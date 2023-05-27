玫瑰花園超療癒！ 日本熱海人氣景點「ACAO FOREST」 隈研吾360度透明咖啡屋與香草花園

熱海市外的香草花園

位於伊豆半島東北邊的熱海，彷彿是伊豆半島的玄關，自古以來就因為溫泉，是非常熱門的療養地，而到近代更跟隨著發日本經濟一起成長起飛，成為熱門的度假聖地，也被戲稱為「偷情聖地」。隨著後來的經濟泡沫化，它曾一度衰退，卻又再慢慢復起。走到今日，它彷彿是個經世且有故事的長者，有著歲月洗練過後的韻味，並依然有著怡人的風景，及美麗的沙灘Sun Beach陽光海灘。

無論是春時早開的梅花或櫻花，還是定期會舉辦的海上煙火大會，都是熱海的觀光名物，而傍海的市內多丘陵地高地，更造就了許多可以眺望美麗海灣，且拍起來特別美的景點。這次要介紹的ACAO FOREST就是其中之一。

ACAO FOREST是距離熱海市區稍有點距離的一座結合花園園藝、香草、咖啡的人氣網紅景點，開幕與依然處在疫情中的2022年春天。

座落在海邊丘陵地上，有相模灣的海天一色作為背景，ACAO FOREST園內有多達12個不同主題的花園，種植有包括薔薇、鬱金香、香草、塊根植物、多年生的宿根草花等植物，搭配園內設計精巧的花草園藝及擺飾，處處都是可取景之處。

園內最高處，有一座360度全透明的海景咖啡店COEDA HOUSE，其獨特簡約的建築設計出自日本建築設計名家隈研吾之手。

店內提供以園內香草及熱海特產的柳橙等食材調製而成的飲品及點心，搭配園內及遠海美景，療癒力十足。除此之外，也能見到許多手工藝職人製作的作品及原創紀念商品。

咖啡店周邊，還散落著多處適合與海打卡拍照地方，若是遇到假日的出遊高峰，可能會需要排隊輪流拍攝。不過，去年夏天和朋友去時，隊伍中前面的人會自動幫後面的人拍照這個不成為的規定，是真的還蠻有趣的。

如果喜歡手作體驗，ACAO FOREST園內的HERB WORKSHOP中，也有香草類的相關手作體驗項目可選擇，包括香水、手工肥皂、指甲油等。

記得最初前往拜訪時，正好是玫瑰的季節，從入口搭上接駁巴士上山頂時，沿路盛開的紅玫瑰讓人好驚豔。當然園內因為種植多種花木，每個季節都有不一樣的美麗景象，但或許是第一次的印象太強烈，還是很私心地推薦你可以在玫瑰花盛開的季節前往，畢竟⋯⋯園內有種植有600種4000株的玫瑰花。

而前往ACAO FOREST所在的熱海旅行，可活用JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券。這張全票票價為10180日圓的鐵路周遊券，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車，也包括了運行於伊豆半島東海岸、一路開往南伊豆下田站的伊豆急行線全線。若你本身是喜歡鐵道旅行的人，並對體驗特別的列車有興趣，那麼不妨參考看看高級觀光列車「Saphir踴子（サフィール踊り子）」。

另外，熱海市內市郊的移動，可參考東海巴士的熱海一日券，可搭配當日前往其他景點，交通費稍微划算點也方便。

ACAO FOREST（アカオフォレスト）

地址：靜岡県熱海市上多賀1027-8

營業時間： 9:00～17:00（最後入園16:00）

※ 12月、1月 9:00～16:00（最終入園15:30）

公休日：每週二

※ 5月的週二或遇國定假日，以及12/28～1/5日本新年期間照常營業。

※ 天候欠佳時可能會臨時休園。

大眾交通：JR熱海站外公車總站6號站台搭乘往「網代」方向公車，並在ACAO FOREST（アカオフォレスト）下車。

票價：全票 3000日圓（事前預約） | 兒童票 1000日圓

官方網站｜ 預約門票

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