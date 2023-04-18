廣島賞櫻新路線：欣賞吳市歷史文物、八天堂Village手作麵包、早晨徒步旅行

歷經滄桑的廣島，處處都充滿了故事與美景，歷經二戰原爆後重現風華的廣島城，現為以武士文化和廣島文物的歷史博物館，滿開櫻花圍繞在護城河沿岸，古城搭配櫻花的美景，風情萬種，春遊廣島推薦結合大和博物館、Asageshiki晨間健行活動、八天堂Village手作麵包的新路線玩法，深度感受廣島的魅力。

歷史悠久的櫻花名所—日本百大名城廣島城；圖片提供／HIT廣島縣觀光聯盟

位於吳市的大和博物館(吳市海事歷史科學館)，在春天來臨之際，經過民眾募資，讓大和號戰艦主砲車床正式公開亮相，極具震撼力；「Asageshiki晨間健行活動」，走訪神社宮廟、俯瞰市景、享用美食，也是感受廣島魅力的一種方式；始於昭和年間的廣島甜點名店「八天堂」，至今仍推陳出新，綜合美食、觀光、購物的體驗型主題樂園八天堂Village，也是必訪的打卡熱點。

賞櫻、遊城一次滿足

廣島城是日本百大名城之一，興建於1589年，其歷史比廣島市本身還要久遠。目前作為介紹武士文化的歷史博物館，並展示金箔鯱瓦等自廣島城出土的重要文物。旅客還可造訪最頂端的天守閣，環視廣島市區的美麗風貌。廣島城位置極具戰略重要性，設有護城河，城堡三面都能受到太田川的包圍保護。現在，此戰略性位置則能讓遊客欣賞到繁榮的城市景觀，以及水中倒映出如仙境般的景致。春天一到，廣島城搖身成為賞櫻名所，上百株的染井吉野櫻，圍繞在護城河沿岸，讓廣島城宛如掛上了花圈，為這座和平城市祈福。

製造出大和號主砲的大型車床「15299機」，代表著吳市歷史，現在已開放民眾參觀；圖片提供／HIT廣島縣觀光聯盟

吳市正式亮相

在廣島的海港市鎮吳市，曾建造出「大和號」戰艦及多艘大型郵輪，「大和號」是集當年日本頂尖工業技術所打造的超級戰艦，其46cm主砲是世界海軍史上口徑最大、威力最強的艦砲。製造出大和號主砲的大型車床「15299機」，在2013年停止運作後面臨拆解命運，大和博物館（吳市海事歷史科學館）因而於去年發起募資計畫，曾創下1億元募資計畫1天火速達標的紀錄，在歷經三階段募資後，募得2億7千萬日圓(約新台幣6210萬)，成功保住了這座代表著吳市歷史的展示物，並建造出可容納全長16公尺、高4公尺、重160噸巨大車床的展示場，集眾人之力的成果令人感動。今年3月5日舉行揭幕儀式，現在已開放民眾參觀，24小時都能透過玻璃帷幕，近距離欣賞這別具意義的超大型歷史文物。

日本人氣知名的奶油麵包專賣店「八天堂」，推出八天堂Village，是座體驗型主題樂園；圖片提供／HIT廣島縣觀光聯盟

廣島八天堂Village吃喝玩樂一站滿足

日本人氣知名的奶油麵包專賣店「八天堂」，創業於昭和年間至今已有近90年的歷史。位於廣島機場附近，徒步7分鐘可達的八天堂Village，是座以食為主題的體驗型主題樂園，園內嚴選廣島在地食材所做的美味料理，並販售廣島各地特產，並設有麵包工坊和親子遊樂設施，吃喝玩樂一站滿足，無論男女老少都能樂在其中。其中，八天堂cafelie是以「Café＋Atelier＝cafelie」為概念，結合咖啡廳與麵包工坊的設計，讓旅客不僅可享用現做鬆餅等甜點美食，還能體驗製作廣受歡迎的八天堂奶油麵包，在經驗豐富的工作人員協助下，將麵團塑造成自己喜歡的形狀，製作世界上僅只一個的自創奶油麵包，想定是個有趣且愉快的回憶。

選在晨間出發的健行導覽行程「Asageshiki」，以廣島市的靈山「二葉山」為中心；圖片提供／HIT廣島縣觀光聯盟

從「Asageshiki早晨徒步旅行」開始

八天堂Village．地點：廣島縣三原市本郷町善入寺用倉山10064-190．營業時間：平日10:00~16:00(L.O.15:30)週六日及國定假日10:00~17:00(L.O.16:30)公休日 星期三、12/28~12/29、1/1、1/10~1/12．交通方式：由廣島機場徒步7分鐘．官網 (日文) ：https://hattendo-village.jp/

Asageshiki（晨間健行導覽行程）．地點：廣島市內的二葉山．所需時間：約3小時．舉辦期間：4月~3月．年齡限制：6歲以上．交通方式：由JR廣島站徒步10分鐘．官網 (日文) ：https://www.asageshiki.com/

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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