日本櫻花提早開！ 春遊靜岡追櫻要快 「伊豆高原櫻花」滿開中

▲長達三公里的伊豆高原櫻花隧道滿開中。 記者-蔡雅雯／攝影

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】今年日本的櫻花提早開花，靜岡縣伊豆高原最著名的兩大賞櫻勝地：大室山腳下的櫻花之里、和伊豆高原車站前的櫻花隧道，都已經滿開，甚至飄起櫻吹雪，預計下週即將邁入尾聲。

坐落於大室山腳下的櫻花之里，園區廣達4萬平米共栽植約40品種、1500株櫻花樹，背景襯上圓圓的大室山，真的美極了。目前4月有染井吉野櫻、枝垂櫻等，5月有八重櫻、9月有十月櫻、冬天則有兼六園櫻等，隨著季節時序陸續開花，賞櫻期長達8個月，是在地人氣的賞櫻名所。配合櫻花滿開，即日起至4月5日，每晚18:00-21:00也有夜間點燈，可觀賞魔幻的夜櫻風光。

▲運氣好的話，也有機會在櫻花之里看見富士山。 記者-蔡雅雯／攝影

此外，位於伊豆高原車站前的櫻花隧道，也同樣是滿開盛況，長達3公里的櫻花隧道，共有600株櫻花樹，賞櫻時節車潮人潮不斷，步行其中最能感受春天之美。

▲每逢櫻花時節，伊豆高原櫻花隧道總是車潮壅塞、大排長龍。 記者-蔡雅雯／攝影

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