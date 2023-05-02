2023大阪飯店住宿4推薦開箱！關西機場臨空城漫畫主題與市內特色旅宿

不管是心齋橋鬧區、通天閣與新世界商店街一帶，還是令全世界瘋狂的大阪環球影城USJ，說起大阪，總是讓人有種熱鬧與歡樂的印象。江戶時代建造的大阪城至今屹立，見證了這座城市的發展及其不同於京都與東京的獨特風格與文化——無論是搞笑、大阪燒章魚燒等美食，還是日本高校棒球聖地甲子園等，都是商都大阪不可或缺的特色。

就是在這樣的大阪，自然也是飯店林立，種類玲琅滿目。我們這次邀請了對大阪環球影城超有愛的旅日旅遊部落客兼YouTuber——瓶顆，一同前往大阪開箱4間飯店，其中包括了3間在大阪市區的飯店「​​hotel androoms Shin-Osaka（新大阪）」、「​​hotel androoms Osaka Hommachi（大阪本町）」及「CHISUN STANDARD Osaka Shin-Imamiya（大阪新今宮）」，還有1間則是在靠近關西機場的臨空城的漫畫主題飯店「HATAGO INN Kansai Airport」，希望為你的大阪住宿選擇提供一些參考。

Guest Profile 瓶顆旅居日本中

大學到橫濱留學10個月後返台，而後又到東京工作旅居，至今已逾8年。曾在廣告代理公司任職，並在那時開始經營部落格，分享在日本工作生活的經驗及旅遊資訊。如今已成為獨立媒體人，經營個人社群頻道「瓶顆旅居日本中」，透過影片、照片及文字分享日本旅遊生活情報。今年亦出版了新書《東京櫻花自由行》，目前已衝2刷。

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以大阪為駐點，若有搭乘新幹線的移動需求的話，住在新大阪站附近會是個不錯的選擇。就在距離新大阪站約6分鐘腳程的飯店hotel androoms Shin-Osaka，是間擁有非常特色美食及錢湯浴場的住宿設施。如果你有關注我們同系列文章中的京都和金澤篇，想必已知道hotel androoms的品牌飯店，有著非常特別的早餐外送到客房的服務，且每間飯店都有不同的特色美食及主題，而靠近新大阪站的這間自然也一樣。

座落於較寧靜的巷中，hotel androoms Shin-Osaka總體設計有種現代摩登感，其一樓併設的咖啡餐廳「四十八茶百鼠」，主打江戶時代發展起來的蕎麥麵料理，在午餐時段有獨立對外營業，同時針對飯店住宿客人提供自助式早餐及免費宵夜「子夜蕎麥麵」。

如果選擇外送早餐到房間的服務，便能嚐到四十八茶百鼠特製的壽司卷便當套餐——它不僅僅是一般的壽司卷便當，更附上店內嚴選的高湯搭配，吃法格外新鮮。且外送早餐的包裝也十分可愛，是以和風味十足的敷巾將盛放了便當盒、飲品及高湯的竹籃包起來，放在房間門口。

hotel androoms Shin-Osaka的房型多樣，從單人間到最多可容納5人的寬敞房型都有，部分房型會設有小客廳沙發空間，很適合享受外送早餐。

（圖片提供：hotel androoms Shin-Osaka）

除此之外，飯店中的富士山錢湯浴場也是特色之一。以黑白單色調馬賽克拼貼出來的富士山壁畫將日本傳統與現代藝術完美結合，在錢湯本來就越來越少的現代更顯得特別。

當然，無論是否入住hotel androoms Shin-Osaka，飯店一樓餐廳「四十八茶百鼠」都蠻值得喜歡蕎麥麵的朋友一訪，畢竟這裡午餐時段提供的「辣油雞肉沾麵定食（ラー油入り鶏つけそば）」及「蕎麥麵屋的辣咖哩蕎麥麵（そば屋のスパイシーカレーそば）」都是蠻特別的蕎麥麵菜單，在當地頗有人氣不說，瓶顆和我們也都十分推薦。

hotel androoms Shin-Osaka（安住睦世酒店新大阪）

地址：大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-28

電話：06-4807-5111

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：JR、御堂筋線 新大阪站 4號出口，步行約6分鐘。

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不同於新大阪的hotel androoms的錢湯與日式美食，在大阪本町的hotel androoms Osaka Hommachi則以能品嚐日本紅酒與義式料理為特色。其飯店外觀設計有些俏皮，門口那面雕著大大箭頭木質牆面引人注目，彷彿是個巨大的打卡牆。

飯店大廳寬敞，搭配落地窗的良好採光及溫暖照明，有種彷彿自家客廳的舒適感。大廳旁併設的義式咖啡餐廳RUUUST，早上會提供住宿旅客專屬的早餐套餐，包括兩種三明治、低卡沙拉碗等4種選項，且也可以選擇外送到房間享用。

