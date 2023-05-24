寶可夢咖啡廳全新美食登場！日本橋「寶可夢中心Pokémon Center」25周年紀念菜單

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

來到日本許多人都會到「寶可夢中心 Pokémon Center」朝聖，位在東京日本橋的門市是寶可夢中心的創始店，自1998年開業以來已有25個年頭，今年為了慶祝25周年紀念，在寶可夢首創的常設咖啡廳「寶可夢咖啡廳Pokemon Cafe」，將推出全新的餐點與周邊商品，一起來看看有什麼吧！( 延伸閱讀: (東京)日本橋寶可夢咖啡廳 pokemon cafe體驗（含預約教學）– 親子同樂跟寶可夢們一起享用下午茶！)

創始店25周年紀念！寶可夢咖啡廳全新美食登場

從2023年4月22日起，寶可夢咖啡廳為了紀念創店25周年推出了全新的3款餐點

①皮卡丘造型鬆餅 ～My PIKACHU〜

在人氣皮卡丘甜點菜單裡，全新推出「～My PIKACHU〜」鬆餅！三種不同表情的皮卡丘紙袋，上頭凸出耳朵正是蜂蜜口味的造型鬆餅，耳朵上淋滿甜甜的黃色與黑色巧克力醬，可愛的造型不僅讓人捨不得吃，也是IG必打卡的熱門甜點。

售價：594日圓

②My PIKACHU 熱帶芒果漂浮氣泡飲

全新的「My PIKACHU熱帶芒果漂浮氣泡飲」使用熱帶水果與芒果風味的汽水為基底，上頭還有一層冰淇淋，與隨機的皮卡丘樣式餅乾點綴，餅乾共有三款樣式，究竟會遇到哪一隻可愛的皮卡丘呢？

售價：864日圓

③皮卡丘印花拿鐵

定番的拿鐵系列飲品，有原味拿鐵、紅茶拿鐵、咖啡摩卡、焦糖與白摩卡多種口味，在25周年紀念上將推出10款全新造型的皮卡丘拉花，圖案會隨機登場、無法指定，不管是哪一個表情都萌萌的好可愛呀～

售價：594日圓（拿鐵、紅茶拿鐵）、626日圓（咖啡摩卡、焦糖、白摩卡）

同場加映：My PIKACHU 環保吊飾吸管

最可愛的吸管非你莫屬啦～吸管上有著三隻皮卡丘的壓克力材質吊飾，仔細看每一隻的表情都不一樣，一隻眼神閃閃發亮、一隻可愛的盯著你、一支氣撲撲的鼓起臉頰，用這個吸管喝飲料保證讓你成為全場焦點～

吊飾也可以取下來掛在包包或其他使用也沒問題唷～

售價：770日圓

另外也有飲料+吸管的套組，1,634日圓

只要購買My PIKACHU鬆餅與拿鐵套餐，還會再贈送一張寶可夢咖啡廳的原創貼紙，貼紙有三款設計，且數量有限贈完為止。快上網預約寶可夢咖啡廳，一起慶祝25周年紀念吧！

寶可夢咖啡廳 Pokemon Cafe

地址: 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.東館 5階

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