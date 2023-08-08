連鎖品牌「微笑飯店」於北海道札幌再插旗 高CP值住宿新館在這裡
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】北海道札幌市中心的「薄野」，是札幌最熱鬧的地帶，交通便捷、餐廳與百貨公司林立，同時也是札幌夜生活的代名詞。從疫情重挫直到如今走向趨緩，當地飯店生態也稍有變化，連鎖飯店品牌「微笑飯店」接手另一飯店的營業據點後，8月起以「微笑飯店札幌薄野南飯店」重新開幕，緊接著要規劃北海道旅行，別錯過先把高CP值住宿筆記起來！
周圍能銜接札幌市營地下鐵「豐水薄野站」與「薄野站」，徒步前往逛街天堂狸小路商店街則約20分鐘。館內具備超過120間客房，以雙人房、雙床房為大宗，也設有投幣式洗衣房，便於安排長天數入住。
雖然8月正值暑假期間，但飯店推出佛心的開幕紀念方案，雙床房包含自助式早餐每人8,600日圓起。若在非暑假的9月入住，搭配開幕方案則含早餐每人能降至6,500日圓起，開幕紀念方案即日起至10/31入住都適用，讓旅人大省荷包。
．交通：札幌市營地鐵「豐水薄野」站6號出口（電梯），徒步約3分鐘；札幌市營地鐵「薄野」站，徒步約8分鐘。
．地址：北海道札幌市中央區南7条西1-13-7
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