王子大飯店數位化「Prince Smart Inn」 10/13插旗九州博多站前
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】王子大飯店旗下數位化智能飯店品牌「Prince Smart Inn」是近年來蓬勃展店的日本新興飯店品牌之一。目前在東京、大阪、京都等熱門觀光景點都有據點，緊接著10/13將在博多站前開幕全新分館，同時也是該品牌插旗九州地區的首間分館！
飯店理念追求功能性和便利性，甚至入住到退房只要智慧型手機一機在手就能輕鬆完成。館內客房面積約14～15平方公尺，提供雙人房、雙床房2種房型可選擇，住客的智慧型手機同時也能身兼房卡，如果使用官方APP預約還能夠享有入住10晚免費贈送1晚的好康優惠，讓旅人大省荷包。
雖然是連鎖體系飯店，但仍能感受結合當地的特色亮點喔！飯店1樓設有使用九州嚴選食材、以鐵板燒烤的福岡知名米漢堡專門店「comecomeBURGER」，免費提供牛肉米漢堡、炸蝦米漢堡等美味早餐，入住雙床房每人每晚8,100日圓起。
．交通：JR博多站徒步約5分鐘。
．地址：福岡縣福岡市博多區博多站前3-21-4
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