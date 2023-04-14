東京三大特色夜遊行程－獨木舟夜划賞晴空塔、星空觀光巴士、澀谷巷弄美食 多元體驗東京璀璨夜晚！

獨木舟體驗行程更能近距離欣賞東京晴空塔的日落與星空；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

東京這個台灣人最愛的旅遊景點，當夜幕低垂時有另一番風貌，這次推薦東京的夜間體驗行程，讓遊客從浪漫的夕照一路追逐到璀燦的夜景；你可以嚐試貼近水面、以不同視角觀賞東京晴空塔的夜間獨木舟；不擔心迷路不怕搭錯車、輕鬆飽覽東京都內知名夜景的觀光巴士行程；以及由專人導覽造訪澀谷當地老饕才知道的私房美食，讓遊客以不同方式探索東京這座城市的迷人之處。

【江戶川區】東京水路夜間獨木舟貼近水面視角 欣賞東京晴空塔的日落與星空可以想像在東京的運河上划船這般無與倫比的體驗嗎？不同於大家熟知的屋形船、遊艇等觀光船行程，獨木舟體驗行程提供以近距離貼近水面的方式來欣賞東京夜景。此行程會隨著當季的日落時間、點燈時間來調整開始時間，（開始時間介於16：00～18：00），首先會由教練在陸地上進行教學，教學內容包含划槳方式、座位調整、安全注意事項等。

東京水路夜間獨木舟；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

之後便會配合日落的魔幻時刻，從舊中川與北十間川出發，朝著能清楚眺望東京晴空塔的方位划槳前進。行程前半段，正值日落時刻，可觀賞由黃橙蛻變為紅紫的晚霞百變美景；接著後半段就能欣賞點燈之後東京都會的絢麗夜景。此外，若巧遇無風之日，街景會完美倒映於水面上，遊客在划槳之際就能感受宛如漂浮於夜空之中的特別體驗。

這個行程所選用的河川，屬於沒有洋流的平穩水路，再加上使用的是穩定性優異的初學者型獨木舟，就算是沒有經驗的人，也能在教練的教導之下，輕鬆進行美妙的獨木舟體驗。

東京水路夜間獨木舟；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

【丸之內】SKY BUS TOKYO台場夜景行程寬闊視角 將皇居、東京鐵塔、台場、銀座等夜景盡收眼底搭乘SKY BUS TOKYO雙層敞篷式觀光巴士遊東京，可說是造訪東京的另類玩法，遊客可省去繁複轉車或迷路過程，車上還有搭載GPS中文語音導覽系統，讓遊客輕鬆從寬闊視角，短短2 小時內將東京車站、皇居、東京鐵塔、台場、銀座的夜景一網打盡！

目前於夜間時段，提供環遊丸之內區域至東京灣岸區域的夜景行程。這個行程會先從丸之內的一般道路出發，行經東京車站、皇居、東京鐵塔之後，駛入高速公路再開往彩虹大橋、台場，然後在台場停留1小時之後，再從築地、銀座、日比谷的路徑返回丸之內的起點。

東京SKY BUS TOKYO雙層敞篷式觀光巴士；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

觀光巴士在行經高速公路時，由於車速會較行駛於一般道路時還要快，因此可以體驗宛如乘坐雲霄飛車般的快感，而由於巴士車高約有3.8公尺，且座位區為無屋頂的空間，讓遊客有別於步行者還要寬闊的視角，來欣賞東京都心的夜景，尤其行駛於日劇經典浪漫場景「彩虹大橋」之上，可直接感受台場灣岸的海風吹拂，覽盡美景又舒暢無比。

此外，行程中會在餐廳、美食街、服飾雜貨店等各式店家聚集的台場購物設施「AQUA CITY台場」停留1個小時，遊客可以把握時間來享受品嘗美食與購物的樂趣。

東京SKY BUS TOKYO雙層敞篷式觀光巴士；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

【澀谷】最佳澀谷美食導覽行程（夜間）美食導遊帶領 享受在地私房佳餚進駐許多潮流服飾店、大型購物商場的澀谷，堪稱日本時尚潮流發源地，因而許多觀光客造訪澀谷常常侷限於購物逛街行程，其實位於巷弄中的澀谷街頭，潛藏著許多當地人才知道的特色美食店家，若想輕鬆進行一趟在地澀谷美食之旅，不妨參加由當地導遊帶路的美食導覽行程，藉此完成單憑己力所難以達成的旅遊體驗。

澀谷美食導覽行程；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

這個「最佳澀谷美食導覽行程（夜間）」，遊客可以拋下地圖，由精通多種語言、熟知澀谷大小事的導遊帶領之下，前往澀谷5處在地老饕才知道的私房美食名店，品嘗大阪燒、壽司、串燒、拉麵、傳統日式甜點等各種料理，還能一訪觀光客較少前往的澀谷後巷，感受在地人最日常道地的美味佳餚與街頭文化。

澀谷美食導覽行程；圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處

【更多資訊】行程名稱：東京水路夜間獨木舟體驗行程集合地點：都立大島小松川公園駐車場（東京都江戸川区小松川1-7）電話：090-3109-1095所需時間：約2.5小時開始時間、費用等請參考下方網站網站：https://www.miokayakadventures.com/zh/tokyo-night（日文）※預約時，請務必於預約表單的備註欄填入以下資訊：參加者名單（人數 / 姓名 / 年齡）、希望艇種（一人艇 or 二人艇），若參加者身高超過180公分或體重超過90公斤者，請特別註明。

行程名稱：SKY BUS TOKYO 台場夜景行程集合地點：丸之內三菱Building Ticket Center（東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル1F）電話：03-3215-0008所需時間：約2小時開始時間、費用等請參考下方網站網站：https://www.skybus.jp/course/?id=1499778615-966121#（繁體中文）

行程名稱：最佳澀谷美食導覽行程（夜間）集合地點：澀谷忠犬八公像前方（東京都渋谷区道玄坂1丁目-2）電話：03-6820-2250所需時間：約3小時開始時間、費用等請參考下方網站網站：https://arigatojapan.co.jp/tours/shibuya-food-tour/（英文）

=========

編 輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211108