岐阜縣知事古田肇攜手樂天棒球場推出「岐阜DAY」活動
【旅奇傳媒/日本部報導】後疫情時代，岐阜縣知事古田肇選擇台灣市場作為海外宣傳第一站，與白川村長成原茂、高山市長田中明共同訪台，同時宣告與樂天桃園棒球場合作，將於9月6日舉辦「岐阜DAY」體驗活動，讓來場看棒球賽的粉絲能也徹底體驗岐阜在地文化、與試吃美味的飛騨和牛、以及當地住宿券抽獎等。
古田知事表示，疫情前來訪岐阜的台灣旅客在海外客群佔比不是第一就是第二，透過問卷調查更發現有6成遊客來岐阜超過4次以上，重遊客佔比極高。也因此疫後特別鎖定台灣作為重點宣傳地區。本次透過與樂天球場舉辦「岐阜DAY」，現場將出動岐阜縣官方吉祥物MINamo做為開球投手，也將邀來樂天女孩一起體驗，希望以全新宣傳活動拓展新客群，並加深台日交流。
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