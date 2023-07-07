暑假玩福岡必拍！teamLab期間限定「夏日向日葵空間」，感受盛夏免日曬
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】由數位藝術創意團隊teamLab精心規劃的常設展區「teamLab Forest Fukuoka －SBI證券」於2020年夏季在福岡 PayPay Dome 附近盛大開幕，是疫後遊福岡不可錯過的魅力新景點。
伴隨夏季到來，自7/15起展區也將煥然一新，推出以向日葵為主的期間限定面貌。即使不用日曬流汗，遊客也能感受盛夏氛圍與花海之美！
整座展區以「運動之森」及「捕捉並收集的森林」雙重亮點為主軸，打造出高低起伏的立體展區空間。參觀時推薦搭配智慧型手機APP，一同參與探索、捕捉、收集等互動式體驗，收集出專屬自己的逛展圖鑑。
既有作品《粒狀地層的暄騰地形－A Whole Year per Year》與《群蝶，短暫的生命－A Whole Year per Year》也在這次進行大規模翻新，變化為展現出夏季氛圍的新面貌，甚至更擴大原有展區空間，帶給遊客更加豐富的沉浸式體驗。
‧ 門票：成人1,900日圓、國高中生1,400日圓、4歲～小學生600日圓。
‧ 營業時間： 【平日】11：00～20：00 【例假日】10：00～20：00
‧ 交通：自福岡機場、博多站或天神站搭乘公車至「福岡PayPay Dome」站下，徒步3～5分鐘。
‧ 地址：福岡縣福岡市中央區地行濱2-2-6（BOSS E・ZO FUKUOKA 5樓）
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