東京都內溫泉加購物！有明花園泡湯血拼吃美食 朝聖超大無印良品門市

靠近台場的有明一帶，近年來新開發出不少景點設施，特別是東京奧運時有不少競技場館設於此，使其越來越受到關注。單就觀光說來，由於周邊有如東京迷你世界博物館、teamLab Planets TOKYO、豐洲市場、台場鋼彈等豐富景點及便利的大眾交通，可說是近年人氣急遽上升中的觀光區域。

就位於這一帶的有明花園，在疫情期間誕生，是一座結合購物、溫泉、美食、飯店、劇場等於一身的複合式商業設施，不僅進駐有關東數一數二大規模的新概念無印良品門市東京有明、本來就很受外國遊客歡迎的日本超市AEON STYLE及KOJIMA x Bic Camera等店鋪，其中的天然溫泉設施「泉天空之湯 有明花園」，備有豐富完整的溫泉洗浴設備，成了不少溫泉客在東京都內享受天然溫泉的新選擇。

再加上，從有明花園出發，有可直接抵達位於羽田機場第三航廈的羽田機場花園的免費接駁車，讓海外遊客在安排行程上更有靈活性。這次就跟著我們一起來看看有明花園中完備的溫泉設施，以及有什麼好吃好逛的吧！

有明花園ARIAKE GARDEN（有明ガーデン）

地址：東京都江東區有明 2-1-8

營業時間：

購物與服務 10:00～21:00

咖啡餐飲 11:00～23:00

大眾交通：

百合海鷗號 有明站，步行約4分鐘。

百合海鷗號 有明網球之森站，步行約3分鐘。

臨海線 國際展示場站，步行約6分鐘。

官方網站

有明花園內的泉天空之湯24小時營業，擁有來自地下1500公尺湧出的天然溫泉露天浴池為主的8種不同湯泉（女湯一般只有7種），亦包括了岩盤浴、三温暖桑拿浴。無論是露天溫泉中琥珀色的高鹽分「美人之湯」，又或者是室內的碳酸泉與氣泡浴，都能有效暖身促進血液循環，有益於肌膚保養、舒緩疲勞。

泡溫泉之餘，也能搭配烤箱及蒸氣浴2種桑拿設施加強代謝效果。而若想追求更深層的療癒，亦可選擇館內的5大自然礦石岩盤浴，又或是在館內做個精油SPA。

泉天空之湯有明花園的休息空間寬敞舒適且多樣，光是5樓就有適合靜靜休息的「Relax Lounge」和適合輕鬆聊天的「Cafe Lounge」，若是覺得肚子餓，館內的有明廚房中也有提供豐富的美食菜單可挑選。此外，6樓還特別設有女性限定的休息空間，不管是泡湯時的「中場休息」，還是泡完湯後都可以使用。

（圖片提供：Villa Fontaine Grand東京有明）

天然溫泉 泉天空之湯 有明花園（天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン）

地址：東京都江東区有明2丁目1-7 モール&スパ5階

營業時間：24小時（入館受理 05:00〜隔日凌晨01:00）

※ 凌晨1:30～5:00因為清掃的關係無法使用浴場。

公休日：全年無休

※ 每個月不排除會有一次會因設備檢修而公休，具體請查閱官方網站公告。

※ 天然温泉（自家源泉・加温・循環過濾）

官方網站

鄰近台場的有明在靠近東京港一帶的海灣地區，可說是東京頗具有未來感的新開發區，擁有這與東京都心其他地區全然不同的開闊風景。座落於此的有明花園腹地廣闊，注定了不少日本品牌的大規模門市的誕生，包括了無印良品 、AEON STYLE、KOJIMAxBic Camera等，不僅擁有完整豐富的商品外，並有更大的空間能詮釋各自的品牌個性。

