來體驗睡在雲海上的感覺吧～北海道星野TOMAMU度假村帶你一次看！(下)

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

延續"來體驗睡在雲海上的感覺吧～北海道星野TOMAMU度假村帶你一次看！(上)"，本文將繼續介紹北海道星野TOMAMU的設施，以及今年的活動~

星野TOMAMU度假村：牧場

在作為度假村開發之前，Tomamu是飼養了約七百頭牛的農業區，為了重現當時畜牧的風景，特地保留約100公頃的地區，飼養著羊牛，並提供多項戶外活動，如吊床、帳篷、泛舟、爬樹、溯溪、獨步舟等，悠閒的夏日午後就該盡情的在牧場上享受溫暖的陽光，並體驗大自然的各項活動。

https://www.snowtomamu.jp/summer/zh/farm/

夏日戶外活動一覽：https://www.snowtomamu.jp/summer/zh/activity/

星野TOMAMU度假村：MINAMINA微笑海灘

山上也有海灘可以玩？TOMAMU度假村特別打造了一個日本最大的室內海灘。MINA在阿伊努語中是「微笑」的意思，而「MINAMINA」蘊含著希望、為全家人帶來歡樂的美好願景。來到微笑海灘可以享受戲水、海浪、露天浴場與夜晚燈飾的休閒體驗。

2022年營業時間與價格參考（2023尚未公布）：

2022年4月26日～11月1日 11:00 – 20:00

門票：住宿旅客免費

其他客人1 Day：成人¥2,600、兒童¥1,100

https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/minamina/

星野TOMAMU度假村：水之教堂

你知道嗎？歌手梁靜茹的崇拜MV就是在這裡拍攝的哦！

由建築師安藤忠雄所設計的教堂三部曲，其中一個水之教堂就位在星野TOMAMU度假村，水池裡的巨大白色十字架，坐在教堂前的椅子上，靜靜的看著十字架與聽著潺潺的流水聲，非常莊嚴神聖。

北海道星野TOMAMU度假村–水之教堂

水之教堂與愛絲冰城的冰之教堂也是許多國內外新婚者嚮往舉辦婚禮的地方，若你是即將結婚的新人，不妨來到星野TOMAMU度假村預約教堂，來場特別的結婚儀式吧。

星野TOMAMU度假村體驗活動

從今年2023年5月開始，星野TOMAMU度假村將推出一系列的體驗活動！一起來看看有哪些精彩活動

①2023年4月28日～5月11日 農場花開RISONARE

在RISONARE前的廣大牧場上，以春天的色彩打造出一朵直徑達23米的盛開大花，周圍還有其他粉嫩的花朵造型點綴，讓你在春意盎然的草地上盡情拍照、散步與野餐。

https://www.snowtomamu.jp/summer/topics/2301/

②2023年4月28日～5月31日 賞花丸子下午茶

在度假村內的 cafe&bar「つきのTsukino」，將推出以賞櫻為主軸，20種充滿春日櫻花氛圍的丸子點心與5種茶飲的下午茶套餐。櫻花色和黃色的賞花丸子，使用北海道新鮮食材與乳製品製成，可口美味。

如果不想吃套餐，也可以一支支單點，つきのTsukino提供約100種口味的丸子，自由選擇自己喜歡的口味，享受美味的下午茶點心吧。

下午茶套餐：¥6,000（約2～3人份）

丸子單點：¥600/隻

時間11:00～16:00

https://www.snowtomamu.jp/summer/topics/2304/

③2023年6月1日〜7月15日 雨天限定！髒兮兮越野車

你曾在雨中開著越野車盡情奔馳嗎？TOMAMU度假村推出的dirty髒兮兮越野車活動，就是要讓你不怕髒、盡情在泥水中享受奔馳的快感。

享受完活動後，再到微笑海灘玩水或露天浴場泡湯暖身吧！

費用：1組¥25,000

時間：14:00～15:00

費用含：越野車駕駛、導遊、租賃套裝（專用連身衣、浴巾、毛巾、靴子、頭盔）、熱牛奶

定員：1日1組、1組最多4名

https://www.snowtomamu.jp/summer/topics/2307/

④2023年7月20日〜8月31日 雲海平台露營

起床睜開眼雲海就在你眼前！在雲海平台提供可和愛犬一起露營的住宿方案，有專用帳篷、睡袋與桌椅，讓你白天眺望雲海、晚上仰望滿天繁星，體驗獨一無二的住宿體驗。

另外還有提供美味的食材讓你自己在雲海前料理，享受自炊的樂趣。

費用：成人¥42,000、7～11歳¥33,000、4～6歳¥27,000、3歳以下免費

費用包含：雲海平台住宿一晚價格、露營道具、雲海露營晚餐&早餐、飲料，寵物用帳篷、睡袋餐點，雲海交通

預約開始日：2023年2月15日起

定員：1日1組（2～4名）、寵物2隻

其他更多活動可到官網查詢，選擇一個你最想體驗的活動，再訂房出發吧！

https://www.snowtomamu.jp/summer/topics/

星野TOMAMU渡假村

日本北海道勇払郡占冠村中トマム

夏日4~10月官網：https://www.snowtomamu.jp/summer/

冬日12~3月官網：https://www.snowtomamu.jp/winter/

*照片皆轉自TOMAMU渡假村官方網站

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