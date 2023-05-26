日本九州由布院＋別府兩天一夜！搭「由布院之森」遊童話小鎮　必訪景點大整理

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Hakata Station、由布院站、金鱗湖。

日本九州兩天一夜自由行🇯🇵搭由布院之森遊童話小鎮～景點大整理！別府惡魔海地獄

嗨大家好！我是Celia♡

這裡是我的旅遊日記

專門紀錄我在日本走訪各地美景美食

第 1 天

Hakata Station | 10 分鐘

📍福岡博多車站

我們第一站抵達博多車站，這裡是九州地區最大的交通樞紐。

而由布院小鎮位於九州大分縣，從福岡到由布院可以搭JR列車、搭巴士或自駕，但最推薦的方法是搭「由布院之森」號的景觀列車前往！✨

✔️「由布院之森」景觀列車非常熱門！建議最好在欲搭的前一個月先訂票，購票方法有網路訂購劃位和直接到JR綠色窗口買新幹線票。

由布院站 | 1 小時

「由布院之森」是一台以由布院為主題的觀光列車，車廂內裝飾非常精美，很有自然風光的風格～

博多出發大概要搭車1小時40分鐘左右會抵達由布院，沿途會經過小溪、田園風光，享受愜意的小鎮風情。

✔️記得一定要到2號車廂買特有由布院便當🍱還有賣一些由布院當地特產的小點心和明信片！

金鱗湖 | 1 小時

這是由布院小鎮最著名的景點之一！

壯觀的自然風景，圍繞著金鱗湖周邊的山脈和樹林

✔️推薦沿著步道欣賞金鱗湖一圈，環境讓人很放鬆

每年9月～3月之間，清晨氣溫很低時會出現晨霧，湖面像仙境般反射太陽光白茫茫一片，非常壯觀美麗。

湖畔咖啡廳 Cafe La Ruche | 2 小時

📍Cafe La Ruche

位於金鱗湖畔旁邊的複合式麵包咖啡店☕️

在IG上超人氣，是由布院熱門景點之一

大家早上來的話，推薦必點早餐套餐！還附一杯飲料

（早餐套餐只提供到10:30）

中午過後來也沒關係，會有現場出爐的麵包和甜點

✔️推薦一定要買可頌麵包，這是店裡招牌

店內環境氣氛非常舒服～淡淡木質香

最人氣的位子當然是庭外的景觀席，一邊享受麵包一邊愜意欣賞湖景，非常棒！

✔️只不過景觀席座位不多，建議各位要儘早來

みっふぃー森のきっちん | 30 分鐘

📍miffy bakery 米菲兔麵包店

位於由布院商店街裡，這裡有許多可愛小商店和餐廳

這是一家以米菲兔為主題的麵包店，共有2層樓

1樓賣剛出爐麵包、冰淇淋和飲料，2樓則是用餐的地方

✔️推薦必買米菲兔造型吐司，這款是店招牌

每天限量販售～我們到時已經中午卻竟然已售完

建議想買的朋友一定要中午前抵達才買得到！

買完餐點後一定要到2樓用餐，這裡不只是用餐地還是拍照打卡景點✨

廁所也可愛炸了，大小朋友都會失心瘋的地方

湯布院花卉村 | 1 小時

📍 Yufuin Floral Village湯布院花卉村

這裡是湯布院的童話村，是這裡最熱門的景點！

園區裡是一棟棟色彩繽紛的小屋組成的商店街小村落，小屋是以宮崎駿的動畫為主題設計，像是魔女宅急便、阿爾卑斯山少女，每間小商店都很好逛～都是賣宮崎駿動畫的周邊商品，像是拼圖、茶杯、居家生活用品等等

✔️接近入口處還能和可愛的小羊、小兔和貓頭鷹拍照📷

SNOOPY茶屋 由布院店 | 2 小時

📍史努比茶屋

從米菲兔麵包走過來大約5分鐘

這裡有兩間史努比主題餐廳，一間是午餐點心餐廳，也就是史努比茶屋✨

另一間是巧克力專賣店，還有賣一些有史努比圖騰的餐具、馬克杯，無敵可愛！逛到走進去出不來😂

推薦史努比迷一定要來這看看！

✔️餐點推薦點披薩套餐🍕1408日圓

✔️草莓麻糬冰淇淋銅鑼燒 645日圓

✔️抹茶拿鐵 880日圓

第 2 天

海地獄 | 1 小時

📍海地獄

第二天早上我們來到九州大分知名的溫泉鄉～別府，這裡除了可以泡溫泉，還可以看看夢幻奇景的地獄景觀✨

在別府車站門口有前往海地獄的巴士站🚌約20分車程，車費單程大約300多日圓。

別府這個園區共有「八大地獄」，目前僅開放參觀其中七處，我們買了海地獄園區的參觀券400日圓💴

🔖推薦時間不多的話，買海地獄一個園區就夠了，因為這張票就能參觀兩處地獄園區。

✔️海地獄～國定名勝。高達 98 度的溫泉水因含有大量硫酸鐵而呈現亮眼的藍色。

✔️血の池地獄～國定名勝。因含有氧化鐵，氧化鎂等的紅色熱泥而呈現血紅色的溫泉池。

雖然名字有可怕的地獄兩字，但其實根本不是「地獄」，而是白煙繚繞、泉水呈現碧藍色有著奇幻景觀的仙境！推薦來感受一下地獄的氣氛😂

24小時海鮮居酒屋 目利銀次 別府東口站前店 | 1 小時

從海地獄坐公車回到別府車站後，我們就在車站附近尋找午餐，這間目利銀次是連鎖海鮮居酒屋，主打生魚片和海鮮料理，價格非常平價500～1000日圓，就能吃到超豪華海鮮丼！✨

平日午間也有午間套餐，主要是定食料理為主

✔️推薦給喜歡吃生魚片的朋友

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本九州由布院+別府兩天一夜🇯🇵搭由布院之森遊童話小鎮～🚞必訪景點大整理！

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