日本超夯景點江之島速報！4／15起江之電全線「嗶」卡就能搭
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本神奈川縣的「江之島」地區，距離東京車程大約1小時就能抵達，交通便捷適合安排一日遊，再加上受到知名漫畫《灌籃高手》與日劇、日影的多重加持，成為長年來不退燒的訪日遊客熱愛觀光景點。
安排江之島遊程的主要交通工具「江之島電鐵（江之電）」，宣布自今年4/15起沿線所有車站都能以感應式付款的方式支付車資。無論是信用卡、簽帳金融卡、儲值卡或是智慧型手機，下趟去江之島旅遊只要「嗶」卡就能輕鬆搭車！
現階段已與Visa、JCB、American Express、Diners Club、Discover等發卡組織的合作，只要卡面有感應支付標誌就能使用。如果是Mastercard或銀聯系統，則需要再等等。
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