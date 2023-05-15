福島自由行從JR福島站開始 JR Pass遊東北本線遇見日本裏風景

位於福島縣中通北的福島市是福島縣的縣廳，與中部的郡山同為福島縣內的大都市，亦是關東到東北地方的交通要塞，而其所在的東北本線已有逾百年以上的歷史，是日本鐵路重要幹線，見證了日本鐵路開業至今150年歷史——2022年正是日本鐵路開業滿150年。且就在這東日本大地震災後滿12年後，海外旅遊再開之際，我們跳上JR列車來到「福島中的福島」的福島站，沿著東北本線，開啟一趟「福島再遇見」之旅，想更了解這個熟悉又陌生的地方。

這才知道，原來在這與東北及關東相交的土地上，有著蟬聯日本評鑑會金賞9年的日本酒和酒造、能蒸餾出日本美味威士忌的酒造和蒸餾所、以水蜜桃為首的鮮度甜度都稱得上一絕的水果、精緻優美又有歷史感的川俁絲綢及伊達針織工藝、受到日本富裕層喜愛的傳統和菓子屋，還有日本最美村落之一的大玉村及福島秘湯之高湯溫泉等，可能連不少日本人都不知道的裏風景及美食。

【交通TIPS】

規劃福島或是包括福島在內的東北之旅，推薦飛到東京，並結合JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東日本鐵路周遊券（東北地區）來規劃。這張全票票價為20000日圓的鐵路周遊券，可在連續5天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了在來線的一般列車和特急列車、新幹線以及觀光列車，絕對能讓你無論在交通還是移動時間上都能節省不少。

作為福島縣廳所在地，JR福島站無疑是東北本線的重要樞紐站，且因能見到東北新幹線與山形新幹線連結或分離的作業，在日本海內外的鐵道迷中具有高人氣。不僅如此，這次會選福島站當這趟旅程起點的原因，也在於這裡是可以通往福島裏風景的起始站，站內的JR東日本旅遊服務中心（福島）是福島縣內的唯一。

（圖片提供：JR東日本）

JR東日本旅遊服務中心（福島）裡面不僅有親切的服務人員能提供福島相關的旅遊情報，室內更展示了福島縣內特色的工藝品，如著名的川俁絲綢、伊達針織等。在旅程開始前，我們有緣拜訪了JR福島站的站長、幾位列車長和駕駛員，和他們打聽了一些福島東北本線沿線的旅遊情報。

站長佐佐木先生個人說起福島，最推薦的就是日本酒了。畢竟福島縣內擁有許多優秀的日本酒造，並在連續9年在日本國內權威的「全國新酒評鑑會」中金賞得獎數蟬聯第一，喜歡日本酒的朋友到福島絕對不容錯過。

且就在東北本線上安積永盛站附近，有著同時生產日本酒及威士忌的老酒廠「笹之川酒造・安積蒸餾所」，走路就可以到。這家老酒廠在二戰後因為缺米的現況，因緣際會開始生產威士忌。如今其生產的威士忌「YAMAZAKURA」成了福島威士忌代表之一，也是東北地區最老的地方威士忌，在日本海內外都有絕佳評價。

如果對日本酒和威士忌的釀造有興趣，不妨預約笹之川酒造・安積蒸餾所的酒廠觀摩見學，到安積永盛走一趟。

笹之川酒造・安積蒸餾所（笹の川酒造・安積蒸溜所）

地址：福島県郡山市笹川1丁目178

營業日：請參考官方網站公告

大眾交通：JR安積永盛站，步行約12分鐘

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有著不少歷史悠久的日本酒造，福島這一帶還有不少一樣歷史悠久的傳統產業，其中最有名的莫過於川俁絲綢及伊達針織。川俁和伊達所在的「伊達地方」，自古就是蠶桑和機器紡織發達地區。由於左右有宛若屏風的奧羽山脈保護，形成適合桑蠶的絕佳環境，並造就了東洋第一的絲綢——川俁絲綢。

如今，當地依然有許多絲綢工坊，聚集了許多職人，依然持續生產製造著歷久不衰的絲綢製品。其中位於川俁公路休息站不遠的絲綢工坊「齋榮織物」，則開發出了世界第一輕薄的絲織物，被稱為「妖精之羽」，引起國際話題的同時，也受到包括Good Design Award等獎項的認可，更打響了川俁絲綢的名號。

