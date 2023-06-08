陸奧潮風千里大縱走，見證東日本大震災的復興之路

為了振興3.11東日本大震災的受災地，2019年6月9日日本環境省在東北海岸正式開通「陸奧潮風步道」，這條超過一千公里的長距離縱走路線串聯起東北四縣共28市町村，帶領大家以步行的方式，親眼見證曾經因地震及海嘯而受創甚深、如今已再現生命力的311災區。旅人從壯美的山海風景，感受大自然賜予人的惠澤，以及伴隨大自然力量而生的威脅。

陸奧潮風步道：平原、谷灣、海蝕地形

（圖片來源：NPO法人みちのくトレイルクラブ）

「陸奧潮風步道」（みちのく潮風トレイル）沿東北地方的海岸而設，步道南端是福島縣相馬市松川浦，北端在青森縣八戶市蕪島，南北串聯起福島、宮城、岩手、青森四縣，這四縣過去是古代令制國「陸奧國」的行政範圍所在，步道因而得名「陸奧」。陸奧潮風步道是以新設的「三陸復興國立公園」為中心所開展的地方振興計畫。

依地形和自然景觀特色，陸奧潮風步道約可分為三大區段，由南至北，首先是福島縣相馬市至宮城縣松島市的「仙台平原區」，離開步道南端點的「松川浦環境公園後」後，推薦漫步在仙台灣沿岸運河「貞山堀」，也可以一探仙台市的郡山官衙、多賀市的多賀城等史跡。

圖：白岩海灘、松林的綠與太平洋的藍，交錯出淨土海濱的絕美景致。（圖片來源：一般社団法人東北観光推進機構）

再往北是宮城縣石卷市至岩手縣大槌町的「谷灣海岸區」，這一段海岸線因沉水的谷灣地形而崎嶇非常，從宮城縣的松島灣「浦戶諸島」、陸奧三大靈場之一「金華山」、三陸地質公園與氣仙沼大島，到岩手縣的三陸海岸絕景溫泉地「黑崎仙峽」、地形奇觀的「碁石海岸」、御箱崎千疊敷到蓬萊島都是此區的著名景點。

圖：北山崎一帶海岸被稱為「海的阿爾卑斯」。（写真提供：公益財団法人 岩手県観光協会）

圖：黑崎展望台。（圖片來源：NPO法人みちのくトレイルクラブ）

最後一段是岩手縣山田町至青森縣八戶市的「海蝕地形區」，以斷崖絕壁的壯麗景致取勝，其中山田町至普代村一段尤為考驗體力，淨土海濱、有海的阿爾卑斯之稱的「北山崎」、ネダリ（Nedari）海濱、小袖海岸、種差海岸都是可以近距離觀賞奇岩與海濤拍岸的健行景點，除了步行，也可以搭小笹葉船探勝碁石海岸及北山崎的海蝕洞或海蝕門。另在山田灣、小袖海岸也可見到牡蠣養殖筏、北限海女（曾是NHK晨間劇《小海女》的主角！）等傳統漁業風景。

圖：蕪島可見漫天展翅飛翔的黑尾鷗。（圖片來源：公益社団法人青森県観光国際交流機構）

步道北端點則是以黑尾鷗棲地知名的「蕪島」，參拜島上的蕪嶋神社作為大縱走的句點。

如何行走陸奧潮風步道？

（圖片來源：TRAIL GATE）

健行陸奧潮風步道，由南向北抑或由北向南，一日定點式輕健行、二至三日的短程健行抑或是長程大縱走，皆可以自由安排選擇，但不論是什麼樣的行程計畫，陸奧潮風步道俱樂部建議一定要備好地圖：揭載步道基本情報的《みちのく潮風トレイル Hiking Map Book》或由健行者實地走訪收集詳盡現地情報的《Data Book》，也一定要擬定行前計畫、準備健行和對應緊急情況的裝備，更要遵守不干擾自然生態及在地社群的健行守則。

此外也推薦到訪位於宮城縣名取市的「陸奧潮風步道－名取步道遊客中心」（みちのく潮風トレイル - 名取トレイルセンター），這裡展示了步道全線的各地相關情報，也設有供健行者使用的野營地、圖書室、淋浴室、洗衣間、健行裝備小店以及為健行者提供步道相關諮詢的案內所。

