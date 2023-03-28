日本櫻花提早開！ 春遊靜岡追櫻要快 「伊豆高原櫻花」滿開中
【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】今年日本的櫻花提早開花，靜岡縣伊豆高原最著名的兩大賞櫻勝地：大室山腳下的櫻花之里、和伊豆高原車站前的櫻花隧道，都已經滿開，甚至飄起櫻吹雪，預計下週即將邁入尾聲。
坐落於大室山腳下的櫻花之里，園區廣達4萬平米共栽植約40品種、1500株櫻花樹，背景襯上圓圓的大室山，真的美極了。目前4月有染井吉野櫻、枝垂櫻等，5月有八重櫻、9月有十月櫻、冬天則有兼六園櫻等，隨著季節時序陸續開花，賞櫻期長達8個月，是在地人氣的賞櫻名所。配合櫻花滿開，即日起至4月5日，每晚18:00-21:00也有夜間點燈，可觀賞魔幻的夜櫻風光。
此外，位於伊豆高原車站前的櫻花隧道，也同樣是滿開盛況，長達3公里的櫻花隧道，共有600株櫻花樹，賞櫻時節車潮人潮不斷，步行其中最能感受春天之美。
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