快訊

NBA／約柯奇領銜3人破20分 金塊撲滅熱火3勝聽牌

幼兒園「餵毒」案家長揚言告市府 侯友宜：持續溝通

房貸族想喘「息」 展延、轉貸或補貼 哪招最有利

來體驗睡在雲海上的感覺吧～北海道星野TOMAMU度假村帶你一次看！(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

位在北海道的星野TOMAMU度假村，是個腹地廣大、一年四季都充滿看頭的度假村。除了有非常知名的雲海之外，這裡還有海灘、有滑雪場、有教堂、有牧場…還有約20幾間的美食餐廳，任何時刻來都能玩得非常盡興！

想脫離日常繁忙的生活嗎？那就來到星野TOMAMU度假村住上3-5天遠離塵囂吧。

北海道星野TOMAMU度假村

北海道星野TOMAMU度假村的設施圖

飯店分成THE TOWER與RISONARE兩館，前者位在度假村的中心點、交通便利，方便前往渡假村的各個設施，環境熱鬧、價格較為平價，但缺點是房內空間較小。

後者位在度假村後方，價格高、距離遠，但房內豪華設有超大的按摩浴缸，環境也較安靜清幽。

若是情侶、夫妻自行前來度假放鬆的話，推薦可以住在RISONARE享受二人世界；若是朋友、親子旅就推薦住在THE TOWER可以盡情體驗渡假村的設施囉！

星野TOMAMU度假村：滑雪場

冬季就是要到北海道滑雪！北海道的滑雪場因為雪質屬於粉雪，質地鬆軟、順暢好滑，即使是初學者跌倒也比較不容易疼痛。

TOMAMU度假村的滑雪場還有提供私人教練、團體課程、分齡課程，以及29條難易度不一的滑雪道，無論你是哪一個滑雪程度都能享受滑雪的樂趣。

此外，還有雪上越野車、雪橇、雪上摩托車、雪上泛舟、雪地騎馬、冰上垂釣…等各式各樣的戶外活動，在銀白色的寬廣園區內，與大自然合而為一，體驗豐富多彩的娛樂活動吧。

營業期間根據積雪情況有變更的可能

纜車、課程費用請洽官網 https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/ski/

冬日戶外活動一覽：https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/activity/

星野TOMAMU度假村：霧冰平台

冬季限定的霧冰平台是來到星野TOMAMU度假村必看的絕景。「霧淞」是在冰點以下的環境中，空氣中的水蒸氣或霧附著在樹木上所產生的現象，「樹冰」也是霧淞的一種。

從度假中心搭乘纜車約13分鐘就能直達「霧冰平台」，從這可眺望結著冰、閃著純白光輝的樹木與壯麗的日高山脈，每年12/1~12/25左右還能體驗夜間點燈的霧淞景致，當光線照亮在樹木上，閃閃發光的霧淞彷彿鑽石冰晶般璀璨耀眼。

北海道星野TOMAMU度假村霧冰平台

2022年營業時間與價格參考（2023尚未公布）：

日間營業9:00～15:00、夜間營業16:30～18:00 （12月1日～25日左右）

纜車券價格：成人¥2,200、兒童(7～12歲)¥1,300

https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/ski/muhyo/

星野TOMAMU度假村：雲海平台

冬季是欣賞霧冰、夏季則是欣賞雲海，每年約5月到10月開放的雲海平台，是TOMAMU度假村最著名的景點，一大片雲海隨著風向的漂移變化，你可以站或坐在度假村特製的設施上，彷彿踩在雲海之上，非常震撼。

2022年營業時間與價格參考（2023尚未公布）：

[5/11～5/31] 5:00～7:00

[6/1～8/31、10/1～10/14] 5:00～8:00

[9/1～9/30] 4:30～8:00

纜車券價格：成人¥1,900、兒童(7～12歲)¥1,200、學齡前兒童 Free、寵物¥500

https://www.snowtomamu.jp/summer/zh/unkai/

窩日本推薦閱讀：2023北海道7間最新開幕設施與新景點推薦！札幌、二世谷、還有…..　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

度假村 滑雪 北海道

延伸閱讀

地價、工價齊漲 Rapidus先進製程晶圓廠帶動北海道經濟

日本／小樽必吃Doremo LeTao舒芙蕾鬆餅 台灣也有分店

北海道「果樹王國」 深川市採櫻桃旅程暑假出發

男子北海道湖邊釣魚失蹤 棕熊咬著一物現身！日警：已被牠吃了

相關新聞

來體驗睡在雲海上的感覺吧～北海道星野TOMAMU度假村帶你一次看！(上)

位在北海道的星野TOMAMU度假村，是個腹地廣大、一年四季都充滿看頭的度假村。除了有非常知名的雲海之外，這裡還有海灘、有滑雪場、有教堂、有牧場…還有約20幾間的美食餐廳，任何時刻來都能玩得非常盡興！

太美捨不得吃！ 2023年日本8款「夏季限定刨冰」，帶你一看至極講究的刨冰新美學

刨冰是夏日的風物詩，一到夏天當然就是要吃刨冰啊！過去對日式刨冰的印象就是碎冰加色素糖漿，但是現在的日式刨冰也不一樣了，開始有各種令人吃驚的華麗面貌，完全不輸給台灣刨冰！嚴選日本2023年夏季限定推出的

陸奧潮風千里大縱走，見證東日本大震災的復興之路

為了振興3.11東日本大震災的受災地，2019年6月9日日本環境省在東北海岸正式開通「陸奧潮風步道」，這條超過一千公里的長距離縱走路線串聯起東北四縣共28市町村，帶領大家以步行的方式，親眼見證曾經因地

登上日網「熱門討論第一」！ 蔡阿嘎遭「炎上事件」 引日本人評台灣菜：不喜歡八角

登上日網熱搜第一！ 蔡阿嘎「炎上事件」引日本人評台灣菜：不喜歡八角

東京朝活提案：享用手作水果三明治、城市慢跑、空中劍道晨練、泡朝風呂，享受東京的活力早晨時光

旅行東京，推薦可以起一個大早，享受早朝不一樣的東京風景，日本人稱早上的活動為「朝活」。享用職人以當季食材精心手作的豐盛早餐，或者在東京都內晨跑及展望城市的劍道晨練，也可以泡一個促進血液循環的早朝風呂，

金魚、繡球花夢幻聯動！初夏必追藝術展在東京銀座限定登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】全年度不受季節影響，隨時都能感受金魚魅力的「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」可說是日本規模最大的金魚展館，飼育超過70種不同品種的金魚。今年5月上旬館

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