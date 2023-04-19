大玩青森正是時候！長榮航空賞櫻包機4/13起每日登場

青森縣立美術館內不僅館藏日本藝術家之作，也能欣賞超現實主義藝術大師馬克・夏卡爾的作品。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大玩青森現在正是時候！4/13～4/27長榮航空推出每天直飛的賞櫻包機，台灣出發只要約3.5小時就能抵達，朝聖嚮往以久的浪漫櫻花季一點都不難！

腹地寬廣的青森，擁有多元觀光魅力，值得多次到訪感受，除了要玩經典景點奧入瀨溪流、十河田湖、青森縣立美術館，也推薦未來安排行程時能加入近年來成為打卡熱門景點的高山稻荷神社千本鳥居，或是話題性十足的稻田藝術起源之地田舍館村等，感受季節當下的青森自然藝術魅力。

高山稻荷神社

坐落於津輕市的高山稻荷神社，以境內宛如龍型般蜿蜒排列的千本鳥居聞名，朱紅色鳥居高度約2公尺，搭配春櫻、夏新綠、秋紅葉與冬雪的四季景色，彷彿帶領遊客來到不可思議世界，再加上擁有表情、動作不盡相同的一望無際狐狸石像群，亮點十足成為青森熱門打卡景點。

神社能祈求五穀豐收、海上平安與生意興隆等，也具備擁有14間客房的住宿設施「高山稻荷神社 參籠所」，能安排來去寺廟住一晚的獨特「寺泊」體驗！

▲高山稻荷神社千本鳥居的絕景如詩如畫，值得遊客專程到訪欣賞。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

田舍館村稻田藝術

使用不同品種的稻米為畫筆，透過精細計算依序插秧，在大自然中打造出一幅幅巨作的「稻田藝術」，發源地就在青森縣南津輕郡的田舍館村。 創意發想最初是為了振興及活化地方事業，沒想到稻田藝術的魅力擴散至海內外爭相取經朝聖，就連目前已退位的日本明仁上皇與上皇后也曾親臨欣賞。

每年7月中旬至8月中旬是稻米生長最茂盛、發色最美麗的期間，也是欣賞稻田藝術的最佳時期，田舍館村目前有第2區稻田藝術的插秧範圍，並設置有收費制展望台，遊客能從高處一眼飽覽全景！

▲稻田藝術以不同品種的稻米打造出色彩變化，每年推出不同主題的新作讓人十分期待。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

青森縣立美術館

青森縣立美術館館藏包含奈良美智在內的青森縣在地藝術家、日本國內藝術家與國外藝術家作品，享受藝術薰陶的同時也具備劇場、咖啡廳與美術館商店等設施可小憩片刻。 建築由為國際時尚精品品牌Louis Vuitton設計出許多店面，被稱為LV御用建築師的日本知名建築大師青木淳操刀打造，以三內丸山遺跡為創作靈感，白色美術館彷彿藏身在宛如考古挖掘現場般的巨大壕溝土牆內，再加上幾何造型點綴，獨特風格讓人一見難忘。

▲奈良美智的「青森犬」可說是代表性館藏，深受遊客喜愛，為必拍亮點。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

奧入瀨溪流

奧入瀨溪流奪下米其林綠色指南2星評選肯定，是到訪青森不可錯過的必玩景點。由綠樹、瀑布、溪流、奇岩怪石搭配而成，絕景綿延約14公里，5月中旬至6月中旬受新綠環繞，陽光從樹葉間隙灑落的夢幻景色讓人驚嘆無比。

搭乘交通工具外，由於溪流沿途設有完善的遊步道，也非常推薦安排漫步健行或騎乘自行車遊覽，往年4月至11月期間十和田湖畔的子之口案內所、奧入瀨溪流館等都會提供自行車租借，享受森林芬多精與潺潺溪水聲相伴。10月中旬後奧入瀨溪流沿岸轉為一片金黃，秋日紅葉面貌也相當有看點！

▲奧入瀨溪流景色療癒動人，能身心靈感受大自然的力與美。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

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