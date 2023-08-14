8月20日前免費！搭巡遊巴士玩日本長野小諸市6大景點
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離日本知名避暑勝地「輕井澤」乘坐電車約25分鐘就能抵達的小諸市，是延伸輕井澤之旅的熱門地區，即日起至8/20當地推出繞行6大觀光景點的免費巴士「小諸周遊巴士」。帶領遊客暢遊7月下旬剛開幕的話題性景點「小諸蒸餾所」、建造在懸崖絕壁上的「布引觀音」等，巴士分為2條路線，從JR或信濃鐵道的小諸站就能輕鬆上車，馬上展開旅程！
【A路線】小諸站→蘋果之里松井→小諸蒸餾所→小諸高原美術館・白鳥映雪館→小諸站
◎ 蘋果之里松井
小諸市的松井地區位於淺間山腳，具備松井農園、淺間高原農場小渚等多座觀光農園可安排採摘水果。當地日照時間長、降雨量相對稀少，晴朗且濕度較低的高原氣候有利於種植水果，再加上日夜溫差大，更讓水果又甜又香！
◎ 小諸蒸餾所
7/23正式開幕的「小諸蒸餾所」被譽為輕井澤最美日本威士忌酒廠，早在開幕之前就已經掀起話題，與蒸餾所併設的遊客中心能夠透過玻璃眺望廠房內的蒸餾器，感受威士忌釀造過程。
內部分為2大區域，「KOMORO Experience」能夠參觀廠房、「KOMORO Academy」則介紹威士忌淵源與威士忌小知識，無論持有哪個區域的門票，都可以在館內體驗小酌特調雞尾酒與購買特色伴手禮。
※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。
◎ 小諸高原美術館・白鳥映雪館
小諸高原美術館・白鳥映雪館坐落於能眺望小諸市街的飯鋼山頂，常設展以日本藝術院會員之一、在地畫家白鳥映雪50多年來所創作的各式作品為主軸，不定期有豐富企劃展外，也能欣賞多小諸在地藝術家們的作品。
【B路線】小諸站→布引觀音參道停車場→布引溫泉小諸→脇本陣之宿KUMEYA→小諸站
◎ 布引觀音
建造在懸岩絕壁上方的「布引觀音」是長野縣知名觀光景點，也是當地家喻戶曉的傳說故事《布引傳說》的主要地區之一。遊客需要沿著登山步道一路往上，才能看到朱紅色觀音亭奇景，參拜之餘周圍的眺望景色也不容錯過。
◎ 布引溫泉小諸
「布引溫泉小諸」能夠享受日歸溫泉或是選擇住宿於此，可一邊眺望淺間山美景，一邊享受自泉源引流而來的100%溫泉。房型主要以和室為大宗，最多可8人同住。餐食以長野縣產食材入菜，日歸遊客為點餐形式，住宿客則提供套餐料理。
◎ 脇本陣之宿 KUMEYA
江戶時代的日本具備5大街道，串聯京都、江戶（現今的東京）、北陸與東北地區，造就四通八達的交通網。小諸地區坐落於僅次於5大街道的「北國街道」沿途，過去曾是知名宿場（住宿地）。「脇本陣之宿KUMEYA」保留過往樣貌再次重生，提供遊客宛如穿梭時空回到江戶的住宿體驗。
◎ 長野縣 小諸市免費周遊巴士
．行駛期間：8／6～8／20
．費用：免費
．乘車地點：信濃鐵道「小諸站」
．行駛路線：
【A路線】小諸站→蘋果之里松井→小諸蒸餾所→小諸高原美術館→小諸站
【B路線】小諸站→布引觀音參道停車場→布引溫泉小諸→脇本陣之宿KUMEYA→小諸站
．時刻表：請見官網公告。
★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言