除此之外，像是人氣百元商店DAISO、能採購藥妝的Tomod’s在這裡也能找到，更少不了可以辦理退稅手續的免稅櫃檯。下面我們重點選了幾家頗受關注店鋪來分享。

無印良品 東京有明

即便是開幕於疫情期間，無印良品 東京有明店開幕前就頗具有關注度。且不說門市規模是關東地區少數的大型門市之一，門市內更能見到不少特色的商品企劃。涵蓋三層樓的店鋪中，展售有豐富的東京有明店限定家具選物，包括無印良品與日本居家生活用具品牌IDEE的合作。

與此同時，店內亦提供目前日本國內最多種多樣的友善環境商品，其中很多也是東京有明限定喔。

2樓的家具及裝潢展示空間，也可說是東京有明門市的一大特色之一。在這裡可以見到更多由無印良品提案的室內裝潢展示，包括了與其他家具設計品牌共同企劃的展示等，即便無法真的現場訂購家具，亦能在居家生活裝飾方面收穫不少靈感。

除此之外，無印良品 東京有明中，並設了咖啡座Café＆Meal MUJI及MUJI Bakery麵包店，若逛累了想要歇腳吃點什麼的話，不妨前往看看。

無印良品 東京有明

位置：Mall&Spa 1、2、3F

營業時間：

平日10:00～20:00

週六日、國定假日10:00〜21:00

>>Café&Meal MUJI

平日11:00〜19:00 L.O18:00

週六日、國定假日11:00〜20:00 L.O19:00

>>MUJI Bakery 10:00～18:00

有明花園店鋪網站 ｜ 品牌官網

AEON STYLE有明花園

相信喜歡在日本購物的朋友，對日本超市AEON STYLE都不會陌生。在有明花園的AEON STYLE結合鄰近豐洲市場的特性，提供時令新鮮的蔬果的同時，在新鮮水產區還有料理服務。更特別的是，由於有明周邊喜歡紅酒的人很多，因此AEON STYLE有明花園門市更擁有非常豐富的紅酒賣場，蒐羅了約有800種紅酒品項。

當然，寬廣的超市內，亦能找到種類多樣的日本零食，還有種類多樣且美味的熟食可選擇。於此同時，超市內導入了可自助式結帳的專用手機系統「REJIGO（レジゴー），能夠節省結帳排隊的時間。

AEON STYLE有明花園（イオンスタイル 有明ガーデン）

位置：Mall 1F

營業時間：8:00〜23:00

有明花園店鋪網站 ｜ 品牌官網

KOJIMA x Bic Camera 有明花園店

（圖片提供：有明花園）

在日本購物，家電產品也是人氣品項之一。今年在有明花園新開幕的KOJIMA x Bic Camera，是台場有明這一帶數一數二的大型家電賣場。整排不同主題式的家電商品陳列非常有特色，加上影像照片與文案並用的標示方式，讓即便不會日文的外國遊客也能簡單看懂。從在日本海外也超人氣的遊戲或吹風機等美容家電，到如行動電源、充電接頭等旅途中會急需的物品等，在這裡都能找到。

KOJIMA x Bic Camera 有明花園店（コジマ×ビックカメラ 有明ガーデン店）

位置：Mall 3F

營業時間：10:00～21:00

有明花園店鋪網站 | 品牌官網

THREEPPY

由Three與Happy組成的品牌THREEPPY，主打「從300日圓開始的快樂生活」理念，推出了一系列可愛又不失成熟感的生活雜貨，囊括了餐盤餐具、首飾配件、寢具香氛、小家電或數位用品等，無論是買來自用或是送禮都不錯，特別適合小資族群。

THREEPPY

位置：Mall 2F

營業時間：10:00～21:00

有明花園店鋪網站 | 品牌官網

WTW

WTW是誕生於日本的生活風格品牌，以「URBAN（都會）」、「SURF（衝浪）」、「NATURAL（自然）」為主概念，提供同時熱愛大自然與大都會的兩極性的人們，親海休閒感的生活提案。旗下商品種類多樣，從休閒服飾、配件，到家居生活雜貨及家具等都有。而在有明花園的門市，也是該品牌首次並設有WTW CAFE咖啡座的門市。如果喜歡戶外或度假休閒風格，那麼WTW絕對是值得一逛的店鋪。

