快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

超人氣動漫藍色監獄原畫展大阪場 玲王、凪角色現身會場！？

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

照片來源：活動官網

BLUE LOCK藍色監獄，以足球結合生存遊戲為題材，因獨特的風格及熱血的劇情獲得大人氣，今年五月開始舉辦了藍色監獄史上最大規模的原畫展，舉辦地點為東京和大阪。

東京場入場券全數售完，大阪也接續展開，以野村悠介老師的原畫為主加上每位角色詳細的設定資料完整呈現，讓喜愛這部作品的讀者們能夠更加的身入其境。

展覽以東京為首展開，東京的舉辦場地為池袋Sunshine City，前往Sunshine City的路上皆可看到展覽的宣傳照，讓人不自覺的心情雀躍。

因應活動特定場所還有實境ＶＲ可跟角色拍照。

池袋Animate本店為玲王和凪。

影片中可以看到從入口就能感受到展覽完美還原了漫畫一開頭繪心甚八把大家召集到藍色監獄的場景，馬上就能夠身入其境到這部作品當中，就好像自己也被召集了一樣讓人興奮，展覽中展出了許多野村優介老師的原畫，各個經典場景的原畫和一一介紹每個角色的設定以及各自武器的介紹。

作品中特別強調了角色之間的化學反應，展覽中也有詳細介紹了漫畫中出現過的化學反應，讓參觀的讀者們可以再次回味那每一幕讓人熱血沸騰的經典場面。

其中展覽裡面非常有趣的地方是主辦方很用心的設計出了在爭奪賽的橋段當中潔,千切,馬郎以及凪四個人一起相處的房間，千切和凪凌亂不堪的床鋪以及憤怒的馬郎，這樣的小巧思真的會讓讀者們會心一笑呢。

相片來源：https://natalie.mu/comic/gallery/news/522647/2049830

大家對於球員們每天結束訓練和比賽後吃飯的食堂肯定也是非常好奇的吧，主辦方聽到大家的心聲了，展覽中可以參觀球員們吃飯的食堂，座位區也能實際坐下來拍照，食堂中擺放了球員們準備吃飯的樣子的等身立牌可以與角色們一起合照，體驗與球員們一起吃飯的感覺，能夠和自己喜歡的角色一起吃飯肯定會是最棒的體驗。

藍色監獄展-大阪場（ブルーロック展-大阪）

活動場地：大阪南港ATC Gallery

活動地點：大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATC ITM棟 2F

活動日期：5/12~5/14,5/19~5/21,5/26~5/28,6/02~6/04,6/09~6/11

營業時間：10:00~19:00（最終日到17:00）

費用：事前購票2000 當日票2300

交通方式：電車 Osaka Metro 南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅

官方網站｜ JAPANKURU活動日曆

延伸閱讀：東京堀切菖蒲園與晴空塔  江戶風情的初夏浮世繪風景

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 展覽 東京

延伸閱讀

看好VTuber市場！春魚工作室獲木棉花、識富天使會投資 展開多元化跨領域合作

大玩復古風！ 村上隆彩虹微笑小花 東京喫茶「Coffee Zingaro」 重返美好昭和年代

到東京沒「西瓜卡」可嗶了？連同Pasmo卡8日起暫停販售

大阪三井LaLaport 配上門真Outlet　箕面大江戶溫泉＋勝尾寺二日遊

相關新聞

出發追日本繡球花！「17大景點」夢幻繡球花傘免費租拍

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】準備去日本追繡球花海，別錯過今年推出的這項免費活動！販售家居用品、生活雜貨的日本知名網站 FELISSIMO，即日起與日本全國17處知名繡球花景點攜手合作，推出超搶眼的「

超人氣動漫藍色監獄原畫展大阪場 玲王、凪角色現身會場！？

照片來源：活動官網 BLUE LOCK藍色監獄，以足球結合生存遊戲為題材，因獨特的風格及熱血的劇情獲得大人氣，今年五月開始舉辦了藍色監獄史上最大規模的原畫展，舉辦地點為東京和大阪。 東京

東京最酷美食街「東急歌舞伎町TOWER」 吃喝玩樂不夜城

甫於今年4月中開業的「東急歌舞伎町TOWER」迅速成為東京新宿新地標。集結餐廳、劇場、電影院、飯店及展演空間，這裡可說是...

「虹夕諾雅」沖繩夏日限定！搭遊艇巡遊、星空下享受法式晚宴超Chill

夏季即將到來，日本星野集團結合在地歷史及特色文化的奢華飯店品牌「虹夕諾雅」，在沖繩的2家飯店：虹夕諾雅 沖繩、虹夕諾雅 竹富島，分別即將推出「海風航遊」、「群星晚宴」夏季活動，讓旅客能靜下心，充分感受

暢玩城市綠洲！名古屋吉卜力樂園自由行準備與市內人氣景點「則武之森」

名古屋市中心，熱鬧堪比東京新宿與澀谷，即便是平日的午後，一樣人來人往、車水馬龍。 鋼筋水泥森林中有著屬於城市的璀璨繁華，也藏著都市特有的寂寞，一如一首首City Pop歌曲中詮釋出來的氛圍那樣——

美國總統、BTS成員也超愛的店家報你知！東京不吃不可「美味漢堡」4選

東京有非常多的漢堡店，除了連鎖速食店，更有許多講求用料和外型吸睛的精品漢堡店。本文要推薦您4間東京不吃不可的漢堡店，當中有店家是連美國總統川普和BTS成員吃過也誇讚不已的呢！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