在浪漫櫻花樹下騎乘水上自行車！星野集團BEB5土浦限定活動登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你是自行車愛好者嗎？距離東京約一小時車程的茨城縣土浦，有一條國家認可的單車自行車道「筑波霞浦林林單車道」，全長180公里，沿路還能欣賞四季迷人的景色，可以說是自行車愛好者的天堂！

為了讓單車旅人們在騎乘完後有更佳的休息空間，星野集團於2020年在土浦推出「BEB5土浦」飯店，且JR站直通交通非常便利！

BEB5土浦 回到老地方一樣舒適自在的新形態飯店

「BEB」是星野集團針對年輕旅遊族群的需求，提供不受時間、框架限制的新形態住宿方案，價格也相對便宜。

BEB5土浦更以「就像是想要放鬆一下時會去的老地方」為主題，提供24小時營業的運動酒吧，還能自帶飲食，讓大家有個隨時都能和朋友快樂相聚的好去處～

飯店的室內裝潢以自行車為主題，並提供1~3人入住的3種簡約風設計房型，還有上層是床、下層是沙發，宛如秘密基地般可以與好友們聊天喝酒的房型。

不僅如此，因應單車旅客們還貼心的在牆上裝置了自行車收納空間，讓旅客將自己的自行車帶回房內，不用為了停泊而煩惱。

想不受他人打擾、悠閒的在櫻花樹下賞櫻嗎？BEB5土浦春季限定「水上自行車賞櫻」登場囉！

在土浦市內的新川兩岸，約種植了兩百株的染井吉野櫻，當樹枝從兩岸往上延伸，便形成了一個美麗的櫻花拱形花架，除了在河川兩岸漫步、騎自行車欣賞外，還能從水面上直接欣賞，不僅能避開路上擁擠的人群，更能近距離獨佔櫻花的美景。

照片轉自：https://sakuraibaraki.localinfo.jp/posts/5692895/ issyriderさん（つくば市）

水上自行車和一般自行車一樣，輕輕轉動把手就能控制方向，且具有高穩定性、時速僅約10公里，可以悠閒地在水上欣賞櫻花隧道，享受涼風輕拂過臉龐的美好氛圍。上下車時會有工作人員協助，盡情放心騎乘、感受賞花樂趣就可以囉！

春季限定「水上自行車賞櫻」活動

賞完櫻花後來品嘗70年老店的日式櫻餅吧！

BEB5土浦嚴選在土浦市創業70年，廣受當地人喜愛的和菓子老店「志ち乃（Shichino）」的日式櫻餅，賞完櫻後來點美味的點心做ending吧。

BEB5土浦水上自行車邊賞櫻活動

活動日期：2023年3月25日至4月10日

價格：4,000日圓（含稅），含水上自行車、救生衣、點心

名額：3人（最低成行人數：1人）

可預約對象：住宿旅客且身高150公分以上

注意事項：活動視氣候狀況調整。活動中工作人員會在可視範圍內待命。請穿著便於活動的服裝，且參加時須投保活動保險。

茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦3階

交通｜從JR土浦站・出口徒歩０分

https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/beb5tsuchiura/

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