WTW（ダブルティー）

位置：Mall 3F

營業時間：10:00～21:00

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鐵道模型店POPONDETTA

你是鐵道迷嗎？有明花園的鐵道模型店POPONDETTA，顧名思義就是鐵道迷們到日本「敗家」的好去處——畢竟在這裡可以找到各式各樣的鐵道電車周邊商品，想必能讓不少人荷包失血。不僅如此，門市內設置了可以讓無論大人還是小孩看了都會興奮起來的大型地景模型，它不僅真的能運轉，還有機會可以實際操作看看！

鐵道模型店POPONDETTA（鉄道の模型 ポポンデッタ）

位置：Mall 4F

營業時間：10:00～21:00

有明花園店鋪網站

逛街購物之餘，當然少不了吃美食這件事，而有明花園的美食餐廳種類豐富多樣，是這一帶的居民和上班族工作生活及休閒之餘前往覓食的好去處。其位於5樓的美食街中，能找到包括日本在內的各國料理，其中像高CP值的「十割蕎麥麵 嵯峨谷」、地道的讚岐烏龍麵店「元祖自助烏龍麵店 竹清」等，都是人氣名店。當然，若想要吃西式、中式料理或是韓式料理，在這裡也能找到。

除了美食街外，有明花園內還有許多人氣美食餐廳，下面就分享頗有特色這兩家以供參考。

KONANA

主打不僅僅是「和風」的「和義大利麵」，KONANA的義大利麵是以日本的高湯、醬油或豆漿為底，採用當季時令的食材烹調出來的「混血義大利麵」，新穎而有特色，總是讓人充滿期待。其中濃郁的KONANA的豆漿卡波納拉義大利麵，及較清爽的章魚與土佐甜椒芥末高湯義大利麵是人氣品項。

除此之外，KONANA獨家的豆漿布丁，和原創的調和茶「KONANA茶」也非常值得品嚐。

KONANA（こなな）

位置：Mall 5F

營業時間：11:00~23:00（L.O. 22:00）

有明花園店鋪網站｜品牌官方網站

迴轉壽司 ABURI百貫

到日本，少不了吃壽司。有明花園內的這家迴轉壽司 ABURI 百貫，是以炙燒傳統江戶前握壽司為主題的迴轉壽司店。在這裡不僅能嚐到以當日一早新鮮的漁獲生魚片捏製成的美味握壽司，還有火烤過更香的炙燒握壽司、海鮮味噌湯等120種料理。若要說人氣選項，當屬能嚐到三種不同炙燒魚片的握壽司「炙燒三昧」，另外炙燒鹹檸檬系列也非常受歡迎。

迴轉壽司 ABURI百貫（回転寿司 ABURI百貫）

位置：Mall 5F

營業時間：11:00～23:00（L.O. 22:15）

有明花園店鋪網站 ｜品牌官方網站

PICK UP！來碗自助式海鮮丼：All Day Dining GRANDE AILE

有明花園內的飯店Villa Fontaine Grand東京有明中，有並設全日都有對外營業的餐廳 All Day Dining GRANDE AILE。由於靠近豐洲市場，在早中晚的自助式Buffet中，可以自己挑選喜歡的海鮮、飯量來製作海鮮丼——其海鮮選項約10種以上，絕對讓你吃個過癮。另外，飯店餐廳內的Mocktail特調飲料，因為好喝又好拍，人氣急遽上升中。

（圖片提供：Villa Fontaine Grand東京有明）

當然下榻飯店Villa Fontaine Grand東京有明也是不錯的選項，畢竟從這裡有可以直達羽田機場的免費接駁巴士。不過即便不住在飯店，一樣可以前往飯店內的餐廳享受美味Buffet。

