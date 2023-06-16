干貝白湯、日本第一鹽味拉麵─東京池袋拉麵不吃不可4選報你知！

【撰文:拉麵浪人・ラーメン浪人 / 窩日本】

池袋是來到東京必逛的熱門地點之一，這裡有著規模龐大的電器商城Bic Camera以及日本最大的山田電機LABI1，還有重新裝潢後新開幕的日本最大動漫聖地安利美特。此外池袋也是日本著名的拉麵激戰區，這裡竟然有著上百間的拉麵店！

來到這裡購買電器或是動漫周邊商品後，想要來碗拉麵補足體力繼續逛街的話，要如何從玲瑯滿目的拉麵店中做出選擇呢？就讓我來為你引路吧！

1. 池袋最強雞白湯 – 鶏の穴

深受女性顧客歡迎的濃厚雞白湯，喝的到雞本身最精華的鮮甜美味，湯的口感滑順帶有些許黏性，滿滿的膠原蛋白也具有相當的營養價值。

配料是帶皮的鮮嫩雞腿肉，微微的油脂香氣點綴，使整體的味道層次更加豐富。另外還有一小球的肉燥讓吃法更加多元，類似在吃日式擔擔麵的感覺，糖心蛋上還有印上一隻雞的紋路也是雞之穴的標誌，相當可愛之外拍起照來也更加有意思！

2022年夏季限定 – 豆乳擔擔冷麵

另外雞之穴每個月都會推出不同的限定拉麵，若在造訪店家時發現限定拉麵是你喜歡的口味，不妨也可以點來吃吃看！這碗麵或許會成為你這次旅遊的美好記憶，而且是僅在當月才有的美味哦！

【店家資訊】

住址：東京都豊島区東池袋1-39-20 慶太ビル1F

營業時間：11:00～22:00

定休日：無休

2. 就連日本都相當少見的干貝白湯 – Noodle Voice

店家的裝飾有如他的店名帶了許多與音樂相關的要素，整體感覺比較洋派一些。

以動物系的湯底去混合干貝的出汁製成的濃厚白湯，湯的膠質感相當強，香醇帶有黏性，所以能好好地附著在粗的麵體上入口。雞與豚的鮮味作為撐起整碗麵的基礎味道，用來襯托出干貝的鮮味在尾韻時的回甘，即便他是濃湯也因為他的多層次口味而不容易膩。

配料的炙烤叉燒可以自己選擇里肌與五花的部位，兩者的味道與口感都具有一定水準。值得一提的還有配料的醃漬蘿蔔切丁、洋蔥切丁以及柚子皮，由這幾樣素材提供的酸性元素正是這碗麵不膩口的最大功臣。

【店家資訊】

住址：東京都豊島区西池袋1-3-5 青井ビル第1 1F

營業時間：11:00～22:00、週日11:00～21:00

定休日：無休

3. 池袋在地人都愛的鹽味拉麵 – 塩そば専門店 桑ばら

在池袋開業將近10年之久的鹽味拉麵專門店，店鋪是開放式的，很有傳統拉麵屋台的感覺，在這裡吃拉麵能夠感受到與大城市對比的懷舊感，別有一番情趣。

湯底為雞清湯加上簡單暴力的鹽味醬底搭配極細麵，比起雞的鮮甜味感受更加深刻的是海鹽味道的層次感。

另外他們家的拉麵價格也相對親民，所以深受附近的上班族喜愛，如果想要來碗不會對身體造成太大負擔的鹽味拉麵，並且擁有更加在地的用餐體驗，請務必來這裡試試。

【店家資訊】

住址：東京都豊島区東池袋1-27-5 関口ビル 1F

營業時間：11:00～20:30

定休日：無休

4. 號稱日本第一鹽味拉麵進駐池袋！ – 宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 池袋店

東京本店位於雜色的「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」被譽為日本第一鹽味拉麵，本店的訪問難度極高，不但地點很偏之外，早上七點就要準備排隊登記了，通常中午時間不到就確定當日份全數完售，可以說是相當夢幻的一家拉麵店。

宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 池袋店 – 大焼売

今年四月他們來到交通如此方便的池袋展店也讓廣大麵友們又驚又喜，而且多了一些本店沒有的要素。因為是開在池袋西口的APA Hotel一樓，所以還有特別提供房客限定的早餐拉麵！另外還有好吃的手工大燒賣也是本店沒有的品項。

宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 池袋店 – 焼バラ丼

回到拉麵，顧名思義使用宍道湖產的蛤蜊熬製湯底，這湯的鮮味絕對不是一般的海鮮湯可比擬的，請務必來此朝聖！另外也推薦一定要加點吊烤豬五花丼，獨門的醬汁與濃度超高的生蛋黃，好吃到我都希望他能出一個大碗的品項讓我單點了，一邊搭配拉麵的湯底享用，兩個還會互相將彼此的美味襯托的更加鮮明！

【店家資訊】

住址：東京都豊島区池袋2-48-7 アパホテル 池袋駅北口 1F

營業時間：11:00～15:00

定休日：不定休，店家SNS公告為主

若想知道更多日本拉麵的相關資訊，可以在Instagram上找到我！

拉麵浪人・ラーメン浪人 🌊 (@ramenrounin.tw)

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