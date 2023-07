暑假玩福岡必拍！teamLab期間限定「夏日向日葵空間」，感受盛夏免日曬

展示作品《與躍動的山谷的花朵共生的生物們-A Whole Year per Year》能欣賞以向日葵等夏季花卉組合而成動物造型光雕。 圖:teamLab/來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】由數位藝術創意團隊teamLab精心規劃的常設展區「teamLab Forest Fukuoka -SBI證券」於2020年夏季在福岡 PayPay Dome 附近盛大開幕,是疫後遊福岡不可錯過的魅力新景點。

伴隨夏季到來,自7/15起展區也將煥然一新,推出以向日葵為主的期間限定面貌。即使不用日曬流汗,遊客也能感受盛夏氛圍與花海之美!

▲展示作品《捕捉並收集的森林-A Whole Year per Year》。 圖:teamLab/來源

整座展區以「運動之森」及「捕捉並收集的森林」雙重亮點為主軸,打造出高低起伏的立體展區空間。參觀時推薦搭配智慧型手機APP,一同參與探索、捕捉、收集等互動式體驗,收集出專屬自己的逛展圖鑑。

▲展示作品《與花共生的動物們 II-A Whole Year per Year》。 圖:teamLab/來源

既有作品《粒狀地層的暄騰地形-A Whole Year per Year》與《群蝶,短暫的生命-A Whole Year per Year》也在這次進行大規模翻新,變化為展現出夏季氛圍的新面貌,甚至更擴大原有展區空間,帶給遊客更加豐富的沉浸式體驗。

▲展示作品《粒狀地層的暄騰地形-A Whole Year per Year》。 圖:teamLab/來源

▲展示作品《群蝶,短暫的生命-A Whole Year per Year》。 圖:teamLab/來源

◎ teamLab Forest Fukuoka

‧ 門票:成人1,900日圓、國高中生1,400日圓、4歲~小學生600日圓。

‧ 營業時間: 【平日】11:00~20:00 【例假日】10:00~20:00

‧ 交通:自福岡機場、博多站或天神站搭乘公車至「福岡PayPay Dome」站下,徒步3~5分鐘。

‧ 地址:福岡縣福岡市中央區地行濱2-2-6(BOSS E・ZO FUKUOKA 5樓)

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」

提供海內外旅遊最新消息,「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野