作為中午晚上有對外營業的義式餐酒餐廳，RUUUST備有日本當地釀造的各色紅酒，並提供品項豐富的義式料理菜單——午餐時段有提供多種套餐，而午餐時段外亦有提供可以搭配紅酒的各色義式餐點。若有需要，也能外帶回房間慢慢享用。

（圖片截圖自hotel androoms Osaka Hommachi官方網站）

或許你有發現，從飯店大廳到房間內部的燈飾都採用了很像童話小屋屋頂的三角形燈罩，讓頗有設計感的飯店又多了一些童趣感，而房間大多使用大量木質素材，搭配照明似乎格外有家的氛圍。hotel androoms Osaka Hommachi內的房型主要是2～4人房，部分房型設置有舒適的沙發空間，另外也有備有無障礙房間。

「哇，你的新家好美唷！」在飯店大廳歇腳時，那沙發空間舒適地讓我忍不住和瓶顆開起玩笑，而她也很配合地演出——只道是hotel androoms Osaka Hommachi整體大面積木質調的裝潢與照明家具的搭配，營造出來的溫馨氛圍實在太令我們沈醉其中了。（笑）

hotel androoms Osaka Hommachi（安住睦世酒店大阪本町）

地址：大阪市西区靭本町1丁目7番7号

電話：06-6479-2311

Check in / Check out：15:00〜 / 〜11:00

大眾交通：

地下鐵御堂筋線、中央線 本町站2號或6號出口，步行約6分鐘。

地下鐵四橋線 本町站25號出口，步行約4分鐘。

地下鐵四橋線 肥後橋站6號出口，步行約6分鐘。

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距離靠近通天閣、新世界商店街的新今宮站只有約1分鐘腳程的CHISUN STANDARD Osaka Shin-Imamiya，是以簡單、快捷、實惠作為主訴求的飯店。以灰黑色為主的建築與室內裝潢設計簡潔沈穩，一樓大廳採挑高設計，並用了大面積的落地玻璃窗，讓以深色調為主的室內空間依然顯得明亮舒適。

（左下與右下兩圖截自CHISUN STANDARD Osaka Shin-Imamiya官方網站）

位於二樓的飯店的用餐空間，一樣寬敞且採光極佳，其中有一排座位正對著車站鐵道，可以看到電車來來去去。早餐時段飯店內會提供豐富多樣的和式西式的自助餐點，而在早餐時段外，亦有針對住宿旅客免費提供咖啡。

飯店內主要是能容納2～3人的房型，裝潢簡潔、沈穩且乾淨。有一部分房間的窗外，還能直接眺望到大阪地標通天閣，可說是CHISUN STANDARD Osaka Shin-Imamiya的特色之一。且作為CHISUN系列飯店，在這裡也有提供住宿旅客免費租借自行車的服務，更備有大大小小不同規格的置物箱提供住宿者免費使用。

「話說，飯店出去左邊的馬路對面有一家超市，是全大阪最便宜的超市，而且還是24小時營業。」我們在大廳研究牆上的觀光地圖中的殘念石時，來解答的飯店人員順便透露了這個小情報，讓人感到親切。而自稱不是鐵道迷卻看起來還是對電車有特別情感的瓶顆，特別鍾意自飯店內能從多角度看到電車這點。

CHISUN STANDARD Osaka Shin-Imamiya（知鄉 標準 大阪新今宮）

地址：大阪府大阪市西成区花園北1丁目2-23

電話：06-6631-2611

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：JR、南海電鐵 新今宮站 西出口，步行約1分鐘。

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當你因為各種理由，包括要去臨空城Outlet大血拼等，需要在關西機場就近住宿時，HATAGO INN Kansai Airport會是個非常不錯的選擇，尤其是當你正巧也是日本動漫迷——因為這家飯店有一整牆櫃約一萬冊的日本漫畫和雜誌書籍可讓你無限閱讀。

飯店大廳和Lounge的木質調設計裝潢溫馨舒適，在其中閱讀、辦公都很舒適。早餐時段，Lounge空間中會提供住宿者簡單卻豐富的日式及西式自助餐料理。挑上自己喜歡的漫畫，一邊看一邊享受早餐，可真是十分愜意。

不過更加令人開心的還在後頭，那就是飯店大廳內的漫畫是可以免費租借帶回房間慢慢看的，且並沒有特別的數量限制。而HATAGO INN Kansai Airport的房間空間，延續大廳空間那溫馨舒適的風格，讓人好想窩在裡面看漫畫。房間房型包括了單人房、雙人房，以及能容納小家庭的3人房為主。由於臨空城沿海海岸是頗受歡迎的自行車路線，因而飯店內也有針對自行車車手們準備的可擺放鐵馬的特別房型。

