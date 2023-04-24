「只見線」勇奪第一！ 日本網民票選「絕景地方鐵道」排行榜出爐
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】鐵道迷快筆記！日本網站「生活guide.com」先前舉辦「絕景地方鐵道」票選活動，第一名由日本首屈一指的秘境鐵道「JR只見線」奪下，緊接著為岩手縣「三陸鐵道」與北海道「JR釧網本線」並列第二名緊跟在後。擠進排行榜前5名的魅力鐵道一次報你知，快加入下趟旅行計劃中！
第1名：JR只見線
JR只見線連接福島縣與新潟縣之間，擁有世界最浪漫鐵道的美譽，在本次票選中奪下第一名殊榮。受到311東日本大地震與豪雨等影響，只見線曾經一度停駛、僅部分區間行駛，直到2022年10月起睽違11年全線通車。
想捕捉只見線美景，除了從經典角度「第一只見川橋樑展望台」，也推薦在「會津川口站」下車，沿著國道252號徒步約10分鐘前往「奧會津viewpoint」，或從第七只見川橋樑附近取景，捕捉宏偉自然為背景的列車美照。
第2名：三陸鐵道
「三陸鐵道」谷灣線位於岩手縣東側，串聯久慈站至盛站之間，全長約136公里，是日本國內第三部門鐵道當中最長的路線。冬季會推出期間限定的「暖桌列車」與「洋風暖桌列車」，將日式暖桌直接搬入車廂內，乘客能一邊取暖一邊欣賞車窗美景、再大啖加入海膽、帆立貝等美味食材的列車便當。
第2名（同分）：JR釧網本線
「JR釧網本線」位於北海道的道東地區，連結釧路市與網走市之間，行經釧路溼原國立公園、阿寒摩周國立公園、知床國立公園共3處國立公園。從車窗有機會欣賞釧路溼原、鄂霍次克海流冰等絕景，冬季推薦搭乘限定列車「流冰物語號」，近距離感受震撼人心的流冰。
第4名（同分）：大井川鐵道
大井川鐵道位於靜岡縣，自1976年起推動SL動態保存計劃，是日本第一個讓SL蒸汽復古列車復活行駛的鐵道路線。即使到了今日，也幾乎每天都有SL列車行駛而過。
此外，這裡也與知名卡通「湯瑪士小火車」合作，打造出宛如從卡通裡開出來、真實版的湯瑪士小火車，是安排親子特色列車旅行的熱門路線。
第4名（同分）：JR小海線
「JR小海線」連結山梨縣與長野縣之間，行駛在海拔1,000公尺以上野邊山高原，沿線能欣賞栽種高山蔬菜的農田、千曲川與宏偉南阿爾卑斯山，還能收集到日本之最！沿線會經過在日本所有JR車站中，海拔高度最高的JR野邊山站（海拔1345.67公尺），可拍下獨特旅行紀念照。
★「絕景地方鐵道」排行榜
第1名：JR只見線（福島縣～新潟縣）
第2名（同分）：三陸鐵道（岩手縣）
第2名（同分）：JR釧網本線（北海道）
第4名（同分）：大井川鐵道（靜岡縣）
第4名（同分）：JR小海線（山梨縣～長野縣）
第6名：長良川鐵道（岐阜縣）
第7名：南阿蘇鐵道（熊本縣）
第8名（同分）：JR五能線（秋田縣～青森縣）
第8名（同分）：JR土讚線（香川縣～高知縣）
第10名：JR指宿枕崎線（鹿兒島縣）
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言