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預約一趟完美旅程！ 東京北海道渡輪船「Sunflower號」預約方式教學

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

坐船旅行，有不同於坐飛機的浪漫感，而能在海上住一晚，在現代更是頗為難得的體驗。日本商船三井Sunflower號是往返於關東茨城大洗港與北海道苫小牧港之間的渡輪，前往東京和札幌都十分方便，因此亦成為不少人到日本旅遊時的好選擇。Sunflower號基本上每天會有傍晚出發和凌晨出發的兩個班次運行，而比較適合觀光行程安排的是傍晚出發的班次。通常會在第一天傍晚出航，在海上過一夜，隔天中午抵達目的地。

畢竟需要過夜，因此如同飯店一般需要事前預約，無法現場購票。Sunflower號船內提供多種類型不同價位的床位及客房，且通常提前兩個月開放線上預約。儘管系統操作簡單易懂，這裡還是帶你一起看一遍，要怎麼預約比較好囉。

Step1 選擇日期與時間

進入商船三井渡輪首頁，點選右上角的「網上預約」，便可進入預約系統。目前系統支援的語言以日文及英文為主，這裡以的圖示以英文作為示範，若覺得看日文有漢字比較方便的話，亦可以在右上角切換語言。下面說明將會連同英文和日文一併標示，以便操作。進入預約系統後，點選「Make a reservation（予約する）」，並在上面一欄的「Non-members（一般の方）」選擇出發搭乘日期以及航向，看是要從Oarai（大洗）到Tomakomai（苫小牧），還是反向。

若想從東京所在的關東前往搭船，請選擇Oarai（大洗）出發。若想從札幌所在的北海道前往搭船，則請選擇Tomakomai（苫小牧）出發。

北海道的雪季、北海道的花季，都是非常值得前往旅遊的季節。且不說札幌冬天的雪祭，又或者是富良野夏天的薰衣草季節，北海道春天的櫻花季也會比日本關東關西等本島地區再晚一些，而且芝櫻也十分值得一賞。無論你是選擇先飛北海道再到東京，或是飛東京再搭船到北海道都不錯。

在確定搭船日及航程後，就按下「Check availability（空席照会）」進入下一步囉。

Step2 選擇房型

如前文所述，Sunflower號每日基本上有傍晚出發及凌晨出發兩個班次，而適合觀光規劃的是傍晚出發的班次——它不僅在時間上比較好規劃旅遊行程，且船中的房型及設備也是比較豐富的，所以請點選晚間8點前出發的班次。選定班次後，畫面上會顯示當日船上可預約的房型以及費用。

Sunflower號中的房型很豐富，從經濟實惠的床位大通舖「旅人房（Tourist/ツーリスト）」、膠囊型「舒適房（Comfort/コンフォート）」，到多種獨立房間，包括有寬敞私人海景陽台空間的「頂級豪華套房（Suite/スイート）等，還有方便輪椅或嬰兒車移動的無障礙客房（Premium Barrier Free/プレミアムバリアフリー）。頂級豪華套房的設備的舒適度自然不在話下，即便是經濟型的公共住宿空間，船內一樣有乾淨整潔的公共空間可使用。

想要一欄所有房型的照片和介紹，可以點選「About Classes（等級の説明）」，當然在繁體中文的官方網站中也有中文介紹，只是由於預約系統為英文及日文，直接對照對應語言來選擇會比較直觀。關於預約頁面中顯示的房間預約狀況符號，主要由下面幾種，一併翻譯給大家參考。

○或数字：有空房可預約。（※ 顯示數字時為剩餘的房間數）

×：已客滿或不在可預約期間內。

－：現在不提供使用。

☆: 可登記候位。

■: 已停止登記候位。

一般可預約的房型會出現紅色的圓圈或數字，點入後便可進入下一步。

Step3 輸入預約詳情

選擇房型後，會進入預約詳情的頁面。在這裏可選擇人數，包括「成人（Adult/大人）」、「學生（Student/学生）」、「國小生（Child/小学生）」、「未就學幼兒（Not yet in school/未就学児）」、「嬰兒（Infant/乳児）」。若有汽車（Passenger vehicle/乗用車）、機車（Motorcycle/二輪自動車）或是自行車（自転車/Bicycle），或是攜帶中小型寵物（Pet cage/ペットケージ）一起登船，也可在此選擇。

在完成這部分選擇後，點選頁面右下方的「Proceed to Reservations（予約手続きに進む）」後，會看到注意事項的提醒（Caution/ご注意事項），勾選「Please make a tick in the box if you agree（上記「ご注意情報」の内容に同意）」後，在Non-members（一般の方）區塊中，點選「Proceed to reservation without logging in（ログインせず乗船者情報に進む）」，進入填寫乘船者個人資訊的頁面。

填寫完成後，即可進入下一步。

Step4 關於船餐和付費

完成詳細乘船者資料的填寫後，系統會跳到選擇餐點（Enter Meals/食事入力）的頁面，並顯示出預約詳情。雖然說是選擇餐點的頁面，但實際上無需也無法在線上預約餐點——而是上船後到餐廳外的點餐機器上購買美食券就可以了。Sunflower號上提供自助餐Buffet式晚餐、早餐，以及午餐時段的輕食，這些都可以直接在現場購票。

所以，在確認顯示的預約資訊無誤後，即可選擇下一步，來到優惠券（Coupon/クーポンオプション）選擇的頁面。而由於該頁面也還沒有整備完成，因此請繼續選擇下一步，來到最終確認頁面。再次確認無誤後，即可選擇完成預約（予約完了）。系統將顯示「Thank you for your reservation/予約情報登録完了」並出現當天可以直接自助Check in的QR Code，及告知付款期限。於此同時，系統也會將完成預約的資訊mail到指定Email。

若已準備好付款，可選擇頁面左下方的「Proceed to Payment/お支払いに進む」，進入付款頁面選擇想要的付款方式，可選擇到日本當地的便利商店（7-11、全家或LAWSON等）付款，或是直接用信用卡或支付寶付款。建議大家還是能透過信用卡等線上操作的方式，在指定的期限內儘早完成付款，以確保預約成功。若有什麼相關疑問，亦可以點選預約系統中的常見問題（Support service/Q&A）來查看（※只有日文）。

完成一切預約及付款手續後，便可以開始期待啟程囉。坐船航海，有種可以稍微遠離日常生活的感覺，畢竟海上相比陸地，電信訊號比較不穩定，因此能有暫時逃離訊息或是網路紛擾的感覺。把握這樣的時光，和親友一起在船上吹吹海風，看海闊天空，也可以準備一些卡牌桌遊一起玩，或是單純聊天談心。當然Sunflower號上也有提供船內專屬的SSQ數位智慧系統服務，可以找到一些電影觀賞。除此之外，船內也有浴場和桑拿，可享受海景泡澡的樂趣！

關於在船上可以玩些什麼，我們整理的另外一篇文章。

若不清楚要怎麼前往搭船，可以看這邊的交通指南。

最後，小小提醒，有需要的話也可以自備暈船藥，雖然船上也有販售。在此就先祝你旅途愉快囉。

延伸閱讀：日本渡輪過夜體驗商船三井Sunflower號 從東京到北海道坐船旅行很懷舊

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