為了讓更多人認識福島這一織物的魅力，JR東日本旅遊服務中心（福島）內服務人員的制服帽子上，亦裝飾有川俁絲綢織成的綁帶。儘管在網上或是一些精品百貨店，可以找到齋榮織物的絲綢商品，依然還是有不少人喜歡直接到他們在川俁的工坊，找到更符合自己的商品。

※ 有意造訪工坊，請事前以email預約確認，可使用日文或英文。

齋榮織物株式會社（SAIEI SILK）

地址：福島県伊達郡川俣町鶴沢馬場6-1

電話：024-565-2331

大眾交通：JR福島站東口出站，轉乘前往川俁高校的路線公車，車程約35分鐘，在「遠西」站下車，步行約2分鐘。

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到川俁拜訪絲綢，也別忘了嚐嚐當地具有超高人氣的川俁鬥雞料理（シャモ）——在伊達郡北部山間飼育的品種改良可食用鬥雞，在肉質與風味上都比一般的飼養雞要優秀，燒烤起來的滋味亦令人難忘。在川俁公路休息站裡的「Shamoll」，是由川俁町農業振興公社運營的餐廳。在這裡可以嚐到美味的川俁鬥雞極親子丼、油淋雞定食等，是專屬於川俁的在地好滋味。

川俁鬥雞餐廳Shamoll（シャモール)

地址：福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1

營業時間：10:00〜15:00 （午餐時段只到14:00）

公休日：每週二

大眾交通：JR福島站東口，轉乘路線公車，車程約40分鐘，在「絹之里Silkpia前（絹の里シルクピア）」站下車，步行約2分鐘。

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伊達地方在近代以來成為著名的編織品產地，匯集了許多職人及工坊，為日本國內外著名時尚品牌生產許多優良針織品而著名，亦被稱作「伊達針織」。近年來，隨著產業的革新，舊時代以代工廠為多的工坊們，紛紛開始轉型，開始與日本的一些設計師合作，或是企劃出獨樹一幟的特色品牌商品。像是當地的針織工坊「株式會社大三」，將電腦系統紡織機械與傳統手工編織完美結合，採用品質佳的羊毛及和紙混紡羊毛等素材，製造出如原創繽紛品牌「NIJIIRO CAMP」、與設計師們合作的簡約風品牌「自然體」等。

除了服飾之外，伊達針織也常見於一些可愛的小雜貨上，包包圍巾配飾等自然不用說，還有許多小雜貨也十分可愛，還可以客製化。日後，為了能讓更多人快速了解伊達的針織產業，工廠也有心在日後規劃一些工廠見學及手作的體驗，令人滿心期待。

株式會社 大三（株式会社 大三）

地址：福島県伊達市梁川町字東土橋23番地

大眾交通：JR福島站轉乘阿武隈急行線在梁川站下車，步行約20分鐘

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除了職人工藝和日本酒外，站長佐佐木先生也特別提到了福島一帶被稱作秘湯的溫泉「高湯溫泉」。開湯已有約400年歷史，為吾妻連峰環繞自然療癒感滿溢的高湯溫泉，沒有常見的娛樂溫泉街，而更添自然靜謐，與山形的藏王溫泉、白布溫泉共稱為「奧州三高湯」。其中，以高湯溫泉作為泉源的溫泉旅館「玉子湯」，更受到許多溫泉客愛戴。

高湯溫泉以青白濁的硫磺泉為主，而玉子湯亦因入浴後肌膚嫩滑如蛋，以及硫磺泉的雞蛋氣息而命名。旅館玉子湯最早是簡單的湯小屋，發展至今已有150年歷史。玉子湯的溫泉設備蠻有傳統特色，館內擁有7種湯，包括露天溫泉、湯小屋、足湯等，散落在戶外。泡湯客要戴上洗浴用品，走到室外的湯屋去泡湯，真有種在山間探尋秘湯的有趣感覺。

（圖片提供：旅館 玉子湯）

作為老牌傳統溫泉旅館，玉子湯的懷石料理亦是非常令人期待。無論早餐還是晚餐，都能嚐到以當地食材調製的美味料理。此外，旅館中也能找到豐富的伴手禮，包括了旅館玉子湯原創的點心和小雜貨，也有福島和東北特色的工藝品。

