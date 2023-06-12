以「空中禪」感受淡路島自然之美！普立茲克獎建築師坂茂打造懸浮空中的座禪天地

疫情結束，世界各地又重新進入高速運轉的狀態，不知不覺2023年已過了一半！不妨來個中場休息，到訪瀨戶內海最大島淡路島的座禪天地「禪坊 靖寧」，在這座由建築大師坂茂操刀打造的懸空露台，體驗獨一無二的空中絕景座禪和瑜伽，讓周圍綠意豐沛、略帶海風的淡路島自然氣息包圍你，在找回身心靈的平衡後，繼續往下半年前進！

普立茲克獎建築大師坂茂，打造空中座禪場

（圖片來源：坂茂建築設計）

以座禪為主題的度假天地「禪坊 靖寧」所選址的淡路島北部，在這裡蓊鬱綠樹覆滿了大地，開闊的湛藍天空與一望無際的天際線，空氣中是淡淡的海風氣息。為了讓人可以盡情享受這樣的自然景致，建築大師坂茂將座禪場打造成一座長100公尺的露台，露台高懸半空，由桁架撐起結構和天頂，四壁鏤空營造通透展望，讓環繞四周的360度絕美全景無一遺漏。

（圖片來源：坂茂建築設計）

（圖片來源：坂茂建築設計）

（圖片來源：坂茂建築設計）

（圖片來源：坂茂建築設計）

建築樓高兩層，以鋼架搭建穩固無虞的結構，再以優質的日本國產木材陳設空間，從外壁的羽目板、窗框格子、地板、裝潢到家具無一不是木構，木的溫暖質地營造出讓五感放鬆的休憩天地。因為坂茂在「禪坊 靖寧」將國產木材的美與質地運用到了極致，因而獲頒2022木設計賞的林野廳長官賞。

重拾身心靈平衡的禪之體驗

（圖片來源：禅坊 靖寧）

在令人愜意放鬆的建築空間，「禪坊 靖寧」規劃了一系列療癒的禪之體驗：在懸空露台體驗座禪或瑜伽的「空中禪」；集中注意力，以筆墨一筆一畫書寫文字的「書道」；鑑賞香木，以木質的深邃氣味喚醒敏銳覺知的「香道」；讓心緒沉靜，感受侘寂精神與日本傳統待客之道的「茶道」；取材淡路島的「禪坊料理」。如果希望活動身心，也可以體驗磨練自我的傳統武道「ZEN 空手道」。

（圖片來源：禅坊 靖寧）

（圖片來源：禅坊 靖寧）

禪坊料理是滋養身心的原創蔬食料理，砂糖、油、乳製品、小麥粉、動物性食品等會對身體造成負擔的食材一概不用，以粥、豆腐和淡路島產的野菜烹調一桌品味季節的美味料理，營養健康，同時也讓消化系統獲得休息。

（圖片來源：禅坊 靖寧）

可以選擇「ZEN Wellness Plan」方案進行一日體驗，包含空中禪、書道、香道、茶道和禪坊料理五種禪體驗。抑或是選擇「ZEN Stay Plan」，進行了上述的五種體驗後，到原木打造的「湯殿」泡露天風呂，在洗去一身疲憊的同時，也享受洗滌身心靈的淨化；然後入住被稱為「一疊泊」客室，

（圖片來源：禅坊 靖寧）

一疊大小的宿泊空間也是以木質築造，在小小空間，看著落地玻璃窗外的藍天綠地，享受生活中難得的靜好時光。

遠離都會的喧器，置身於大自然之中，眼見的是大自然的綠意，耳畔是蟬鳴鳥音，在靜謐之中，開啟與自己的深度對話，重拾身心靈的平衡，除去負面思考，提振因為繁忙日常而蒙塵的靈性，只待蓄積滿光明的能量後，再重返生活迎接下一場挑戰！

（圖片來源：禅坊 靖寧）

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▌禅坊 靖寧

地址︱日本兵庫縣淡路市楠本字場中2594-5

電話︱+81-(0)799-70-9087

官網︱禅坊 靖寧

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撰文︱Wei

圖片來源︱坂茂建築設計・禅坊 靖寧

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212210