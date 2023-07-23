搭纜車消暑暢玩！ 日本岩手雫石王子大飯店8月夏季活動快訊

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-03-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 THE CITY BAKERY BAR & BURGER RUBIN、警固公園、警固神社。 迷人的日本宜居城市生活－福岡 早在10幾年前，福岡就入選世界十大宜居城市之一，作為日本九州交通、美食、購物、文化的中心，福岡市區的住宅區、商貿區與娛樂區相當接近，人與人之間交流也很頻繁，就好比下班與好友相約，交通往返時間也是10-15分鐘可以輕鬆抵達的距離，而對於外地旅人來說，這樣一座精緻小巧的城市，可動可靜、可山可海，幾乎是深度認識日本城市生活樣貌，最好的旅遊目的地。 而福岡代表性的交通運輸中心是天神和博多車站，代表性美食是牛腸鍋，代表性購物商圈是天神地下街和博多運河城，代表性景點則有櫛田神社、福岡塔和大濠公園，而代表性的生活日常樣貌就在屋台街尋找吧；這是一條福岡代表性遊程的旅行，一起來看看吧！

2023-07-21 15:00