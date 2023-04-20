老饕必吃！東京車站最強美食街「GRANSTA八重北」，逛東京不能錯過

「GRANSTA八重北」1樓的黑塀橫丁，以黑白色調打造出時尚用餐空間。 圖：JR-Cross／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】原先位於東京車站八重街北口的Gran Gourmand（グラングルメ）美食街，在2021年結束營業進入整修，並於2022年4月下旬以全新面貌「GRANSTA八重北」盛大開幕，成為構造3層樓的東京車站最強美食街，熱愛東京的你怎麼能錯過！

▋ GRANSTA八重北

「GRANSTA八重北」將2樓原有的北町Dining美食街更名為「北町酒場」，再結合大幅翻新的地下1樓與1樓後，推出新面貌。

每層樓都規劃為不同魅力，地下1樓的「黑塀橫丁」擁有讓人每天都想來小酌1杯、輕鬆用餐的吸力。1樓「八重北食堂」則主打即使自己1個人吃飯，也能相當自在。如果想要聚餐、痛快暢飲，那麼2樓「北町酒場」就是最佳選擇！

▲「GRANSTA八重北」設立於車站外，出站後馬上就能抵達。 圖：JR-Cross／來源

▋ 地下1樓 黑塀橫丁

黑塀橫丁匯聚多間首次進駐東京車站的店鋪，可以大啖文字燒、鰻魚飯、名古屋交趾雞、精釀手工生啤酒、手打蕎麥麵及爐端燒等，想要全數攻略，可要多準備幾個胃來挑戰。

◎ 月島文字燒 TAMATOTA

1871年創業的「月島文字燒 TAMATOTA」是首次進駐東京車站的店家之一，由豐洲市場水產經銷商直營，可品嘗精挑細選的絕品海鮮！推薦放上整條明太子的「明太子文字燒」，所有文字燒都是點餐後在客人面前現做。

▲食材一上桌就魄力十足！右邊為正常份量，如果想留點肚子，也提供小份量可選擇。 圖：加納コーポレーション株式会社／來源

◎ 鰻魚四代目菊川

創業90年以上的老店「鰻魚四代目菊川」，以豪放使用整條鰻魚的鰻魚飯為特色。備長炭燒烤的鰻魚外皮酥脆、魚肉軟嫩，一口咬下脂肪豐厚超好吃！

▲使用整條鰻魚的蒲燒鰻魚飯，光看照片就讓人口水直流。 圖：JR-Cross／來源

◎ 名古屋交趾雞一鳳 東京弌鳥

創業近70年名古屋老店旗下直營子品牌，專門販售名列日本三大地雞的「名古屋交趾雞」料理，能品嘗親子丼、烤雞串等。名古屋交趾雞的最大特徵為口感Q彈有勁，就算在東京旅行也能輕鬆吃到名古屋在地好滋味！

◎ Noodle House Laundry

結合亞洲料理與精釀手工生啤酒的複合式餐廳，每天會推出15～20種不同的精釀手工生啤酒為最大特色，能夠搭配越南牛肉河粉、海南雞飯等料理享用。

▋ 1樓 八重北食堂

八重北食堂擁有日式食堂、天婦羅專賣店，也設置國際美食區，可在此品嘗台灣、義大利、韓國、印度等國家的特色佳餚。推薦訪日遊客將攻略重心放在日本味為主的特色店家，國際美食區就讓在外工作的遊子們懷念家鄉味吧！

▲八重北食堂以木質色調為主體，讓空間充滿溫馨感。 圖：JR-Cross／來源

◎ dancyu食堂

由日本知名美食雜誌《dancyu》與餐飲集團CLASSIC攜手打造，是《dancyu》首次企劃的食堂。以「每天都想去的食堂」為理念，不使用過度華麗的烹調手法，強調傳遞食材本身的美味。

生薑燒肉定食使用千葉縣富含脂肪與口感甘甜的匠味豬，深受饕客歡迎。獨特的「小鉢定食」則能一次品嘗燒賣、玉子燒、福岡鄉土料理筑前煮等7種小菜，是店家獨創的定食套餐！

▲一次匯聚多種美味的「小鉢定食」，適合什麼都想來一口的嚐鮮饕客。 圖：CLASSIC INC.／來源

◎ 極味家

極味家起源於九州福岡，提供宛如在吃燒肉般的「新感覺漢堡排」，使用鐵板以一口大小慢煎上菜，讓饕客每一口都能吃到剛煎好的美味。漢堡排以九州黑毛和牛搭配日本國產牛肉捏製，過程中盡量不添加能快速成型的澱粉類、蛋液或洋蔥。

▲極味家在日本擁有多間分店，分別主打燒肉、漢堡排、牛舌與內臟鍋等。 圖：JR-Cross／來源

◎ 鐵板內臟燒烤 蟻月

九州知名店家「內臟鍋 蟻月」旗下子品牌，主打在饕客面前新鮮現煎的鐵板燒料理。可品嘗嚴選牛小腸或數量稀少的側腹橫肌牛排等，熱騰騰上桌再淋上店家自製醬汁超級配飯！

▲店內能品嘗牛小腸搭配里肌肉等特色雙拼。 圖：JR-Cross／來源

◎ BISTRO石川亭

飄散十足懷舊風情的法式餐酒館「BISTRO石川亭」，品嘗常態套餐之外，更推薦在午餐時段到訪，享用均一價的高CP值午餐套餐（1,480日圓含稅）。餐點內容涵蓋前菜、主菜與麵包，同樣能吃到店內知名美食「高麗菜漢堡排」。

▲結合高麗菜清脆甘甜與漢堡排軟嫩口感的「高麗菜漢堡排」廣受歡迎。 圖：JR-Cross／來源

◎ 日式台灣食堂WUMEI

日式台灣食堂WUMEI是致力研發台式料理MEI FOODS餐飲集團旗下的嶄新子品牌，首間店鋪就在GRANSTA八重北開幕。「烏魚子炒飯麵線套餐」為GRANSTA八重北限定菜單，味道夠不夠台？還等旅人們去驗證！

▲日式台灣食堂WUMEI的「烏魚子炒飯麵線套餐」。 圖：JR-Cross／來源

東京車站美食街 GRANSTA八重北

‧ 交通：JR東京站八重洲北口出站徒步即達。

‧ 地址：東京都千代田區丸之內 1-9-1

‧ 營業時間（※2023年4月資訊，營業時間依各店規範為主。）

‧ 平日與週六：8：00～22：00

‧ 週日與例假日：8：00～21：00 ※例假日前一天至22：00

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