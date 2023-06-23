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2023年東京迪士尼夏季特別活動將登場！水上逗趣船、特別版飛濺山、還有…

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

東京迪士尼園區除了正在歡慶40周年紀念外，2023年的夏季特別活動也宣布將在7/4開跑囉！(延伸閱讀: 迪士尼樂園40週年慶開跑~連續三百多天推出精彩活動)

以「夏のびしょ濡れ 夏日濕身」為主軸，推出一系列夏季限定活動，就是要讓遊客玩到全身濕透、全身透涼！一起來看看2023年迪士尼海洋與迪士尼樂園，各有哪些夏季特別活動吧！

2023迪士尼海洋夏季特別活動

📍水上逗趣船

人氣設施「水上逗趣船」是以無軌設計，在體驗時無法預測船會往哪個方向移動，因此也就不能預測自己何時會突然被濺濕。

在夏季活動中特別增設了「超強瀑布」功能，讓你坐在船上無處可躲！

📍達菲與朋友的表演秀

迪士尼海洋的明星角色「達菲熊」，不知不覺也累積了6位新朋友，因此在今年的夏季特別活動中，達菲熊將攜手朋友們在烏克莉莉的樂曲下，帶來精彩的舞動表演～

愛烤餅乾的狗狗「可琦安」與喜歡音樂的小烏龜「奧樂米拉」都是第一次亮相哦，絕對不能錯過。

📍全新達菲舞台劇與套餐

迪士尼海洋的「鱈魚岬錦標美食」（Cape Cod Cook-Off）餐廳，是以達菲短劇而聞名的餐廳，每次去總是大排長龍要等待很久。今夏除了推出全新的餐點外，還會同步推出全新短劇「達菲與朋友們的美妙友誼」，讓你一邊享受美食，一邊欣賞療癒可愛的舞台劇。

迪士尼海洋「鱈魚岬錦標美食」舞台劇

表演日期：2023年7月4日起

表演次數：每日4次（可能有所調整，請依官方公布為準）

時間：一場約75分鐘

價格：S席：3,600日圓、A席：3,100日圓、B席：2,600日圓（採預約制、價格包含餐點）

2023迪士尼樂園夏季特別活動

📍飛濺山

2022年夏天開始，迪士尼樂園為了讓來訪的遊客能消消暑，特別將飛濺山的水花噴濺程度調高。

今年夏季特別活動也將飛濺山從16公尺高的山頂往瀑布俯衝而下時，增加了噴水裝置，加大水力體驗、升級俯衝的快感。

📍遊行活動

夏季的遊行巡演將新增Baymax主題花車，跟隨著輕快的音樂，當「大英雄天團」經過時，還會一邊灑水、一邊為遊客帶清涼消暑的濕身體驗。

遊行一日三場、一次30分鐘

📍卡通城 trolley barn toon wash

小孩最喜歡的「卡通城」園區內，將在Jolly Trolley車庫前增設噴水設施，讓孩子們在炎炎夏日中，可以享受被水濺濕的趣味體驗。

炎炎夏日即將到來，一起到東京迪士尼清涼消暑一下吧！

2023年東京迪士尼渡假村夏季特別活動

2023年7月4日～9月6日

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/summer2023/

窩日本推薦閱讀：東京迪士尼樂園40週年慶開跑~連續三百多天推出精彩活動！　

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迪士尼 東京 消暑

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