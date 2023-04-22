來體驗一流名牌的世界觀吧！東京LV、CHANEL、GUCCI等高級名牌附設餐廳8選(上)

【撰文:Anita / 窩日本】

東京是亞洲甚至是全世界最繁華的城市之一，頂級精品專賣店的旗鑑店林立，在這裡總是可以買到日本限定商品。不僅有服飾珠寶首飾，甚至還有日本才有的附設餐廳、咖啡店、酒吧。想感受CHANEL香奈兒、GUCCI、LV、Tiffany、Armani⋯⋯等一流名牌的世界觀，不妨從這些高級精品附設的美食開始體驗吧！

1. CHANEL：BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO

BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO是香奈兒，和法國料理界代表的主廚艾倫杜卡司(ALAIN DUCASSE)所合作打造的餐廳，位於東京銀座香奈兒旗艦店的10樓，料理和裝潢都秉持著香奈兒的理念「簡單又優雅」。

料理使用了來自日本和法國嚴選的高級食材，有些甚至只有法國才能取得。裝潢是請常負責香奈兒店舖內裝的彼得·馬裡諾設計，餐具使用了陶磁、金、銀、木、銅、漆器等多種素材，融合了歐洲與日本傳統工藝。

BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO

地址：東京都 中央区銀座 3-5-3シャネル銀座ビルディング10階

營業時間：11:30～15:30 (13:30 LO) /17:30～22:00 (20:00 LO) （週一、週二公休）

2. GUCCI：Gucci Osteria da Massimo Bottura

2021年剛好是Gucci古馳創立一個世紀，為了慶祝這樣的日子，所以品牌在美國、義大利和東京成立了餐廳。

東京店座落在銀座，外牆是大片的壁畫，內部裝潢就如同古馳給人的印象一樣繽紛，非常吸睛。主廚在料理時以義大利料理為基底，再結合日本料理的概念，所以會出現在法式餐廳、法式餐盤，但是卻用筷子品嚐食品的有趣現象。

Gucci Osteria da Massimo Bottura

地址：東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F

營業時間：週一～週六 午餐11:30-14:30 晚餐18:00-23:00/周日午餐11:30-15:30 晚餐18:00-23:00 （公休日不定）

3. Louis Vuitton：LE CAFE V

東京的LE CAFE V位於銀座旗鑑店的7樓，是全世界第二間LE CAFE V 咖啡廳。餐點是由有法式料理貴公子之稱的須賀洋介操刀，使用上好的食材和當季蔬菜料理。

甜點非常地多樣化，並且使用了日本當季新鮮水果製作。不得不點的就是印有LV花紋的拿鐵或奶茶了，拍照打卡絕對吸睛！

LE CAFE V

地址：東京都中央区銀座7-6-1 ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店 7F

營業時間：11:00-20:00

4. Tiffany：Tiffany @ Cat Street

知名的珠寶品牌Tiffany不是選擇在名牌一級戰區銀座開店，而是潮流聖地原宿當中的貓街，就是為了要搶攻年輕族群市場。

以CAFE方式經營的Tiffany @ Cat Street走的是平價路線，提供了咖啡、蛋糕等輕食，在外觀上加了許多吸睛原素，像是Tiffany藍色的甜甜圈，印有LOGO的拿鐵等等。

Tiffany：Tiffany @ Cat Street

地址：東京都渋谷区神宮前6-14-5

營業時間：11:30-18:30

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