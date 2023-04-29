四季皆宜！輕井澤三天兩夜自駕旅遊 探索山林裡隱藏秘境的冒險之旅

跟著 鹿比戀上日本 於 2020-11-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 12 個景點，其中包含 輕井澤、Azami Lodge、長倉神社。

輕井澤是位於長野縣的觀光勝地，從東京搭新幹線只需要一個鐘頭便能抵達。夏季避暑，冬季滑雪，四季都非常適合來這裡走走看看～

這次和朋友選擇自駕遊輕井澤，旅途中也意外地找到很多隱藏在山裡的秘境！

第 1 天

輕井澤 | 30 分鐘

抵達輕井澤車站！天氣很好，先拍一張紀念照！

Azami Lodge | 30 分鐘

取車後，第一站決定先去住處放行李。這次住的「Azami Lodge」是一間小巧可愛的木屋民宿，按下電鈴是一對夫婦出來迎接，館內有很多老闆娘親手做的拼布作品和手縫娃娃，整體佈置得十分溫馨。我們的房間在二樓，只有樓梯，行李太大或太重會比較不方便，衛浴都在房間外面，值得一提的是他們的澡堂是可以鎖門的私人澡堂，男女都只有一間，所以有告示說不要佔用太久。隔天的早餐是在一樓的餐聽享用。

長倉神社 | 30 分鐘

租車的好處就是可以非常彈性的移動，長倉神社完全是路過覺得還不錯所以下車看看，上網查發現是個賞楓勝地，只可惜現在不是秋季。

這裡腹地雖然不大，但意外的非常好拍！悠閒的步調加上小橋、小溪等美景彷彿置身童話場景，讓我們深深被這裡的氛圍吸引。

Rogutei Honten | 1 小時

抵達輕井澤後的第一餐就決定是燒肉啦，這間燒肉網路上好多人推薦，味道真的很不錯😋﻿！

中午時段CP值比價高，一份定食的價位落在900〜2,800日幣，以一般女性的食量來說，份量很夠。

店內不但有很多關於台灣的擺飾外，竟然還出現了林宥嘉的照片！

之後才聽說這間店是林宥嘉的愛店？！瞬間覺得超親切﻿！！

輕井澤Taliesin | 3 小時

輕井澤Taliesin（軽井沢タリアセン）是在輕井澤知名的觀光勝地，也是日劇「四重奏」的取景地點，不少粉絲都慕名而來。

輕井澤Taliesin的腹地很廣，以鹽澤湖為中心佔地約10萬平方米，在這裡不僅有博物館、美術館、文學館等室內設施，還可以體驗划船、射箭、卡丁車等各種休閒娛樂，可以說是應有盡有，秋天的楓葉季也非常壯觀，是秋季賞楓勝地之一。

輕井澤千住博美術館 | 2 小時

輕井澤千住博美術館於2011年開館，館內展出了日本知名畫家千住博的作品，從他初期的創作到比較近期的作品都有展示。

美術館本身的建築也是一大看點，主館建築是由日本知名建築師西澤立衛所設計，他也是2010年普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）的得主。

進入展示廳前要先買門票，購買方式為使用美術館門口的自動購票機（有英文介面），就像在買車票一樣，操作不會太複雜。

進入館內彷彿來到另一個新的世界，全館明亮寬敞，彷彿置身於大自然中，室外與室內優雅地融為一體，從沒想過如此相反的兩個元素能結合得這麼剛剛好，不互搶風頭，一切都溫溫和和，最終呈現在眼前的不只是一棟建築或是一幅畫，而是一座充滿生命的藝術品。

