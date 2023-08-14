8月20日前免費！搭巡遊巴士玩日本長野小諸市6大景點

免費巴士「小諸周遊巴士」即日起開跑，帶領遊客輕鬆抵達市內觀光景點。 圖：小諸觀光局／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離日本知名避暑勝地「輕井澤」乘坐電車約25分鐘就能抵達的小諸市，是延伸輕井澤之旅的熱門地區，即日起至8/20當地推出繞行6大觀光景點的免費巴士「小諸周遊巴士」。帶領遊客暢遊7月下旬剛開幕的話題性景點「小諸蒸餾所」、建造在懸崖絕壁上的「布引觀音」等，巴士分為2條路線，從JR或信濃鐵道的小諸站就能輕鬆上車，馬上展開旅程！

【A路線】小諸站→蘋果之里松井→小諸蒸餾所→小諸高原美術館・白鳥映雪館→小諸站

◎ 蘋果之里松井

小諸市的松井地區位於淺間山腳，具備松井農園、淺間高原農場小渚等多座觀光農園可安排採摘水果。當地日照時間長、降雨量相對稀少，晴朗且濕度較低的高原氣候有利於種植水果，再加上日夜溫差大，更讓水果又甜又香！

▲7月上旬～9月上旬為藍莓季，能夠安排體驗採藍莓。 圖：小諸觀光局／來源

◎ 小諸蒸餾所

7/23正式開幕的「小諸蒸餾所」被譽為輕井澤最美日本威士忌酒廠，早在開幕之前就已經掀起話題，與蒸餾所併設的遊客中心能夠透過玻璃眺望廠房內的蒸餾器，感受威士忌釀造過程。

內部分為2大區域，「KOMORO Experience」能夠參觀廠房、「KOMORO Academy」則介紹威士忌淵源與威士忌小知識，無論持有哪個區域的門票，都可以在館內體驗小酌特調雞尾酒與購買特色伴手禮。

※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。

▲「小諸蒸餾所」距離小諸站車程僅10分鐘，現階段入場採用事前預約制。 圖：小諸觀光局／來源

◎ 小諸高原美術館・白鳥映雪館

小諸高原美術館・白鳥映雪館坐落於能眺望小諸市街的飯鋼山頂，常設展以日本藝術院會員之一、在地畫家白鳥映雪50多年來所創作的各式作品為主軸，不定期有豐富企劃展外，也能欣賞多小諸在地藝術家們的作品。

▲「小諸高原美術館・白鳥映雪館」周圍自然環繞，建築物外觀也相當獨特吸睛。 圖：小諸觀光局／來源

【B路線】小諸站→布引觀音參道停車場→布引溫泉小諸→脇本陣之宿KUMEYA→小諸站

◎ 布引觀音

建造在懸岩絕壁上方的「布引觀音」是長野縣知名觀光景點，也是當地家喻戶曉的傳說故事《布引傳說》的主要地區之一。遊客需要沿著登山步道一路往上，才能看到朱紅色觀音亭奇景，參拜之餘周圍的眺望景色也不容錯過。

▲「布引觀音」又稱釋尊寺，《布引傳說》描述貪得無厭的老婦人追著由菩薩化身的牛一路至此，進而改變心性的故事。 圖：小諸觀光局／來源

◎ 布引溫泉小諸

「布引溫泉小諸」能夠享受日歸溫泉或是選擇住宿於此，可一邊眺望淺間山美景，一邊享受自泉源引流而來的100%溫泉。房型主要以和室為大宗，最多可8人同住。餐食以長野縣產食材入菜，日歸遊客為點餐形式，住宿客則提供套餐料理。

▲館內具備開放感十足的岩石露天溫泉浴池與室內大浴場。 圖：小諸觀光局／來源

◎ 脇本陣之宿 KUMEYA

江戶時代的日本具備5大街道，串聯京都、江戶（現今的東京）、北陸與東北地區，造就四通八達的交通網。小諸地區坐落於僅次於5大街道的「北國街道」沿途，過去曾是知名宿場（住宿地）。「脇本陣之宿KUMEYA」保留過往樣貌再次重生，提供遊客宛如穿梭時空回到江戶的住宿體驗。

▲「脇本陣之宿KUMEYA」整體建築被列為保存文化財之一，距今已有超過150年歷史。 圖：小諸觀光局／來源

◎ 長野縣 小諸市免費周遊巴士

．行駛期間：8／6～8／20

．費用：免費

．乘車地點：信濃鐵道「小諸站」

．行駛路線：

【A路線】小諸站→蘋果之里松井→小諸蒸餾所→小諸高原美術館→小諸站

【B路線】小諸站→布引觀音參道停車場→布引溫泉小諸→脇本陣之宿KUMEYA→小諸站

．時刻表：請見官網公告。

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