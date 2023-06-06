超人氣動漫藍色監獄原畫展大阪場 玲王、凪角色現身會場！？

照片來源：活動官網

BLUE LOCK藍色監獄，以足球結合生存遊戲為題材，因獨特的風格及熱血的劇情獲得大人氣，今年五月開始舉辦了藍色監獄史上最大規模的原畫展，舉辦地點為東京和大阪。

東京場入場券全數售完，大阪也接續展開，以野村悠介老師的原畫為主加上每位角色詳細的設定資料完整呈現，讓喜愛這部作品的讀者們能夠更加的身入其境。

展覽以東京為首展開，東京的舉辦場地為池袋Sunshine City，前往Sunshine City的路上皆可看到展覽的宣傳照，讓人不自覺的心情雀躍。

因應活動特定場所還有實境ＶＲ可跟角色拍照。

池袋Animate本店為玲王和凪。

影片中可以看到從入口就能感受到展覽完美還原了漫畫一開頭繪心甚八把大家召集到藍色監獄的場景，馬上就能夠身入其境到這部作品當中，就好像自己也被召集了一樣讓人興奮，展覽中展出了許多野村優介老師的原畫，各個經典場景的原畫和一一介紹每個角色的設定以及各自武器的介紹。

作品中特別強調了角色之間的化學反應，展覽中也有詳細介紹了漫畫中出現過的化學反應，讓參觀的讀者們可以再次回味那每一幕讓人熱血沸騰的經典場面。

其中展覽裡面非常有趣的地方是主辦方很用心的設計出了在爭奪賽的橋段當中潔,千切,馬郎以及凪四個人一起相處的房間，千切和凪凌亂不堪的床鋪以及憤怒的馬郎，這樣的小巧思真的會讓讀者們會心一笑呢。

相片來源：https://natalie.mu/comic/gallery/news/522647/2049830

大家對於球員們每天結束訓練和比賽後吃飯的食堂肯定也是非常好奇的吧，主辦方聽到大家的心聲了，展覽中可以參觀球員們吃飯的食堂，座位區也能實際坐下來拍照，食堂中擺放了球員們準備吃飯的樣子的等身立牌可以與角色們一起合照，體驗與球員們一起吃飯的感覺，能夠和自己喜歡的角色一起吃飯肯定會是最棒的體驗。

藍色監獄展-大阪場（ブルーロック展-大阪）

活動場地：大阪南港ATC Gallery

活動地點：大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATC ITM棟 2F

活動日期：5/12~5/14,5/19~5/21,5/26~5/28,6/02~6/04,6/09~6/11

營業時間：10:00~19:00（最終日到17:00）

費用：事前購票2000 當日票2300

交通方式：電車 Osaka Metro 南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅

官方網站｜ JAPANKURU活動日曆

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