All Day Dining GRANDE AILE

地址：東京都江東区有明2丁目1-5

營業時間：

早餐時段 6:00～10:00（9:30最後入場）

午餐時段 11:30～14:00（13:30最後入場）

晚餐時段 17:00～22:00（21:30最後入場）

官方網站

前往有明花園，可搭乘百合海鷗號或臨海線到有明站、有明網球之森站或國際展示場站下車，步行前往。步行腳程約3～6分鐘不等。搭乘電車往來東京一帶的其他熱門觀光地亦十分方便，包括到新宿站只要24分鐘、到東京站12分鐘、到池袋站約40分鐘、到銀座站約20分鐘，而到台場站則為17分鐘左右。

不僅如此，有明花園最大的交通優勢，還在於與羽田機場第三航廈互通的免費接駁巴士。

從有明發車到羽田機場，首班車8:30，末班車20:30，期間每兩小時就有一班車，抵達羽田機場約40分鐘左右。而自羽田機場發車的班次首班為9:30，末班車為21:30，期間一樣每兩小時一班。目前具體的時刻表可參考如下。

有明花園與羽田機場免費接駁車班次時刻表（圖表來源：有明花園）

※ 時刻表有可能無預警變動。

​

另外，雖然說接駁巴士的車型每班不盡相同，但基本都配備WiFi、USB充電插座，並有方便輪椅乘車的空間及設備。

需要注意的是，免費接駁巴士每班車可乘坐45～50人，由於不會加開班次也無法事前預約，只能現場排隊上車，因此不排除會有無法乘車的狀況。

如果喜歡逛街購物，其實也非常推薦可以提前一點時間到羽田機場花園逛逛。今年1月盛大開幕的羽田機場花園，集結了日本全國代表性且人氣的品牌店鋪及美食約80家店鋪，包括了能品嚐到全國各地美食的美食街和餐廳、能買到各種時尚雜貨和伴手禮特產的店、藥妝店、便利商店等，旨在提供往來旅客絕佳且便捷的日本購物飲食體驗。

購物美食區涵蓋設施的1、2樓，主要分成「羽田美食精選（Haneda Food Selection）」、「大江戶美食廣場」、「日本長廊（Japan Promenade）」、「羽田精選（Haneda Collection）」、「羽田參道」。我們在另一篇關於羽田機場花園的文章中，有為你精選了一些推薦店鋪及美食餐廳，有興趣不妨前往參考看看。

不僅好吃好買，羽田機場花園同樣擁有24小時營業的天然溫泉設施「泉天空之湯」，有可以見到富士山和飛機起降的露天浴池，更有日本最大規模的機場飯店「Villa Fontaine Grand」及「Villa Fontaine Premier」，裡面不僅有能見到多摩川河景、富士山，又或者是飛機起降及電車的景觀房間，房間內的寬敞大空間及精緻智慧型的設備更讓人驚艷。如果有意就近下榻機場，絕對會是不錯的選擇。關於飯店的詳細資訊，我們同樣有寫在另一篇羽田機場花園的介紹文章中。

東京都內泡溫泉一直是不少遊客喜聞樂見的行程，而消費購物吃美食更是少不了的旅行環節。有明花園既有舒適完備的天然溫泉設施，又有無論機能性還是品牌商品豐富度都絕佳的購物空間，再搭配便捷到位的交通方式與周邊景點，真可說為台場一帶東京港灣地區的旅遊提供了非常不錯的新提案。

正在規劃東京旅遊的你，覺得如何呢？

有明花園ARIAKE GARDEN（有明カーデン）

地址：東京都江東區有明 2-1-8

營業時間：

購物與服務 10:00～21:00

咖啡餐飲 11:00～23:00

大眾交通：

百合海鷗號 有明站，步行約4分鐘。

百合海鷗號 有明網球之森站，步行約3分鐘。

臨海線 國際展示場站，步行約6分鐘。

官方網站

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