除了有豐富的漫畫作品可以無限閱讀之外，HATAGO INN Kansai Airport中亦有能見到富士山壁畫的錢湯可享受。

泡完澡，帶上基本喜歡的漫畫會房間，看到睡著——對於曾經歷過從店裡租借漫畫回家，窩在房間看的時代的瓶顆和我來說，HATAGO INN Kansai Airport的漫畫看到飽真的是太令人懷念而著迷了。雖然說飯店內的漫畫大多數都是日文版，不過也能找到一些英文或是中文的漫畫，非常有意思。

HATAGO INN Kansai Airport（哈塔高客棧關西機場）

地址：大阪府泉佐野市りんくう往来北2番85

電話：072-458-9011

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：南海機場線、JR關西機場線 領空城站的5號口，步行約7分鐘。

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「我之前來大阪都是為了環球影城。」瓶顆的這句話，想必說出了不少朋友的心聲，畢竟大阪環球影城的魅力，無論是大朋友還是小朋友都難以招架。不過這次我們抓她一起走了大阪兩大經典觀光景點「大阪城」和「新世界商店街」，不僅在大阪城大賞梅花，還在新世界商店街釣魚又「打獵」，最後還順便去超人氣的臨空城Outlets中的Snow Peak吃了一頓。

大阪城與梅林

作為大阪地標的大阪城，是江戶時代豐臣秀吉建造的古城，同時作為大阪的賞櫻名所也非常有名。不過你知道大阪城其實也是賞梅名所嗎？在城內有一大片梅林，種植有多種不同的梅花，每年2月下旬到3月的梅花時節，總會吸引不少賞花客前來看花。

大阪城

地址：大阪市中央区大阪城1-1

大眾交通：

京阪電車 天滿橋站

大阪地下鐵 中央線、谷町線 谷町四丁目站

JR大阪環繞線 大阪城公園站

JR大阪環繞線、大阪地下鐵 長堀鶴見緑地線 森之宮站

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通天閣與新世界商店街

通天閣是日本國之有形文化財，亦是大阪重要地標之一，而通天閣「腳下」的新世界商店街夜晚熱鬧，那燈火通明的各色招牌及河豚燈籠交織的景象，與心齋橋和道頓堀同為大阪經典景色。儘管如今河豚燈籠已經離大家而去，新世界商店街依然熱鬧如昔——美食名物如炸串或是現釣海鮮，都是玩大阪不容錯過的部分！

除此之外，古早味十足的射擊遊戲店「射的」亦十分有趣，是挑戰個人集中力的好機會。（笑）這次有點美中不足的，是我們拜訪時通天閣正在施工中，所以晚上也沒有點燈，因此沒能拍到如以前那樣熱鬧歡騰的大阪經典夜景。

通天閣 新世界商店街

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目18-6

營業時間：

>>通天閣

一般展望台10:00～20:00（最後入場 19:30）

特別室外展望台 10:00～19:50（最後入場 19:30）

※ 營業時間變更或臨時休館公告請以官方Twitter公告為主

大眾交通：

大阪地下鐵 堺筋線 惠美須町站 3號出口，步行約3分鐘。

阪堺電車 阪堺線 惠美須町站 3號出口，步行約3分鐘。

大阪地下鐵 御堂筋線 動物園前站 1號出口，步行約6分鐘。

JR環狀線 新今宮站 通天閣出口（東出口），步行約6分鐘。

南海電車 南海本線 新今宮站 西出口，步行約10分鐘。

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臨空城 RINKU PREMIUM OUTLETS

說起靠近關西機場的臨空城，想必不少朋友會直接想到好好買的「RINKU PREMIUM OUTLETS」，裡面不僅搜羅了日本國內外各大人氣品牌，且結合海岸風景打造出的異國風情，逛起來更有種寬闊的休閒感。我們這次雖然沒有大買特買，卻到戶外用品品牌Snow Peak位於其中的戶外料理餐廳Snow Peak Eat吃了一頓，配上店前面能眺望關西機場聯絡橋的海景，倒也頗愜意。

RINKU PREMIUM OUTLETS®（臨空城Outlet）

地址：大阪府泉佐野市りんくう往来南3−28

營業時間：

3～1月 10:00～20:00

2月 10:00～19:00 （餐廳營業至20:00）

公休日： 每年2月份的第3個週四

※因實際情況發生變更時，恕不另行通知。詳細情形請查閱官方網站公告。

大眾交通：JR、南海電鐵 臨空城站，步行約6分鐘。

官方網站

過往到大阪大多直奔環球影城的瓶顆，說她被我們拉去大阪城，遇見了梅花盛開的美景，不禁生出想要更多探索這座城市的心。的確大阪總是給人熱鬧歡樂的印象，卻也相信這座日本三大都市之一的商都，一定還有很多很多不一樣的風景和體驗在等著你我。當你準備造訪大阪時，希望我們這次和瓶顆一起為你開箱的這些飯店，能為你的大阪之行增添更多美好回憶。

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