來體驗睡在雲海上的感覺吧～北海道星野TOMAMU度假村帶你一次看！(上)

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

位在北海道的星野TOMAMU度假村，是個腹地廣大、一年四季都充滿看頭的度假村。除了有非常知名的雲海之外，這裡還有海灘、有滑雪場、有教堂、有牧場…還有約20幾間的美食餐廳，任何時刻來都能玩得非常盡興！

想脫離日常繁忙的生活嗎？那就來到星野TOMAMU度假村住上3-5天遠離塵囂吧。

北海道星野TOMAMU度假村

北海道星野TOMAMU度假村的設施圖

飯店分成THE TOWER與RISONARE兩館，前者位在度假村的中心點、交通便利，方便前往渡假村的各個設施，環境熱鬧、價格較為平價，但缺點是房內空間較小。

後者位在度假村後方，價格高、距離遠，但房內豪華設有超大的按摩浴缸，環境也較安靜清幽。

若是情侶、夫妻自行前來度假放鬆的話，推薦可以住在RISONARE享受二人世界；若是朋友、親子旅就推薦住在THE TOWER可以盡情體驗渡假村的設施囉！

星野TOMAMU度假村：滑雪場

冬季就是要到北海道滑雪！北海道的滑雪場因為雪質屬於粉雪，質地鬆軟、順暢好滑，即使是初學者跌倒也比較不容易疼痛。

TOMAMU度假村的滑雪場還有提供私人教練、團體課程、分齡課程，以及29條難易度不一的滑雪道，無論你是哪一個滑雪程度都能享受滑雪的樂趣。

此外，還有雪上越野車、雪橇、雪上摩托車、雪上泛舟、雪地騎馬、冰上垂釣…等各式各樣的戶外活動，在銀白色的寬廣園區內，與大自然合而為一，體驗豐富多彩的娛樂活動吧。

營業期間根據積雪情況有變更的可能

纜車、課程費用請洽官網 https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/ski/

冬日戶外活動一覽：https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/activity/

星野TOMAMU度假村：霧冰平台

冬季限定的霧冰平台是來到星野TOMAMU度假村必看的絕景。「霧淞」是在冰點以下的環境中，空氣中的水蒸氣或霧附著在樹木上所產生的現象，「樹冰」也是霧淞的一種。

從度假中心搭乘纜車約13分鐘就能直達「霧冰平台」，從這可眺望結著冰、閃著純白光輝的樹木與壯麗的日高山脈，每年12/1~12/25左右還能體驗夜間點燈的霧淞景致，當光線照亮在樹木上，閃閃發光的霧淞彷彿鑽石冰晶般璀璨耀眼。

北海道星野TOMAMU度假村霧冰平台

2022年營業時間與價格參考（2023尚未公布）：

日間營業9:00～15:00、夜間營業16:30～18:00 （12月1日～25日左右）

纜車券價格：成人¥2,200、兒童(7～12歲)¥1,300

https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/ski/muhyo/

星野TOMAMU度假村：雲海平台

冬季是欣賞霧冰、夏季則是欣賞雲海，每年約5月到10月開放的雲海平台，是TOMAMU度假村最著名的景點，一大片雲海隨著風向的漂移變化，你可以站或坐在度假村特製的設施上，彷彿踩在雲海之上，非常震撼。

2022年營業時間與價格參考（2023尚未公布）：

[5/11～5/31] 5:00～7:00

[6/1～8/31、10/1～10/14] 5:00～8:00

[9/1～9/30] 4:30～8:00

纜車券價格：成人¥1,900、兒童(7～12歲)¥1,200、學齡前兒童 Free、寵物¥500

https://www.snowtomamu.jp/summer/zh/unkai/

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