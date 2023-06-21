關東乘船交通指南！東京北海道渡輪船「Sunflower號」

東京大都會的繁華、北海道的自然風光，都想在一趟旅程中同時享盡？或許你可以規劃一趟從東京飛進，從札幌飛出的旅程。若你恰巧又曾經想要嘗試搭船旅行，那麼往返於關東茨城大洗與北海道苫小牧之間的渡輪商船三井Sunflower號會是不錯的選擇。它不僅能實現你東京北海道一次打盡的願望，更能帶給你有些復古的非日常旅行體驗。而前往茨城大洗港搭船，從東京出發方便，且也能結合茨城當地的觀光規劃。關於如何線上預約，可參考我們整理的這篇文章。

而這次，我們將帶你一起自東京車站出發，線上走一遍前往大洗搭船的大眾交通，以及到達北海道苫小牧港後，前往札幌的大眾交通路線。

① 東京站—水戶站

從東京要前往Sunflower號所在的茨城大洗港，需要先到茨城的水戶站轉車。而要前往水戶，從東京車站出發很方便，因為不僅可以選擇搭乘電車前往，也可以選擇搭乘高速巴士。

搭乘高速巴士

若選擇搭乘高速巴士，可前往東京車站並自八重洲南口的出來，便能見到一整排的JR高速巴士站。JR高速巴士的售票處出站左轉就可以看到，在售票處的自動售票機上選購開往水戶的「高速水戶號・那珂湊線（高速みと号・那珂湊線）」車票，並前往4號站台上車。從東京到水戶車程大約2小時，票價約2250日圓，大概一小時會有兩班車出發。記得最晚應搭乘下午2點30分（2:30 pm​）發車的高速巴士出發，不然很可能會來不及趕上上船時間。

搭乘高速巴士到達水戶站後的下車處，是位於水戶站北口左側轉角處的巴士站。

搭乘電車

若選擇搭乘電車，則可以自東京車站購買JR常磐線的特快日立號（ひたち）或常磐號（ときわ）前往水戶。電車亦基本是每小時2班車，車程約1小時20分鐘，比高速巴士且更快更節省時間，當然相對票價也比較貴，單程約3890日圓。記得，如果是搭電車的話，最晚也要搭上下午3點15分發車的車次，以免趕不上出港。

② 水戶站—>大洗港

水戶是茨城的縣廳，市內有日本三大庭園之一的偕樂園，每年早春更會舉辦大規模的梅花祭典。而從水戶站前往大洗港亦可選擇搭乘電車或是公車代步。

搭乘公車

在水戶車站北口右側的3號站台，有可抵達大洗渡輪碼頭（大洗フェリーターミナル）的公車，票價約落在560到620日圓之間。最晚應搭乘下午5點25分（5:30 pm）發車的公車，不然會趕不上上船。

搭乘電車

除了公車之外，也可以選擇轉搭茨城當地的地方鐵路「大洗鹿島線」——不僅車票價格實惠，還能享受搭乘日本地方鐵路特有的樂趣。從水戶到大洗，電車票價為330日圓，車票可在水戶站內標示「JR/大洗鹿島線」的售票機上購買。

作為地方鐵路線，大洗鹿島線是蠻值得喜歡鐵道的朋友體驗的一條路線。且不說它是復古可愛的雙節單人列車，15分鐘車程中沿線盡是田園風光，更能讓人真有種遠離喧囂的愜意感。記得，若選擇搭乘大洗鹿島線，最晚要搭上下午5點30分（5:30 pm）發車的班次，以趕上上船的時間。

③ 大洗站ー>大洗港（大洗渡輪碼頭）

若從水戶搭乘公車，可直接抵達大洗渡輪碼頭（大洗フェリーターミナル），但若是搭乘大洗鹿島線，則只能到達大洗站。大洗站距離大洗渡輪碼頭，步行約17分鐘左右。若是在時間充足且天氣晴好的狀況下，散步前往也不錯，但若想要快點抵達港口的話，可選擇在站前換乘公車或是計程車前往。

在大洗站前能見到的觀光巴士「海遊號」，其實是可以搭到大洗渡輪碼頭的，且車費只要100日圓。然而，它的班次很少，且與渡輪出發的時間不好銜接。所以，如果不想要步行到碼頭的話，選擇計程車會比較方便。搭計程車大概5～6分鐘能抵達港口，車資不到1000日圓。

抵達大洗渡輪碼頭，到旅客大廳內辦好Check in後，就只要等待上船囉。旅客大廳中有舒適寬敞的候船休息室，能眺望寬廣的海景，並能望見靠港的Sunflowers號。

在規劃從東京到大洗搭船的行程時，不妨多預留一些可以觀光的時間——如同前文所述，途經的茨城水戶有非常有名的偕樂園，從水戶站轉搭公車加步行只要20分鐘路程，很值得順道去走走。特別是早春2～3月梅花盛開的季節時，那滿園梅花暗香浮動的美景，絕對不會讓你失望。

不禁水戶的偕樂園，就在大洗還有靈氣爆表的絕景——大洗磯前神社。那矗立在海中的鳥居，在千年波濤，彷彿成了某種永恆，卻也格外孤寂地動人。從大洗渡輪碼頭步行前往約20多分鐘腳程，時間充足的話蠻值得前往看看的。

當渡輪抵達北海道的苫小牧港後，大多數的人都會選擇前往札幌，所以我們這邊也簡單帶你走一遍從苫小牧港到札幌的交通路線。

其實從苫小牧港到札幌市區最簡單的交通方式，就是從渡輪碼頭前搭乘前往札幌的直達巴士Express Tomakomai，車程約2小時，票價1450日圓。只是巴士一天只有4個班次，其中下午2點前（2:00 pm）正好有一班車，只是由於渡輪下午1點半（1:30 pm）左右才靠港，想要趕上這班巴士，會有點趕。除了搭乘直達札幌的巴士，你也可以選擇搭公車到苫小牧站，轉搭電車前往札幌，班次固定，比較好計算時間。

值得一提的是，商船三井有特別推出單程交通住宿套票，包含了東京到大洗、苫小牧到札幌的巴士券。只是它無法直接網上預訂，而需要透過電話預約。若有興趣，可查閱官方網站，了解更進一步的相關資訊。

據商船三井的統計，從東京搭船出發到北海道的行程是比較有人氣的路線，所以我們這次就以此為範本帶大家走了一遍。當然，如果你選擇自北海道搭船出發到東京，一樣可以參考這樣的交通路線移動，來享受不同於搭飛機的特別旅程。若想知道更多，關於在Sunflower號上有什麼好玩好吃的，可以參考我們整理的這篇文章。若不清楚要怎麼預約，可參考這裡的預約教學。願你也喜歡這樣有些復古慢活的海上之旅。

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