旅館 玉子湯

地址：福島県福島市町庭坂字高湯7

電話：024-591-1171

大眾交通：JR福島站，轉搭福島交通巴士高湯溫泉線（經過上姥堂），到「玉子湯」站下車。

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說起東北本線在福島縣境內的觀光美景，當時正在中午用餐的列車長及駕駛員們主要提起了有安達太良山做背景的、加盟「世界最美村落連合會」的大玉村，以及因菊人形及大河劇《八重之櫻》更為人所知的二本松城一帶。

與北海道美瑛町、海之京都的伊根町等同為「日本最美村落（日本で最も美しい村）」的福島大玉村，在JR東北本線在來線的JR本宮站與杉田站之間，擁有為日本百名山的安達太良山山麓圍繞，能見到四季不同的日本田園風光，是搭乘東北本線時不容錯過的車窗景色。

而在大玉村一帶，孕育出了一家非常有名的咖啡甜點伴手禮品牌「向山製作所」——是由當地的精密機件工廠另外打造的焦糖品牌，其中最有名的莫過於獨家的生焦糖及以此製作的其他甜點。將製作加工電子部件的技術，應用到甜點配方調製，向山製作所的焦糖甜度與苦度恰如其分，無論是製作成一般的生焦糖，還是用於烤製年輪蛋糕、爆米花、巧克力等甜點，都十分美味。

向山製作所的大玉村基地店（大玉ベース店），被美麗的田園風光環繞。這裡面有包括咖啡店、麵包店及伴手禮店，不僅能嚐到非常有特色的各色焦糖鬆餅，亦能找到向山製作所旗下的所有商品。儘管經典的焦糖鬆餅是必點，但特別推薦店內獨特的「熔漿鬆餅（流れるパンケーキ）」！上桌時，能在剝開塑膠片的瞬間，看到獨家調製的焦糖糖漿與的奶油自鬆餅上宣洩而下的動感不說，鬆餅內還有不同口味的內餡夾層，讓人吃出滿心的驚喜。

值得一提的是，向山製作所在JR郡山站也有門市「向山製作所cafe S-PAL郡山店」，若沒機會前往大玉村，也是在郡山的店鋪享受美味。

向山製作所 大玉基地店 （向山製作所 大玉ベース店）

地址：福島県安達郡大玉村大山字新田8-1

營業時間：

＞店鋪

9:00〜18:00（4月～9月）

9:00〜17:30（10月-3月）

＞麵包店 9:00〜（售完為止）

＞咖啡店

平日 10:00〜16:00（最後點餐15：00）

週末假日 10:00〜17:30（最後點餐17:00） ※不排除臨時更動。

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比大玉村再北邊一點的二本松市，最有名的莫過於二本松城及菊花人形——其中二本松城作為當地重要的歷史象徵，也是二本松這一帶曾經滄桑的歷史見證。江戶時代，為二本松藩丹羽氏的領地二本松，在幕府末年明治初的戊辰戰爭中亦發生了激烈戰事。作為舊政府勢力難敵新政府軍盛勢，戰爭中出現的二本松少年隊誓死守城的悲傷故事，在大河劇《八重之櫻》亦有所闡述。

如今二本松城所在的城跡公園，也被稱為霞城公園，是日本櫻花百名所之一。近年在城下新打造了一棟「二本松城報館」，裡面結合了平面展示、動畫及特別投影效果，非常生動的方式全是了二本松的歷史及當地祭典文化。

二本松城報館（にほんまつ城報舘）

地址：福島県二本松市郭内三丁目303番地5

參觀時間：9:00～17:00

公休日：週一（如遇到國定假日則翌日休）、年末年始

大眾交通：JR東北本線（在來線）二本松站下車，搭計程車約5分鐘車程

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就在這樣的歷史小城二本松內，有一間福島著名的老和菓子店「御菓子處 日夏」，據說JR東日本豪華郵輪式列車「TRAIN SUITE四季島」的不少乘客，在經過福島時都會特別在車站的門市中購買他們家的和菓子。採用福島當地的食材，並由職人們一個一個手工製作，「御菓子處 日夏」的傳統道地為人津津樂道，總給許多長者懷念印象。最具人氣的品項一口玉羊羹、店主私心最推薦的洗心亭最中等，都是值得喜歡和菓子的朋友一嚐的。

