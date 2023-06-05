暢玩城市綠洲！名古屋吉卜力樂園自由行準備與市內人氣景點「則武之森」

名古屋市中心，熱鬧堪比東京新宿與澀谷，即便是平日的午後，一樣人來人往、車水馬龍。

鋼筋水泥森林中有著屬於城市的璀璨繁華，也藏著都市特有的寂寞，一如一首首City Pop歌曲中詮釋出來的氛圍那樣——畢竟它可是日本中部的大都會。

就是在這樣的名古屋，少不了能讓都市人休憩放鬆的城市綠洲，而位於名古屋車站10分鐘腳程左右的「則武之森」，就是這樣一個存在。結合城市綠地公園，並活用於1904年誕生的世界知名日本陶瓷公司Noritake則武的本社工廠百年遺跡，打造出餐廳及博物館等的複合型公園設施，則武之森十分受歡迎，是不少人、尤其是喜歡陶瓷器皿的朋友們到到名古屋會想走訪的地方。

【Picture courtesy of TSUTAYA BOOKSTORE（攝影家KOTA TOYAMA）】

不僅如此，近年日本人氣購物中心AEON進駐，開設「AEON Mall Nagoya Noritake Garden（永旺夢樂城名古屋則武花園）」，可說是距離名古屋站最近的大型購物中心，囊括了豐富的日本海內外品牌店鋪，更擁有廣闊的大型草坪廣場和辦公空間「BIZrium」。

AEON Mall Nagoya Noritake Garden 永旺夢樂城名古屋則武花園

（イオンモール名古屋則武ガーデン）

地址：愛知縣名古屋市西區則武新町3-1-17

營業時間：（全年無休）

永旺夢樂城專賣店街 10:00 - 21:00

美食廣場 10:00 - 21 :00

Garden Dining 11:00 - 22:00

Garden Restaurant11:00 - 22:00

永旺STYLE 8:00 - 22:00

※ 部分店鋪營業時間可能有所不同。

官方網站（繁體中文）

雖然說在則武之森也能找到一些吉卜力的周邊商品，例如上上一張圖，不過作為吉卜力粉絲的你，無論如何都還是會想要去吉卜力樂園一趟吧。

就在2022年秋冬，隨著日本恢復開放觀光而順期開幕的吉卜力樂園，無疑讓全世界的吉卜力粉絲歡聲雀躍。而在規劃吉卜力樂園之行前，我們先一起來看看吉卜力樂園在哪兒、如何前往以及概況吧。

吉卜力樂園其實位於愛知縣的一個叫「愛・地球博記念公園」的公園中，是2005年愛知世博會時的會場。公園境內擁有多樣設施以及大面積的自然森林，與吉卜力電影中打造的自然世界頗為契合。

從名古屋站出發到吉卜力樂園，可以搭乘電車或公車前往。由於我們比較喜歡搭電車，所以就選擇搭乘市營地鐵東山線，到藤丘站，再轉搭磁懸浮列車「Linimo（リニモ）」到吉卜力樂園所在的愛・地球博記念公園站。

從市營地下鐵東山線名古屋站到藤丘站，約30分鐘，再從藤丘轉搭Linimo，只要13分鐘就能到達愛・地球博記念公園站。

© Studio Ghibli

說起吉卜力樂園，或許你會聯想到像是迪士尼樂園或是大阪環球影城那樣的主題樂園。不過其實吉卜力樂園或許更貼近「公園」，沒有大型的遊樂設施，而主要是以還原吉卜力電影中的場景為主。

而且，其實它分成了幾個不一樣的園區，並且也分階段開幕。2022年開幕的園區主要是「吉卜力的大倉庫（ジブリの大倉庫）」、「青春之丘（青春の丘）」及「營火森林（どんどこの森）」，而在2023年還會陸續開放「魔女之谷（魔女の谷）」「幽靈之鄉（もののけの里）」，而這3個園區基本需要分別在網上預約門票。

園區腹地廣，從電車站到最近的吉卜力大倉庫，大約400公尺，而到最遠的營火森林，則有1.3公里。儘管如此，若不趕時間也不壅塞的話，散步前往營火森林也會是蠻愜意的選擇。當然，園內也是有免費的接駁公車可以搭乘。

