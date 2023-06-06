出發追日本繡球花！「17大景點」夢幻繡球花傘免費租拍

無論晴雨都能輕鬆賞花！繡球花海搭配繡球花傘，讓美照程度再升級。 圖：FELISSIMO／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】準備去日本追繡球花海，別錯過今年推出的這項免費活動！販售家居用品、生活雜貨的日本知名網站 FELISSIMO，即日起與日本全國17處知名繡球花景點攜手合作，推出超搶眼的「繡球花傘免費租借」服務。

▲進入6月後，日本各大繡球花景點也準備迎接盛開期。 圖：FELISSIMO／來源

活動期間即日起至7/31為止，包含能欣賞300萬朵繡球花相互爭豔的靜岡縣「下田公園」、以一望無際繡球花池聞名的岩手縣「陸奧繡球花園」或是京都知名繡球花寺「柳谷觀音楊谷寺」等景點都能租借，讓遊客賞花拍照同時又增添不同樂趣。

▲夢幻無比的繡球花傘，在北海道到四國地區的知名繡球花景點都有機會免費租借。 圖：FELISSIMO／來源

【免費租借景點】

◎ 北海道

‧ 有珠善光寺（北海道伊達市）

◎ 東北地區

‧ 陸奧繡球花園（岩手縣一關市）、石神之丘美術館（岩手縣岩手郡）、雲昌寺（秋田縣男鹿市）

◎ 關東地區

‧ 國營昭和紀念公園（東京都立川市）

◎ 中部地區

‧ 太閤山樂園（富山縣射水市）、21世紀之森公園（岐阜縣關市）、三島sky walk（靜岡縣三島市）、下田公園（靜岡縣下田市）

◎ 近畿地區

‧ 風早之里（三重縣津市）、柳谷觀音楊谷寺（京都府長岡京市）、補陀洛山丹州觀音寺・華觀音寺（京都府福知山市）、大阪府民之森（大阪府東大阪市）、神戶市立森林植物園（兵庫縣神戶市）、兵庫縣立淡路島公園（兵庫縣淡路市）

◎ 中國地方

‧ 中央森林公園三景園（廣島縣三原市）

◎ 四國地方

‧ 國營滿濃讚岐公園（香川縣仲多度郡）

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