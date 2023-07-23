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搭纜車消暑暢玩！ 日本岩手雫石王子大飯店8月夏季活動快訊

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雫石王子大飯店腹地內具備纜車，單趟只要約7分鐘就能輕鬆攻頂。　圖：雫石王子大飯店／來源
雫石王子大飯店腹地內具備纜車，單趟只要約7分鐘就能輕鬆攻頂。　圖：雫石王子大飯店／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】王子大飯店集團旗下設施「雫石王子大飯店」坐落於鄰近盛岡市區的雫石町，將在8/7～8/20推出期間限定夏季特別活動「雫石 SUMMER PICNIC」。

主打舉凡住客都可以在白天時段「免費」搭乘纜車，一邊眺望宏偉岩手山，一邊直奔海拔730公尺的山中廣場。攻頂後能騎乘自行車巡遊、大玩肥皂泡拍美照，或是躺在吊床上享受森林浴等，度過沁涼的避暑時光。

▲夏季活動「雫石SUMMER PICNIC」無論住宿客或日歸遊客都能參加。　圖：雫石王子大飯店／來源
▲夏季活動「雫石SUMMER PICNIC」無論住宿客或日歸遊客都能參加。　圖：雫石王子大飯店／來源

▲山中廣場具備野餐區域、自行車租借等多種服務，還能品嘗飲品與刨冰等。　圖：雫石王子大飯店／來源
▲山中廣場具備野餐區域、自行車租借等多種服務，還能品嘗飲品與刨冰等。　圖：雫石王子大飯店／來源

午後時光盡情暢玩後，緊接著別錯過飯店提供的和洋兼具自助式晚餐，以與岩手縣息息相關的6大主題設計菜單，海鮮種類相當豐富，還能一次吃到盛岡冷麵、盛岡炸醬麵、一口蕎麥麵的「盛岡三大麵」料理！1泊2食入住標準雙床房方案，每人11,667日圓起（溫泉入湯稅150日圓另計）。

▲館內「Prince Room餐廳」提供美味佳餚，天氣良好時還能眺望岩手山用餐。　圖：雫石王子大飯店／來源
▲館內「Prince Room餐廳」提供美味佳餚，天氣良好時還能眺望岩手山用餐。　圖：雫石王子大飯店／來源

享用完晚餐也別急著入睡！雫石王子大飯店不僅白天活動精彩，晚上更有招牌特色「雫石銀河纜車」，推薦再次搭乘纜車直奔山頂追尋滿天星空，天氣良好時就像身處在銀河般，相當浪漫。

▲雫石銀河纜車。　圖：雫石王子大飯店／來源
▲雫石銀河纜車。　圖：雫石王子大飯店／來源

◎ 雫石王子大飯店

‧ 交通：JR盛岡站或雫石站搭乘飯店免費接駁車（※），車程約20～50分鐘。

‧ 地址：岩手縣岩手郡雫石町高倉溫泉

※ 至少需3天前預約，2023年度免費接駁車即日起至12／3行駛。

※ JR盛岡站發車9：00／11：10／16：10，JR雫石站發車11：45（視當日路況可能稍有延遲）。

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