「只見線」勇奪第一！ 日本網民票選「絕景地方鐵道」排行榜出爐

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】鐵道迷快筆記！日本網站「生活guide.com」先前舉辦「絕景地方鐵道」票選活動，第一名由日本首屈一指的秘境鐵道「JR只見線」奪下，緊接著為岩手縣「三陸鐵道」與北海道「JR釧網本線」並列第二名緊跟在後。擠進排行榜前5名的魅力鐵道一次報你知，快加入下趟旅行計劃中！

第1名：JR只見線

▲自第七只見川橋樑周圍捕捉的JR只見線美景。 圖：WAVEDASH、奧會津鄉土攝影師星賢孝／來源

JR只見線連接福島縣與新潟縣之間，擁有世界最浪漫鐵道的美譽，在本次票選中奪下第一名殊榮。受到311東日本大地震與豪雨等影響，只見線曾經一度停駛、僅部分區間行駛，直到2022年10月起睽違11年全線通車。

想捕捉只見線美景，除了從經典角度「第一只見川橋樑展望台」，也推薦在「會津川口站」下車，沿著國道252號徒步約10分鐘前往「奧會津viewpoint」，或從第七只見川橋樑附近取景，捕捉宏偉自然為背景的列車美照。

第2名：三陸鐵道

▲三陸鐵道谷灣線鄰接太平洋，沿途可欣賞美麗海景。 圖：WAVEDASH／來源

「三陸鐵道」谷灣線位於岩手縣東側，串聯久慈站至盛站之間，全長約136公里，是日本國內第三部門鐵道當中最長的路線。冬季會推出期間限定的「暖桌列車」與「洋風暖桌列車」，將日式暖桌直接搬入車廂內，乘客能一邊取暖一邊欣賞車窗美景、再大啖加入海膽、帆立貝等美味食材的列車便當。

第2名（同分）：JR釧網本線

▲JR釧網本線沿途看點十足。 圖：WAVEDASH／來源

「JR釧網本線」位於北海道的道東地區，連結釧路市與網走市之間，行經釧路溼原國立公園、阿寒摩周國立公園、知床國立公園共3處國立公園。從車窗有機會欣賞釧路溼原、鄂霍次克海流冰等絕景，冬季推薦搭乘限定列車「流冰物語號」，近距離感受震撼人心的流冰。

第4名（同分）：大井川鐵道

▲大井川鐵道能感受SL列車魅力，還有特色的湯瑪士小火車能預約搭乘。 圖：WAVEDASH／來源

大井川鐵道位於靜岡縣，自1976年起推動SL動態保存計劃，是日本第一個讓SL蒸汽復古列車復活行駛的鐵道路線。即使到了今日，也幾乎每天都有SL列車行駛而過。

此外，這裡也與知名卡通「湯瑪士小火車」合作，打造出宛如從卡通裡開出來、真實版的湯瑪士小火車，是安排親子特色列車旅行的熱門路線。

第4名（同分）：JR小海線

▲JR小海線行駛在高原地帶，沿途能飽覽山岳、農田景色。 圖：WAVEDASH／來源

「JR小海線」連結山梨縣與長野縣之間，行駛在海拔1,000公尺以上野邊山高原，沿線能欣賞栽種高山蔬菜的農田、千曲川與宏偉南阿爾卑斯山，還能收集到日本之最！沿線會經過在日本所有JR車站中，海拔高度最高的JR野邊山站（海拔1345.67公尺），可拍下獨特旅行紀念照。

★「絕景地方鐵道」排行榜

第1名：JR只見線（福島縣～新潟縣）

第2名（同分）：三陸鐵道（岩手縣）

第2名（同分）：JR釧網本線（北海道）

第4名（同分）：大井川鐵道（靜岡縣）

第4名（同分）：JR小海線（山梨縣～長野縣）

第6名：長良川鐵道（岐阜縣）

第7名：南阿蘇鐵道（熊本縣）

第8名（同分）：JR五能線（秋田縣～青森縣）

第8名（同分）：JR土讚線（香川縣～高知縣）

第10名：JR指宿枕崎線（鹿兒島縣）

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