來到二本松的「御菓子處 日夏」本店，不僅能見到豐富多樣且古早味的和菓子，還可以預約和菓子手作體驗，讓日夏的和菓子師傅手把手傳授和菓子製作的技巧和樂趣。

御菓子處 日夏（御菓子処 日夏）

地址：福島県二本松市本町1-203

營業時間：8:00～19:00

大眾交通：JR東北本線（在來線）二本松站下車，步行約4分鐘。

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在拜訪列車長及駕駛員們時，我們注意到大家正在吃著非常壯觀的日式炸雞便當。一問之下才知道，原來這是福島著名便當店「日之丸亭（日の丸亭）」的炸雞便當。日之丸亭的總本店在福島的磐城市，不過它在福島市內也有分店，自JR南福島站步行約要22分鐘左右。

日之丸亭 鄉野目店（日の丸亭 郷野目店）

地址：福島県福島市郷野目金込町8

營業時間：

午餐時段 週二～日 09:00〜14:00

晚餐時段 週二～五 16:00〜19:00、週六日 16:00〜19:00

※僅限外帶

大眾交通：JR東北本線（在來線）南福島站下車，步行約22分鐘

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在自福島站出發到其他地方之前，不妨先在福島站附近吃一圈，因為福島站一帶的美食也是出了名，尤其是站外的圓盤餃子店「餃子照井」，可是不少人來到福島必嚐的品項。

餃子照井：滿洲國流傳的美味圓盤餃子

福島的圓盤餃子出名，而餃子照井可說是始祖名店。初代店主因為難忘在滿洲國吃到的水餃，所以想在福島重現這一份美味而創業，經過各種嘗試和摸索，便做出了特色。餃子照井的餃子是多汁的高麗菜肉餡兒，薄皮煎得香脆，搭配獨家調製的沾醬，與生啤酒可說是絕配。

餃子照井在福島市內有3家店，而在JR福島站外就有一家，絕對值得來到福島的你嚐嚐。

餃子照井 東口站店（餃子の照井 東口駅店）

地址：福島県福島市栄町1-1

營業時間：

11:30～15:00（L.O14:15）

17:00～20:00（L.O19:00）

公休日：每週二

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凍天：福島特色炸饅頭 甜甜圈與青糰融合

說起福島特色美食，也不能不提到凍天——將東方味十足的艾草青糰，裹上麵粉下鍋炸，變成了非常有特色的炸饅頭。外頭炸得酥脆，而艾草青糰則成了甜而不膩的內餡兒，還可以選擇中心包有紅豆餡的口味，或是能一口一個大家分的迷你版。而它在JR福島站直通的商業設施Pivot中也有門市，想吃想買都很方便。

凍天Pivot福島店（凍天木の幡 ピボット福島店）

地址：福島県福島市栄町1-1 パワーシティピボット1F

營業時間：10:00～20:00

公休日：1月1日、9月第二個星期三

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儘管這次我們將JR福島站定位成旅行的起點，然而將JR福島站作為福島行的最後一站，也是非常不錯的。畢竟在車站內直通的商業設施S-PAL裡面，能找到種類繁多的伴手禮和紀念品，其中包括了搜羅福島當地名酒的「地酒之森」，以及二本松人氣和菓子店「御菓子處 日夏」的櫃位。

在地酒之森，能找到包括會津一帶在內的福島名酒、下酒菜特產等，像是會津有名的日本酒末廣、前面和大家介紹到的笹之川酒造・安積蒸餾所的日本酒和威士忌等。店長和店員都十分專業親切，若不知道自己適合什麼樣的酒，亦可嘗試諮詢看看。

而若在二本松的御菓子處 日夏沒有買過癮，或是想要追加購買的話，在JR福島站也都還有機會！

S-PAL福島（エスパル福島）

地址：福島県福島駅栄町1-1

營業時間：10:00～20:00

公休日：不定休

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這一趟旅程，我們幾乎走一早JR福島站的站長及列車長和駕駛員們推薦的景點行程，又見到了許多不同以往的日本風景。無論是經歷過慘烈戰事、至今依然有些古色古香的小城二本松，真有如山中秘湯的溫泉旅館 玉子湯，川俁和伊達的紡織職人的精細作業，還是大玉村的美麗山景和田園風光⋯⋯都在心中留下了不同以往的印象。

「福島有很多好東西，但福島人好像會不好意思自我行銷⋯⋯」於是又想起JR福島站站長和我們聊天時說起的這句話。如果你是樂於探索新事物及發現好事好物的旅人，那麼，找個機會到福島走走吧！

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