（圖片來源：公益社団法人青森県観光国際交流機構）

綿延海岸千里的陸奧潮風步道，串聯起東北海岸豐饒的森川里海，也行經3.11東日本大震災因地震及海嘯而受創的地區。行走其間，一邊想像沿路風景在震災前有什麼樣貌，一邊為受災的人們祈禱──這條千里步道是一條災區振興的見證之路，同時也展示了大自然一體兩面的豐饒與嚴酷，提醒人們對大自然必須時時抱有感謝與謙遜之心。

陸奧潮風步道：5條推薦健行路線

１．探訪三陸海岸的山海絕景（兩天一夜）

路線區間為岩手縣大船渡市至釜石市，步行距離約31.8公里。探訪了大船渡市內的海嘯紀念館（津波伝承館）及震災遺構，一路向北，前往三陸復興國立公園所在的碁石海岸，沿途可見斷崖絕壁的奇岩地景，也穿越鍬台峠、羅生峠兩座山嶺的原生松林。

圖：壯闊令人心懾的碁石海岸。（圖片來源：一般社団法人東北観光推進機構）

２．氣仙沼大島環島（兩天一夜）

路線區間為宮城縣氣仙沼市，步行距離約25.4公里。跨越2019年開通的氣仙沼大島大橋「鶴龜大橋」，來到氣仙沼大島，前往制高點「龜山展望台」，從這裡可以將氣仙沼灣及大橋一覽無遺，冬季可見名景「氣嵐」，初春則可賞椿花盛開。

圖：氣仙沼冬季的風物詩：氣嵐。（圖片來源：八戸観光コンベンション協会）

３．朝聖奇蹟的一本松（兩天一夜）

路線區間為岩手縣陸前高田市，步行距離約33.8公里。關心震災及海嘯的推薦路線：先一遊黑崎仙峽溫泉地所在谷灣海岸，再往南前進「陸前高田市」，拜訪東日本大震災岩手海嘯紀念館、震災遺構以及在海嘯倖存下來的「奇蹟的一本松」。

圖：倖存海嘯的奇蹟一本松，枯死後被保留下來成為震災紀念。（圖片來源：一般社団法人東北観光推進機構）

４．挑戰海的阿爾卑斯（兩天一夜）

路線區間為岩手縣普代村及田野畑村，步行距離約26.3公里。探訪黑崎、北山崎所在的北三陸代表景勝「海的阿爾卑斯」，步道上下坡不斷交錯，十分需要體力的一條路線，走在森林中亦走在海崖間，地形景觀和風景多變。

（圖片來源：NPO法人みちのくトレイルクラブ）

５．北三陸海階小縱走（三天兩夜）

路線區間為岩手縣洋野町、久慈市及野田村，步行距離約45.2公里。路線行經北三陸的海階地形，中間需涉水渡過高家川，行經可一覽壯闊海蝕平台地形「侍石」的橫沼展望台、山中祕境「嚴島神社」、小袖海岸的奇岩「兜岩」及隱於其下的每年6月限定「吊鐘洞」，是具有挑戰性的一條三天兩夜的小縱走路線。

圖：小袖海岸的兜岩與吊鐘洞。（写真提供：公益財団法人 岩手県観光協会）

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▌みちのく潮風トレイル（Michinoku Coastal Trail）

地址︱日本青森縣八戶市蕪島－福島縣相馬市松川浦

官網︱みちのくトレイルクラブ MICHINOKU TRAIL CLUB

▌みちのく潮風トレイル - 名取トレイルセンター（Michinokushiokaze Trail Natori Trail Center）

地址︱日本宮城縣名取市閖上東3丁目12番地の1

電話︱+81-(0)22-398-6181

開館時間︱4月至11月9:00-17:00，12月至3月9:00-16:00。

官網︱名取トレイルセンター

▌三陸復興国立公園

官網︱環境省－三陸復興国立公園

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撰文︱Wei

圖片來源︱NPO法人みちのくトレイルクラブ・八戸観光コンベンション協会・TRAIL GATE写真提供︱一般社団法人東北観光推進機構・公益財団法人 岩手県観光協会・公益社団法人青森県観光国際交流機構

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