「虹夕諾雅」沖繩夏日限定！搭遊艇巡遊、星空下享受法式晚宴超Chill

夏季即將到來，日本星野集團結合在地歷史及特色文化的奢華飯店品牌「虹夕諾雅」，在沖繩的2家飯店：虹夕諾雅 沖繩、虹夕諾雅 竹富島，分別即將推出「海風航遊」、「群星晚宴」夏季活動，讓旅客能靜下心，充分感受沖繩的碧海藍天以及滿天星斗。

「虹夕諾雅 沖繩」夏季推出「海風航遊」方案，旅客可搭私人遊艇，在船上貴賓酒廊，品嘗香檳、水果、小點等美食；圖片／星野集團提供

私人遊艇開啟度假村時光

「虹夕諾雅 沖繩」將於今年6月 1 日至 9 月 30 日期間，推出「海風航遊」方案，旅客可從機場附近港口搭上私人遊艇，前往臨靠海岸線的飯店。在這趟約 2 小時的船旅之中，會有專屬管家來服務，除了在船上辦理入住手續外，旅客還可以在船內享用香檳及水果等美食。這趟充滿暢快感的私人航遊讓旅客在抵達沖繩後便可搶先奔向大海，用全身來感受涼爽舒適的海風。

旅客可搭私人遊艇，享受海上放鬆時光；圖片／星野集團提供

享受著私人航遊，從機場附近的港口出發前往臨靠海岸線的虹夕諾雅 沖繩。旺季的沖繩，道路上車水馬龍，但若是在海上就沒有這個問題。夏季的沖繩海浪非常平穩，是最適合享受航行的季節。從海面上眺望這保留原始自然風貌的美麗海岸線，還可避開旺季人潮度過一段海上放鬆時光。航行於無邊無際的廣大海上，充滿刺激感的私人航遊，開啟美好的度假村住宿時光。

「虹夕諾雅 沖繩」所有房間皆為海景房；圖片／星野集團提供

平穩低晃動的遊艇上，有船內貴賓室及船外客廳區等多個休憩空間，能供旅客盡情享受愜意的旅程。還可在船上的貴賓酒廊，品嘗香檳、水果，以及西班牙式小點 Pinchos 等美食，盡情沉浸於碧波盪漾的美景中。遊艇上會有虹夕諾雅 沖繩的工作人員擔任旅客的專屬管家，乘船期間管家會協助辦理入住手續、介紹眼前景色、推薦住宿期間的度假方案等等。船到達棧橋後，旅客可直接前往客房，享受無中斷的私人時間。

■「海風航遊」概要

活動期間：2023 年 6 月 1 日～9 月 30 日

費用：1 組 300,000 日圓（含稅、服務費）＊住宿費另計費用包含：私人航遊、專屬管家服務、貴賓酒廊中的料理、飲品

名額：1 天 1 組（最多 4 人）

預約：最晚14天前於官方網站報名

備註：可選擇宜野灣港或那霸三重城港出港。可能會因潮汐或天氣影響而中止或調整出港位置。

「虹夕諾雅 竹富島」夏季提供於萬點繁星下享用美食的「群星晚宴」；圖片／星野集團提供

星空下美食饗宴

「虹夕諾雅 竹富島」於今年6月5日至8月26日期間提供於萬點繁星下享用美食的「群星晚宴」。在即將新月的夜晚時包下能眺望飯店的高台「見晴台」，邊欣賞滿天星斗及聚落景觀，邊享用法式料理晚宴。群星在竹富島方言中有「聚集的星辰」之意，欣賞星空美景、品嘗使用島上常見食材烹調的美味佳餚，這場晚宴將帶給旅客獨一無二的體驗。

竹富島是日本首座獲認證為星空保護區的八重山諸島之一，全88個星座中可看到84個星座。夏天，是個能看見明亮星辰的季節。只要用肉眼就能清楚看到銀河。此外，虹夕諾雅 竹富島的客房、庭園、植栽等都是沿襲竹富島原有景觀進行設計，沒有會遮住景觀的電線桿。

晚餐為使用島上風格食材並融合法式料理技巧而成的饗宴；圖片／星野集團提供

這次活動將包下能夠眺望設施的高台「見晴台」，可以看到沿襲著島上傳統所設計出來的虹夕諾雅 竹富島聚落景觀以及滿天星斗。這裡是唯一一個毫無遮蔽物，可欣賞無數星辰的天空以及仿照島上傳統的聚落景觀。旅客可邊感受舒適清風，邊欣賞絢麗美景。

晚餐套餐皆使用當地食材，從以日本對蝦做成的冷湯到大量使用當季芒果做成的甜點共五道菜。當島上遇到喜事或祭祀儀式時會有吃山羊的文化，故旅客可於前菜品嘗到韃靼山羊肉來沿襲此傳統，主菜享用煙燻牛肉配上苦瓜或島蕗蕎等蔬菜，餐後酒則是提供水果利口酒，這將是一場使用島上風格食材並融合法式料理技巧而成的饗宴。

■「群星晚宴」概要

活動時間：2023年6月5日～8月26日（以下日期除外：2023年6月28日～7月3日、7月30日～8月3日、8月11日～20日）

對象：僅限住宿者

費用：1位 27,830日圓（含稅、服務費、住宿費另計）費用包含：見晴台包場、晚宴5道菜、餐後酒人數：1天1組（最多2位）

預約：最晚14天前於官方網站報名

注意：遇雨天、氣候不佳則中止

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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