺在家裡，那麼生活可以說是幸福美滿。

▲「逆刃刀」

這次不僅特別展出模型和動畫的播放，還有展出了劍心那把傳說中的「逆刃刀」，看到時心裡激動的吶喊「是逆刃刀本刀啊啊啊！」

②鬼滅之刃

隨著第三季刀匠村的播出，《鬼滅之刃》每一季都在創造經典，作者在不論是鬼殺隊亦或者是鬼的設計上都非常用心，每個角色的故事和個性都很有自己的特色。

第三季一樣可以看到炭治郎和禰豆子兄妹倆一同作戰的模樣，還有兩位柱甘露寺蜜璃和時透無一郎的精彩戰鬥，兩位都屬於外表纖細卻有著精湛的劍術，還有前半段戲份比較少的不死川玄彌，玄彌那不同於兇悍的外表內心其實只是渴望得到哥哥的認同，第三季可以看到無一郎和玄彌在一開始看似很難相處的樣子到因為和炭治郎相處過後的心境變化與成長，非常精彩。

▲第三季登場角色人形立牌

▲現場播放第三季經典場景和模型展示

③刀劍神域ANOMALY OUEST VR虛擬實境

《刀劍神域》講述了未來使用VR虛擬實境技術所開發了一款可以讓玩家真正融入到遊戲世界中的一款冒險遊戲，而開發者試圖將玩家們永遠鎖在遊戲世界中的故事，這次《刀劍神域》與東急歌舞伎町塔的VR虛擬實境遊戲合作，讓玩家們可以現場化身為《刀劍神域》中的角色一同與魔物作戰，活動現場利用感應器感知玩家的動作，玩家手拿控制器，玩家的動作可以操控出現在螢幕上的角色來行動。

▲控制器以及玩法

遊戲體驗時間約3分鐘，一次可2～3人遊玩，如果是一個人參加工作人員也會陪同遊玩，到場即可參加不需預約及抽整理券，而且是免費遊玩哦。

④ONE PIECE海賊王-和之國鬼島討伐凱多！-

《ONE PIECE海賊王》可以說是不論日本還是海外都是長年的暢銷作品，動畫漫畫都大受好評，漫畫已結束了和之國故事篇章，為了紀念海賊王動畫和之國篇自2019年七月開始播出，這次的冒險王活動富士電視台總公司的25樓大球體化身為和之國鬼島，在富士電視台球體不僅僅有海賊王活動可以參加還能360°眺望整個台場，天氣好時還能看見富士山哦。

一到達入口就可以看到凱多大本營，活動展示和之國的設定跟和之國中的名場面還有魯夫新覺醒招式-五檔「尼卡」，展內可以看到超巨大凱多的龍本體，非常之壯觀，近距離看明顯感覺到自己變得很小，其中有設置桃之助的互動小遊戲，場內有放置10個QR碼可以用手機掃描收集草帽成員印章，集滿10個成員即可獲得一張草帽海賊團的寫真小卡，《海賊王》設施同樣是免費入場觀看哦！

▲霸氣外露的四皇凱多

※需使用一日券入場

日本知名綜藝節目《整人大賞GP》，一直以來受到大眾的歡迎，尤其是節目總是能想出各式各樣的整人花樣，許多藝人都被整得不要不要的，這次活動特別設計體驗型設施讓大家來體驗上整人節目被整的感覺，設施中有許多有趣的小遊戲和一些Jumap scare，但是讓人嚇到的感覺恰到好處，這邊就先不破梗讓大家自己去體驗囉。

▲設施中展示節目有出現過的道具和服裝

▲曾在節目中把女藝人嚇到花容失色的「東野犬」

現場的東野犬跟節目中一樣會走動會跳來跳去，讓人不論是心裡還是身體都發毛，還讓人感覺有點嘲諷。

▲小熊的嘔吐物-哈密瓜汽水果凍飲和周邊商品

場內販賣喝著好喝但看著噁心的飲料，喝下去的心情特別矛盾，一杯650円。

※需使用一日券入場

《全員逃走中》與《全員戰鬥中》為同系列節目，是2004年開始於富士電視台上不定期播出的綜藝節目，也曾在台灣的電視頻道上播出。其主要內容是讓參賽者在實際街上不停地跑，在規定的時間內會有「獵人」追捕這些參賽者，成功躲避追捕的人就可獲得獎金，被獵人抓到的人獎金就歸零，遊戲期間會隨機加入一些任務來增加難度和趣味性。

《全員逃走中》的設施設計了相關的小遊戲可以讓大家體驗，有需在限時五秒內破解寶箱的遊戲和限時內用球擊破忍者的小遊戲，設施中有展示出節目中實際使用的道具和服裝。其中還有獵人表演，每隔一個小時就可以看到獵人為大家展示真正的追捕姿態。

▲道具展示和遊戲

▲「獵人」追捕表演

真的跟電視上看到的一模一樣呢，感受到充滿了魄力。

※需使用一日券入場

由「和久井健」老師所創作的作品《東京卍復仇者》，簡稱《東卍》，在台灣有著不小的人氣，動畫一開播就掀起了熱議，故事主要述說主角花垣武道意外地穿越時空回到了過去，武道試圖使用這個回到過去的機會，拯救自己的朋友，試著改變過去，故事主題以不良少年為題材的熱血風格，不論事動畫漫畫都很有熱度，漫畫更是創造了賣出7000萬本的紀錄，近期也推出真人版電影及舞台劇，獲得大人氣。

富士電視台冒險王活動為《東卍》設計了特別區域，還有體驗小遊戲和展示出「巨大黃金mikey像」，肯定會讓mikey粉為之瘋狂。

▲飆車體驗

此遊戲限定120公分以上才可參加，最快亮燈的人及獲勝，一次為四個參加者遊玩，我想越快亮燈就越有當上隊長的潛能哦！

▲超帥氣「巨大黃金mikey像」

以上是幾個小編推薦的主題給大家參考囉！

﹝台場﹞2023年富士電視台冒險王

地址： 東京都港区台場２丁目４−8

舉辦地點：富士電視台本社・御台場・青海周邊區域

營業時間：10:00～18:00（最終入場時間17:30）

購票資訊：一日券 一般:2800円/小中學生:1800円 ❈未就學兒童免費

官方網站│活動日曆

文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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