ブランジェ浅野屋 軽井沢千住博美術館 | 30 分鐘

輕井澤千住博美術館館外右側是咖啡廳及烘焙坊「BOULANGER淺野屋」，內用的空間很舒適，有提供自助式的開水、糖和奶球等！

「BOULANGER淺野屋」的本店就位在輕井澤所以也是大家在造訪輕井澤時必訪的景點之一。

第 2 天

輕井澤 白絲瀑布 | 1 小時

輕井澤著名景點之一的「白絲瀑布」怎麼能錯過，不是自駕的話，可以從輕井澤車站搭公車，車程大約30分，另外白絲瀑布也是林宥嘉「勉強幸褔」的MV中的取景地哦！

非常喜歡這種悠閒，什麼都不用想，時不時進入大自然吸收芬多精﻿​，盡全力的放鬆真的好舒服。

﻿​除了白絲瀑布之外，個人認為周邊環境也很值得一拍，雖然不是在楓葉季的時候來，但冬天的枯枝越看越美，有種莫名的滄桑感，也越拍越上癮，哈哈！

不過還是許個願...希望有機會能在楓葉季的時候再來一次！﻿​

Shakusonji | 1 小時

離開了書店我們決定去「釋尊寺（布引觀音）」一探究竟，這座寺廟位於長野縣的深山裡，被建造在懸崖上，旁邊還有日本最長的河川「千曲川」，如果你玩膩擠滿觀光客的景點，也不想再花錢去Outlet血拼，那麼不妨多花點時間來這裡走走，真的非常特別，會有被群山圍繞的特別感受。

釋尊寺又稱布引觀音，建造於鎌倉時代，不但是長野縣的縣寶，同時也是日本的國家重要文化財，日本諺語「被牛牽引至善光寺參拜（牛に引かれて善光寺参り）」的故事舞台就是這裡。

交通部分因為隱藏在深山中，所以沒有車的話不太方便，我們在前往過程中也一度迷路想放棄（還好有堅持），抵達停車場後還要爬約15～20分鐘的山路才能看見釋尊寺的廬山真面目。

另外這裡也是秋天楓葉季時的人氣賞楓景點，如果剛好有在秋天到長野旅遊的話非常推薦來「釋尊寺」走走哦！！

第 3 天

熊野皇大神社 | 2 小時

熊野皇大神社是日本稀有跨縣神社，一查到這個地方我們就決定一定要安排去看看！﻿﻿​

神社的中央正好在長野縣和群馬縣的交接處，超級有趣，神社左半邊是「熊野皇大神社」（長野縣），右半邊則是「熊野神社」（群馬縣），兩間神社的營運也是分開的，參拜的地方、販賣的御守和負責單位都不一樣，是完全獨立運作的兩座神社。

這裡位於海拔1,200公尺的碓氷峠山頂，是一個很清幽的景點​，順帶一提，熊野皇大神社的結緣神木「しなの木」，據說很靈驗哦！

Gallery Cafe Naranoki | 3 小時

「Gallery Cafe ならの木」是一個隱藏在森林裡的複合式咖啡廳，從店內到店內都很有Fu，不知不覺就在這裡待了好幾個小時。

﻿原本要去的店已經停業﻿，所以會找到這裡完全是個意外，不過輾轉的找到這兒真是太好了，好感謝這個意外！因為這裡簡直是世．外．桃．源。﻿

環境清幽、東西好吃，整間店都很有質感，我們在這裡從午餐一路吃到下午茶（吃貨無誤﻿）

分享個小插曲，在店內參觀的牆上的作品時，被一個會講一點中文的日本老伯搭話，一聊才知道他以前在海南島住過一陣子，好喜歡這種旅行中的出其不意。

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輕井澤 | 1 小時

差不多要結束這次旅行，我們回到清井澤車站做最後的伴手禮採買。此次旅行非常療癒，也找了很多隱藏地點，就是喜歡在忙碌的生活中稍微放慢步調，走走看看這世界更多有趣的地方，輕井澤也不愧是度假勝地，超級有度假氣氛，是個會想再來玩的好地方！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：輕井澤三天兩夜自駕旅遊！探索秘境的冒險之旅～

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