岐阜縣知事古田肇攜手樂天棒球場推出「岐阜DAY」活動

輕井澤距離東京只有一個多小時的新幹線車程，雖然可以當天來回旅遊，但是這裡可避暑滑雪也可賞楓逛街，適合不同年齡層不同季節的人來玩。建議大家可以選一間輕井澤的人氣飯店住宿一晚，更能感受輕井澤度假魅力。

2023-07-12 10:00