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日本極夢幻車廂！ 豪華郵輪式列車「TRAIN SUITE 四季島」不僅搭乘 也能擁有極致洗鍊品味的專屬商品

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圖：JR TIMES、ⒸJR東日本／提供
圖：JR TIMES、ⒸJR東日本／提供

JR東日本豪華郵輪式列車－「TRAIN SUITE 四季島」。　圖：ⒸJR東日本／提供
JR東日本豪華郵輪式列車－「TRAIN SUITE 四季島」。　圖：ⒸJR東日本／提供

日本有座會移動的「島」，在上面不僅能賞日本四季美景，能品日本職人工藝，能嚐日本時令美食，更能遇見許多未知而美好的「人」、「事」、「物」。

逡巡於日本關東、中部、東北與北海道地區，載著美好與許多情愛的JR東日本高級觀光寢台列車－「TRAIN SUITE 四季島」。猶如一道香檳色流星，疾駛於山林間、都會中、水田邊與海岸之際，奪目而迅速，總能讓見到的人不禁發出驚嘆聲！

▲宛如香檳色流星疾駛於山林間。　圖：ⒸJR東日本／提供
▲宛如香檳色流星疾駛於山林間。　圖：ⒸJR東日本／提供

「TRAIN SUITE 四季島」車廂設計以春、夏、秋、冬為主題區別，並結合日本東部地方各種工藝，以及現代高端鐵道技術，是世上絕無僅有的「夢之列車」。全車為10節車廂，包含：首尾的景觀展望車廂、住宿車廂、餐廳車廂、Lounge Bar車廂等，多採用大面積或特殊窗型設計，呈現如陽光穿透過枝葉間的自然撒落感，更讓窗外景色成為列車景觀的一部分，讓乘客置身在一座「移動島嶼」上的感覺。

▲Lounge車廂特殊窗型設計。　圖：ⒸJR東日本／提供
▲Lounge車廂特殊窗型設計。　圖：ⒸJR東日本／提供

「TRAIN SUITE 四季島」的極致旅行，每趟僅接待34名貴賓，提供安謐閑靜的空間享受，以及頂級飯店的餐飲、住宿環境與專屬服務。到站下車觀光時，安排導覽東日本地區的文化及歷史，和當地人們一期一會的相遇，為旅程增添不同的色彩。

▲房間以冬天為設計主題，運用沈穩的棕灰色系，流露時尚舒適感－Standard suite。　圖：ⒸJR東日本／提供
▲房間以冬天為設計主題，運用沈穩的棕灰色系，流露時尚舒適感－Standard suite。　圖：ⒸJR東日本／提供

▲餐車空間以琥珀棕色為基調，搭配精緻餐具組，營造雅緻的用餐氛圍。　圖：ⒸJR東日本／提供
▲餐車空間以琥珀棕色為基調，搭配精緻餐具組，營造雅緻的用餐氛圍。　圖：ⒸJR東日本／提供

為了精心款待搭乘的貴賓，「TRAIN SUITE 四季島」特別設計與製作準備多樣豐富且精緻的專屬用品。現在，為了讓喜愛鐵道旅遊的朋友們，有機會在居家時光也能體驗到相同的「極致」旅行享受。這些嚴選商品由JR TIMES在台灣地區獨家販售，線上直接購買還會以「TRAIN SUITE四季島」專用設計的桐木盒裝箱後為您宅配到府。

「TRAIN SUITE四季島」嚴選小物・極致洗鍊品味

❖東北傳統工藝套組

套組內含：BITOWA「赤玉蟲紅」漆器方形餐盤、大倉陶園白瓷原創咖啡杯＆咖啡托盤、木製豆皿五入組、超長棉洗臉巾以及栃木皮革背包掛鉤，讓您不論是居家時光還是外出旅行，都能隨心所欲地享受優質放鬆的美好時光。

▲東北傳統工藝套組。　圖：JR TIMES／提供
▲東北傳統工藝套組。　圖：JR TIMES／提供

❖「TRAIN SUITE 四季島」療癒香氛套組

套組內含：四款「四季島 薰」原創調配香氛精油、高彈性美國產「匹馬棉」浴巾以及嚴選的精品咖啡調配的Premium原創特調咖啡（濾掛式），可以自我營造居家氛圍，享受優質的放鬆悠閒時光。

▲「TRAIN SUITE 四季島」療癒香氛套組。　圖：JR TIMES／提供
▲「TRAIN SUITE 四季島」療癒香氛套組。　圖：JR TIMES／提供

❖「TRAIN SUITE 四季島」Oikawa Denim側背包

擁有A4尺寸大容量，採用氣仙沼當地漁師傳下的大漁旗作為設計的亮點，外層布料使用靛青色丹寧布或米色11號帆布，為「TRAIN SUITE 四季島」工作人員精選的環保簡約與實用時尚單品，背著它讓每天的生活更加豐富。

▲「TRAIN SUITE 四季島」Oikawa Denim側背包。　圖：JR TIMES／提供
▲「TRAIN SUITE 四季島」Oikawa Denim側背包。　圖：JR TIMES／提供

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