世界最古老的護照在滋賀！三井寺珍藏智証大師渡唐國寶文書登錄UNESCO世界記憶

滋賀大津市的三井寺所收藏的國寶「智証大師關係文書典籍」，2023年5月24日正式登錄聯合國科教文組織的「世界記憶」，此為9世紀平安時代三井寺門派宗祖智証大師渡唐學佛時，由唐國役所發行的通行許可證「過所」，共留存兩紙，被譽為是世界最古老的護照！也見證了日唐兩國文化交流的重要歷史。

三井寺與渡唐學佛的智証大師

圖：仁王門。（圖片來源：びわ湖大津観光協会）

三井寺正式名稱為「長等山園城寺」，坐落在琵琶湖西南方長等山麓，自平安時代守護琵琶湖至今約1,200年，安然度過多次戰火，於是又被稱為「不死鳥寺」。三井寺是天台寺門宗的總本山，天台寺門宗則是平安時代自唐國傳入的大乘佛教宗派之一，第五代天台座主智証大師圓珍和尚是彼時的渡唐八家之一，與空海、最澄等大師齊名，因振興門派而被尊為宗祖。

圖：智証大師坐像。（圖片來源：総本山三井寺）

智証大師於仁壽三年（853年）帶著九州大宰府開立的渡航證明書，乘新羅商船渡唐，途中遭遇暴風，幾經周折終抵唐國，取得唐國役所發給通行許可證「過所」後，在天台山國清寺學佛；齊衡二年（855年）訪長安，往玄法寺法全阿闇梨學真言密教；天安二年（858年）乘唐國商船返回日本後，以園城寺為寺門派據點。

世界最古老的護照：渡唐過所

圖：尚書省司門過所。（圖片來源：総本山三井寺）

當時唐國發給的「尚書省司門過所」、「越州都督府過所」有兩紙被完好地保存下來，登錄為國寶，可以被稱為世界最古老的護照。其中尚書省司門過所紙面上押印「蒲關十二月四日勘出 丞郢」，可知智証大師於12月4日通過長安防禦最重要的「蒲關」，是可知智証大師旅程細節的貴重史料。

過所今收藏在三井寺文化財收藏庫，與智証大師渡唐相關的文書典籍、9世紀日唐文化交流相關史料共56件，2022年在東京國立博物館的協助下挑戰申請聯合國科教文組織（UNESCO）的四大遺產事業之一「世界記憶」（Memory of the World），此為日本第八項登錄世界記憶的歷史文獻。

（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

為了慶祝智証大師渡唐文件登錄UNESCO世界記憶，三井寺文化財收藏庫實施特別公開，展出包含兩件過所在內的五件寺藏國寶，展出至2023年7月2日止；其後將再加上四件展品，移轉至大津市歷史博物館展出至7月30日。

三井寺參拜推薦路線

圖：仁王門。（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

除了親眼見證智証大師的兩紙過所，也非常推薦參拜歷史悠久的三井寺和寺藏國寶和重要文化財。從「JR京都駅」或京都市營地下鐵「三条京阪駅」前往「三井寺駅」，約莫不到半小時即可抵達。

在三井寺駅下車後，沿「琵琶湖疏水道」前往三井寺，此疏水道串聯了琵琶湖與京都，是建於明治時代的日本近代化遺產；首先來到三井寺正門「仁王門」，此為德川家康捐款建造，一尊坐鎮的仁王像則是室町時代的文物。

圖：金堂。（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

圖：唐院及三重塔（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

過了仁王門，來到曾出現在浮世繪的近江八景之一「三井的晚鐘」；再到建於桃山時代的華麗本堂「金堂」參拜佛像，毗鄰的一口井「閼伽井屋」則是知名靈泉，所出聖水用於供佛；在靈鐘堂抽一只占卜運勢非常靈驗的「鐘籤」；再來到重要文化財「唐院．三重塔」，此為供奉開祖智証大師的聖域，三重塔則移築自奈良世尊寺，獲列重要文化財。

中場休息，到江戶時代僧房改建的「ながら茶房 本壽院」，品嘗明治時代創業的在地銘茶「紫香樂 朝宮茶」後，來到「三井寺文化財收藏庫」，這裡是本次智証大師渡唐相關史料的展示地點，藏有被譽為桃山時代最高傑作之一的狩野光信所繪障壁畫和佛像；參拜西國三十三所觀音靈場第十四番札所的「觀音堂」，本尊的如意輪観音坐像是平安時代的重要文化財，這裡的大悲殿可以求取御朱印。

圖：狩野光信的障壁畫。（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

圖：觀音堂。（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

最後一站來到「展望台」，展望大津市街和琵琶湖，此為松尾芭蕉、正岡子規等文人墨客最愛的景致。若喜愛歷史建築，行前也或可申請光淨院、勸學院兩座國寶客殿的特別拜觀喔！

（圖片來源：三井寺文化遺產ミュージアム）

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▌天台寺門宗 総本山三井寺

地址︱日本滋賀県大津市園城寺町246

開放時間︱神社8:00-17:00，年中無休；文化財收藏庫8:30-16:30（最後入館時間16:00）

官網︱三井寺（天台寺門宗総本山園城寺）

Instagram︱miidera1200

▌三井寺文化遺產ミュージアム

官網︱三井寺文化遺產ミュージアム

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撰文︱Wei

圖片來源︱びわ湖大津観光協会・総本山三井寺・三井寺文化遺產ミュージアム

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