下面就一起來看看，目前已經開放了的3大園區吧。

© Studio Ghibli

一如其名，吉卜力的大倉庫，相當於是吉卜力的大博覽會，展示了非常豐富的吉卜力角色場景等裝置，包括一個小劇場、三個企劃展，及能嚐到特色美食的咖啡店和甜點攤等。

吉卜力樂園目前採取完全預約制度，不僅需要選購指定入場日期及時間段，且一個人可以購買的票數也有一定限制。不過即便已經事前確定入場時段，並提前抵達，一樣免不了需要稍後片刻——畢竟吉卜力的粉絲實在為數不少。就在這等待的過程中，也是可以醞釀興奮心情的絕佳時刻。

© Studio Ghibli

入場時，工作人員會簡單說明園內的一些規定，並發給你一張可以免費到園內劇場觀賞短片作品的票，而那劇場的名字就叫「CINEMA ORION」。

© Studio Ghibli

包括劇場在內，在吉卜力大倉庫中還原了許多吉卜力電影中的場景，其中也包含了能夠購買各式周邊商品的伴手禮店、能嚐到電影中美食的咖啡餐廳等。無論如何，準備好相機手機，確認好電量容量，一起沈浸在吉卜力的各種電影場景中吧。

© Studio Ghibli

© Studio Ghibli

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即便只是吉卜力大倉庫這一個園區，就足以玩一整天——光是拍照就能讓人忙得不可開交，當然還有不少企劃展可觀賞。畢竟照片是可以留下回憶的東西，建議大家盡情地拍吧。

© Studio Ghibli

青春之丘其實看似離車站最近，其實步行路程還是比吉卜力大倉庫要多一些時間。以代表著《霍爾的移動城堡》及《天空之城》的19世紀末風格的電梯塔，及《心之谷（側耳傾聽）》中的古董傢俱和鐘錶修理店「地球屋」作為主要地標，青春之丘中還原的場景和作品，主要也以如《心之谷（側耳傾聽）》、《貓的報恩》等青春小品為主。

© Studio Ghibli

© Studio Ghibli

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其中《心之谷（側耳傾聽）》電影中的古董家具店「地球屋」的完美再現，無疑讓粉絲們雀躍不已，包括了男主角聖司的自行車、外套，再到工房工作室，全都能在這裡看到。

© Studio Ghibli

營火之森一看就能知道是和龍貓有關係，而事實的確也是如此。這一個園區是以作品《龍貓》中的爸爸和兩姐妹的家所在的森林為主題，可說是個還原了電影中諸多場景的夢幻森林，想必能讓喜歡《龍貓》的粉絲們樂遊於其中。

© Studio Ghibli

就在這園區的山頂上，有個只有小朋友可以玩的設施「營火堂」。高達5公尺的龍貓造型，可愛又有點氣勢強大，也可說是吉卜力樂園中經典的地標之一吧！

© Studio Ghibli

© Studio Ghibli

見過了第一階段開幕的三大園區後，是否讓你開始期待2023年的第二階段開幕會有哪些園區登場呢？據官方預告，主要是以作品《幽靈公主》為主題的「幽靈之鄉（もののけの里）」及以《魔女宅急便》為主題的「魔女之谷（魔女の谷）」。

不得不說，吉卜力的動畫電影不僅是日本動畫電影的要角，在全世界好幾代人們的心中擁有無可動搖的地位。而這麼些年來，日本動畫電影界亦出現了如《怪物的孩子》、《夏日大作戰》的動畫導演細田守；《你的名字》、《鈴芽之旅》的新海誠等新世代導演，但吉卜力打造的世界觀，依然是無可取代的經典。

隨著吉卜力樂園的第二階段開幕，說了一百遍要退休卻還是沒退休的宮崎駿爺爺的新作應該也差不多要上映了⋯⋯

作為吉卜力粉絲，今年值得期待的事物可真不少呢。（笑）

吉卜力樂園（ジブリパーク）

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 内 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

營業時間：

平日 10:00～17:00、週六日及國定假日 9:00～17:00

公休日：週二，年末年始

※ 如遇國定假日，則當天營業，翌日公休、

官方網站

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