6～8月玩日本九州！ 福岡安排行程「吉卜力特展」2大必看重點快收藏

快來逛展覽，讓「湯婆婆、錢婆婆的戀愛、開運籤詩」幫你解惑！ 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】睽違4年，吉卜力系列展覽回到福岡了！特展《又能見面了呢！鈴木敏夫與吉卜力展》將在6/9～8/31於福岡市博物館盛大登場，相較於曾在2019年巡展過的《鈴木敏夫與吉卜力展》，這次內容豐富度、展示品數量都大幅提升，光看照片就讓人想手刀買機票去朝聖！

▲《又能見面了呢！鈴木敏夫與吉卜力展》的主視覺設計。 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

《又能見面了呢！鈴木敏夫與吉卜力展》不僅展示吉卜力工作室作品，也更注重於展現孕育出吉卜力工作室靈魂人物鈴木敏夫的各種元素與其豐富閱歷。鈴木敏夫是高畑勳、宮崎駿的最佳戰友，擔任重要的製作人一職，大眾耳熟能詳的《風之谷》、《螢火蟲之墓》、《龍貓》、《魔法公主》、《神隱少女》等作品背後都有他的參與軌跡。

★必看重點：「鈴木敏夫的書櫃」

本次展覽的一大看點，就是由鈴木敏夫自己企劃的「鈴木敏夫的書櫃」！完整重現鈴木敏夫珍藏，就像是讓參觀者得以窺探他的腦內般，可說影響他思維與一生的約8,800本書籍與電影作品毫不藏私，一次大公開。

展區以其隱居之地「紅磚屋」為靈感打造，不僅能遠遠觀賞，其中一部份也開放讓參觀者能夠實際拿取與閱讀，如果仔細尋找的話，還有機會發現鈴木敏夫撰寫的筆記與註解。

▲《神隱少女》經典角色無臉男鎮守書櫃區，認真讀書的模樣相當吸睛。 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

★必看重點：「吉卜力名作的世界觀」

重現出《龍貓》經典場景的「大、中、小龍貓拍攝點」展區可愛程度爆表！龍貓們站在鄉間田野中，推薦能模仿它們的姿勢，或一起跳祈禱種子快快長大的舞蹈，拍下活潑感十足的紀念照。

▲大、中、小龍貓的表情各有不同。 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

高度約3公尺的湯婆婆、錢婆婆立體雕像第一眼看到就讓人大吃一驚！這裡其實是抽取戀愛、開運籤詩的特殊機關，籤詩求法相當簡單，湯婆婆是戀愛籤、錢婆婆則是開運籤，伸手抽一塊掛在嘴內的木牌，查看號碼後再到一旁的籤詩櫃拿取籤詩即可。

▲湯婆婆的表情猙獰，另一側的錢婆婆則以笑臉迎人。 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

巨大垂吊文字漂浮在半空中的「吉卜力知名場景與垂吊文字」區域，以《崖上的波妞》、《魔法公主》、《龍貓》、《天宮之城》、《神隱少女》、《紅豬》、《風起》共7個作品為主軸，每一幕知名場景前方，都放置了鈴木敏夫親筆寫下的劇中知名台詞，能夠充分感受到其對作品的濃厚愛意。

▲「吉卜力知名場景與垂吊文字」。 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

《又能見面了呢！鈴木敏夫與吉卜力展》的展覽門票，僅在便利超商LAWSON的售票系統「LAWSON TICKET」獨家販售。吉卜力迷別錯過搶購附贈福岡會場限定非賣品周邊「博多織書籤」的特殊版門票，每張門票會附贈一組書籤，售價為2,800日圓，將在5/8起正式開賣，數量有限，售完為止！

▲「博多織書籤」一組2張，購票成功後會同步拿到書籤兌換券。 圖：©RENGAYA ©Studio Ghibli／來源

◎《又能見面了呢！鈴木敏夫與吉卜力展》

‧ 期間：6／9（五）～8／31（四），每週一公休。 ※註1

‧ 時間：9：30～17：30（最終入館至17：00） ※註2

‧ 地點：福岡市博物館

‧ 門票：成人平日1,500日圓、例假日1,700日圓；國高中生平日1,200日圓、例假日1,400日圓；國小生平日900日圓、例假日1,100日圓

‧ 購票方式：售票平台LAWSON TICKET獨家販售

※註1：

(1) 7／17（一）開館，更改為7／18（二）公休。

(2) 8／14（一）～8／15（二）開館，更改為8／16（三）公休。

※註2：7／22～8／26期間的週五與例假日，以及8／14（一）～8／15（二）延長開放至20：00（最終入館至19：30）

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