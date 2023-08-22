大阪勝尾寺夏季點燈、夜間參拜初登場 周遊巴士好方便

今年在4月～5月「勝尾寺」首次舉辦初夏夜間點燈後廣受好評，夏季點燈活動也隨之開跑。 圖：勝尾寺／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大阪的箕面市以秋季紅葉絕景聞名，但其實不光只有秋季，在盛夏時節也看點十足！夏季經典活動「Summer Festival箕面公園2023」即日起至8/27登場，包含入列日本瀑布百選的箕面大瀑布、勝尾寺、瀧安寺、西江寺等都能欣賞璀璨點燈秀。

▲夏季期間綠葉圍繞境內，燈光點綴後更有另類風情。 圖：勝尾寺／來源

今年度最大亮點，不可錯過到訪首次在夏季舉辦夜間特別活動的「勝尾寺」，即日起至8/26止推出「真夏的夜間參拜2023」，欣賞夜間點燈之餘，境內也對外開放夜間參拜，讓遊客體感與白天不同的奇幻面貌。

▲寺內以祈求勝運聞名，能看到許多還願供奉的不倒翁。 圖：勝尾寺／來源

因應觀光人潮逐漸回流，箕面市還同步推出例假日行駛的「箕面瀧道單程觀光周遊巴士」，成人購買1日乘車券能享有周圍店鋪與勝尾寺門票減100日圓折扣。路線串聯阪急箕面站、箕面大瀑布與勝尾寺之間，預計將行駛至明年3/10止，接下來規劃秋季賞楓、冬季追雪都能多多利用搭乘！

▲勝尾寺的紅葉面貌繽紛多彩，推薦多次重遊收集四季美景。 圖：勝尾寺／來源

◎ 大阪府 勝尾寺「真夏的夜間參拜2023」

．日期：7／15～8／26期間的每週六

．時間：日落後～20：30（最終入場20：00）

．入山門票：高中生以上500日圓／國中小生400日圓／未就學兒童100日圓／2歲以下免費

．交通：箕面站或千里中央站搭乘公車，車程約30分鐘；或搭乘箕面瀧道單程觀光周遊巴士前往。

．地址：大阪府箕面市勝尾寺

◎ 箕面瀧道單程觀光周遊巴士

．行駛路線：阪急箕面站～箕面大瀑布～勝尾寺

．1日乘車券：成人2,000日圓／3歲以上至小學生1,000日圓。

※ 成人乘車券包含可在周圍店鋪使用的400日圓折扣券，以及出示車票享勝尾寺入山門票折抵100日圓。

．單一區間乘車券：均一價500日圓（不包含任何優惠折扣）。

．行駛日：7／15～2024／3／10期間的例假日（指定停駛日除外）。

※ 指定停駛日：11／11～12／3、12／30～2024／1／8

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