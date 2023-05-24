小資可以這樣玩東京！淺草超時尚膠囊旅館重新開幕

RESOL POSHTEL東京淺草的設計新潮，床位內還能欣賞日式壁畫。 圖：RESORT SOLUTION Co., Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大玩東京又不想讓荷包大失血，入住簡單便捷的膠囊旅館就是一個好選擇！2020年初登場的膠囊旅館「RESOL POSHTEL 東京淺草」距離淺草寺徒步只要約10分鐘，附近更有大型購物中心淺草 ROX、唐吉訶德淺草店可逛街，交通與生活機能都相當方便。日前碰上疫情暫時歇業，4月起重新整頓再出發，為旅人增添淺草的住宿新選擇。

▲館內交誼廳結合富士山、櫻花、榻榻米等日式元素打造。 圖：RESORT SOLUTION Co., Ltd.／來源

館內以日本江戶時代的歷史文化與現代和風概念打造，一大亮點是膠囊區可透過上鎖分割獨立空間，只要事前告知，最多能安排讓12人在同一空間裡。三五好友或家族出遊如果想體驗膠囊旅館，都能輕鬆同住！

▲行李箱能鎖在行李房或直接塞入床位下方空間，貴重物則有可上鎖的保險櫃。 圖：RESORT SOLUTION Co., Ltd.／來源

館內2樓為男性專用樓層、3樓為共用樓層，4樓則是女性專用樓層，每層樓都使用獨立門禁卡，也具備各層獨立的衛浴區域，即使一人獨旅也安心。單一床位不含餐食，每晚5,500日圓起。

4樓的女性專用衛浴區免費提供洗面乳、化妝水、乳液等，備品種類齊全。 圖：RESORT SOLUTION Co., Ltd.／來源

東京都 RESOL POSHTEL東京淺草

‧ 交通：筑波快線「淺草」站徒步約2分鐘；東京Metro銀座線「田原町」站徒步約5分鐘； 東京Metro銀座線／都營淺草線「淺草」站徒步約9分鐘。

‧ 地址：東京都台東區西淺草2-25-1

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