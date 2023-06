預約一趟完美旅程！ 東京北海道渡輪船「Sunflower號」預約方式教學

坐船旅行,有不同於坐飛機的浪漫感,而能在海上住一晚,在現代更是頗為難得的體驗。日本商船三井Sunflower號是往返於關東茨城大洗港與北海道苫小牧港之間的渡輪,前往東京和札幌都十分方便,因此亦成為不少人到日本旅遊時的好選擇。Sunflower號基本上每天會有傍晚出發和凌晨出發的兩個班次運行,而比較適合觀光行程安排的是傍晚出發的班次。通常會在第一天傍晚出航,在海上過一夜,隔天中午抵達目的地。

畢竟需要過夜,因此如同飯店一般需要事前預約,無法現場購票。Sunflower號船內提供多種類型不同價位的床位及客房,且通常提前兩個月開放線上預約。儘管系統操作簡單易懂,這裡還是帶你一起看一遍,要怎麼預約比較好囉。

Step1 選擇日期與時間

進入商船三井渡輪首頁,點選右上角的「網上預約」,便可進入預約系統。目前系統支援的語言以日文及英文為主,這裡以的圖示以英文作為示範,若覺得看日文有漢字比較方便的話,亦可以在右上角切換語言。下面說明將會連同英文和日文一併標示,以便操作。進入預約系統後,點選「Make a reservation(予約する)」,並在上面一欄的「Non-members(一般の方)」選擇出發搭乘日期以及航向,看是要從Oarai(大洗)到Tomakomai(苫小牧),還是反向。

若想從東京所在的關東前往搭船,請選擇Oarai(大洗)出發。若想從札幌所在的北海道前往搭船,則請選擇Tomakomai(苫小牧)出發。

北海道的雪季、北海道的花季,都是非常值得前往旅遊的季節。且不說札幌冬天的雪祭,又或者是富良野夏天的薰衣草季節,北海道春天的櫻花季也會比日本關東關西等本島地區再晚一些,而且芝櫻也十分值得一賞。無論你是選擇先飛北海道再到東京,或是飛東京再搭船到北海道都不錯。

在確定搭船日及航程後,就按下「Check availability(空席照会)」進入下一步囉。

Step2 選擇房型

如前文所述,Sunflower號每日基本上有傍晚出發及凌晨出發兩個班次,而適合觀光規劃的是傍晚出發的班次——它不僅在時間上比較好規劃旅遊行程,且船中的房型及設備也是比較豐富的,所以請點選晚間8點前出發的班次。選定班次後,畫面上會顯示當日船上可預約的房型以及費用。

Sunflower號中的房型很豐富,從經濟實惠的床位大通舖「旅人房(Tourist/ツーリスト)」、膠囊型「舒適房(Comfort/コンフォート)」,到多種獨立房間,包括有寬敞私人海景陽台空間的「頂級豪華套房(Suite/スイート)等,還有方便輪椅或嬰兒車移動的無障礙客房(Premium Barrier Free/プレミアムバリアフリー)。頂級豪華套房的設備的舒適度自然不在話下,即便是經濟型的公共住宿空間,船內一樣有乾淨整潔的公共空間可使用。

想要一欄所有房型的照片和介紹,可以點選「About Classes(等級の説明)」,當然在繁體中文的官方網站中也有中文介紹,只是由於預約系統為英文及日文,直接對照對應語言來選擇會比較直觀。關於預約頁面中顯示的房間預約狀況符號,主要由下面幾種,一併翻譯給大家參考。

○或数字:有空房可預約。(※ 顯示數字時為剩餘的房間數)

×:已客滿或不在可預約期間內。

-:現在不提供使用。

☆: 可登記候位。

■: 已停止登記候位。

一般可預約的房型會出現紅色的圓圈或數字,點入後便可進入下一步。

Step3 輸入預約詳情

選擇房型後,會進入預約詳情的頁面。在這裏可選擇人數,包括「成人(Adult/大人)」、「學生(Student/学生)」、「國小生(Child/小学生)」、「未就學幼兒(Not yet in school/未就学児)」、「嬰兒(Infant/乳児)」。若有汽車(Passenger vehicle/乗用車)、機車(Motorcycle/二輪自動車)或是自行車(自転車/Bicycle),或是攜帶中小型寵物(Pet cage/ペットケージ)一起登船,也可在此選擇。

在完成這部分選擇後,點選頁面右下方的「Proceed to Reservations(予約手続きに進む)」後,會看到注意事項的提醒(Caution/ご注意事項),勾選「Please make a tick in the box if you agree(上記「ご注意情報」の内容に同意)」後,在Non-members(一般の方)區塊中,點選「Proceed to reservation without logging in(ログインせず乗船者情報に進む)」,進入填寫乘船者個人資訊的頁面。

填寫完成後,即可進入下一步。

Step4 關於船餐和付費

完成詳細乘船者資料的填寫後,系統會跳到選擇餐點(Enter Meals/食事入力)的頁面,並顯示出預約詳情。雖然說是選擇餐點的頁面,但實際上無需也無法在線上預約餐點——而是上船後到餐廳外的點餐機器上購買美食券就可以了。Sunflower號上提供自助餐Buffet式晚餐、早餐,以及午餐時段的輕食,這些都可以直接在現場購票。

所以,在確認顯示的預約資訊無誤後,即可選擇下一步,來到優惠券(Coupon/クーポンオプション)選擇的頁面。而由於該頁面也還沒有整備完成,因此請繼續選擇下一步,來到最終確認頁面。再次確認無誤後,即可選擇完成預約(予約完了)。系統將顯示「Thank you for your reservation/予約情報登録完了」並出現當天可以直接自助Check in的QR Code,及告知付款期限。於此同時,系統也會將完成預約的資訊mail到指定Email。

若已準備好付款,可選擇頁面左下方的「Proceed to Payment/お支払いに進む」,進入付款頁面選擇想要的付款方式,可選擇到日本當地的便利商店(7-11、全家或LAWSON等)付款,或是直接用信用卡或支付寶付款。建議大家還是能透過信用卡等線上操作的方式,在指定的期限內儘早完成付款,以確保預約成功。若有什麼相關疑問,亦可以點選預約系統中的常見問題(Support service/Q&A)來查看(※只有日文)。

完成一切預約及付款手續後,便可以開始期待啟程囉。坐船航海,有種可以稍微遠離日常生活的感覺,畢竟海上相比陸地,電信訊號比較不穩定,因此能有暫時逃離訊息或是網路紛擾的感覺。把握這樣的時光,和親友一起在船上吹吹海風,看海闊天空,也可以準備一些卡牌桌遊一起玩,或是單純聊天談心。當然Sunflower號上也有提供船內專屬的SSQ數位智慧系統服務,可以找到一些電影觀賞。除此之外,船內也有浴場和桑拿,可享受海景泡澡的樂趣!

關於在船上可以玩些什麼,我們整理的另外一篇文章。

若不清楚要怎麼前往搭船,可以看這邊的交通指南。

最後,小小提醒,有需要的話也可以自備暈船藥,雖然船上也有販售。在此就先祝你旅途愉快囉。

