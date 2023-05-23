森林漂浮的天神居所！自然系建築師藤本壯介為太宰府天滿宮打造期間限定參拜殿

2023年5月23日，福岡太宰府天滿宮的御本殿將進行為期三年的大規模修繕工事。太宰府天滿宮主祀的「天神大人」為主掌學問與文化藝術的菅原道真公，為彰顯傳承其精神，特邀自然系建築大師藤本壯介與Mame Kurogouchi主理設計師黑河內真衣子為天神大人操刀修繕期間的臨時居所及陳設品。兩人以太宰府天滿宮在地的豐饒自然為設計概念，設計打造了一座森林漂浮的天神居所！

參拜殿屋頂的漂浮森林，傳統與當代的兼容並蓄

圖：作品有「自然系」之稱的建築師藤本壯介，將自然綠意融入仮殿設計。（圖片提供：太宰府天満宮）

福岡太宰府天滿宮是日本全國一萬兩千座天滿宮的總本宮，主祀學問與文化藝術之神菅原道真，因而被視為日本文化藝術的發祥地，擁有極為崇高的重要地位。為了迎接2027年（令和9年）菅原道真逝世1,125年的式年大祭，建於1591年桃山時代的本殿將進行睽違百年的大修繕，由擔任2025年關西萬博會場設計總監的建築大師藤本壯介設計一座臨時本殿（仮殿），作為天神大人的暫居所。

藤本壯介從在地的文史與自然環境發想，融合傳統神社建築樣式及當代設計風格，打造一座洋溢了沉靜之美的仮殿建築──與承繼了桃山時代華麗風格的本殿不同，一色沉靜墨黑的仮殿外觀呈現了當代式的極簡；仮殿曲面屋頂上滿植草木的「漂浮森林」，不僅完美呼應了綠意豐饒的在地自然景觀，也讓建築隨著周遭環境、季節和天氣的轉變，變化出與自然共生的萬千風貌。

圖：屋頂的漂浮森林，呼應了太宰府天滿宮境內的六千株梅樹主導的自然景觀。（圖片提供：太宰府天満宮）

圖：仮殿的齋場（參拜場）規模和本殿一致。（圖片提供：太宰府天満宮）

殿內以幾柱傳統樣式的垂木，採現代比例隔出充滿開放感的空間，綠意在天窗和廊下之間自由流動，也隱隱扣連了梅樹因思念主人道真公而自京都拔地飛來的「飛梅傳說」；殿內正中設祭祀御神體「鏡」的祭台；殿外設有無障礙坡道，讓年長或帶小孩的參拜者也可以輕鬆上殿參拜。

仮殿建築的古今樣式兼容並蓄，與周圍的古社殿群呈現一種奇妙的調和，可以說是一項承繼傳統、同時也勇於創新的設計，作為天神大人道真公為期三年的暫居所，也寓意了日本文化藝術傳續的光明未來。

結合古今染織工藝，展現文化傳承的生命力

圖：活躍於世界舞台的時裝設計師黑河內真衣子打造御帳和几帳。（圖片提供：太宰府天満宮）

仮殿用以區隔天神大人居所與民眾參拜場的「御帳」與「几帳」，則由時裝品牌Mame Kurogouchi主理設計師黑河內真衣子操刀──呼應仮殿兼容古今的設計，黑河內真衣子結合了傳統染色工藝與現代織機，製作出讓人感受到沛然生命力的帷帳。

「御帳（みとばり）」滿飾了太宰府天滿宮的傳統圖樣「梅」，暗嵌以境內以菖蒲為主的常見花草，並以象徵生命之雨、充滿力量感的流線在帳上製作出紫、綠的美麗漸層色，寓意了生機蓬勃的「生命之雨」。「几帳」（きちょう）也以梅為飾，染就了紫綠的淺淡色彩。兩者皆以傳統的絲和現代的化學纖維織就，在傳統染色技法上使用的則是在地採集的梅、樟樹枝和紫根草。

融合古今，創造出令和才會有的織物作為菅原道真公居所的陳設，亦是展現了對日本傳統永續創新的期待和願景。

本殿大修繕，將於令和8年完工

圖：擁有430年歷史的本殿建築。（圖片提供：太宰府天満宮）

仮殿竣工後，2023年5月13日舉行天神大人的遷居儀式「仮殿遷座祭」，未來神事和參拜將暫時移轉至仮殿。同時5月23日即開始進行本殿的大修繕，將進行檜皮葺屋頂的更新和社殿的重新塗漆，也預定進行防災設施強化工事，預計在令和8年（2026年）完工。

太宰府天滿宮創建於西元900年代初期，現在進行大修繕的本殿是1591年由時任筑前國主小早川隆景重建，承繼了桃山時代的華麗氣派樣式，被指定為國家重要文化財。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

▌太宰府天満宮

地址︱日本福岡縣太宰府市宰府4丁目7-1

開放時間︱6:00-19:00

官網︱太宰府天満宮 全国天満宮総本宮

Facebook︱太宰府天満宮

Instagram︱dazaifutenmangu.official

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

撰文︱Wei

圖片提供︱太宰府天満宮

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211749