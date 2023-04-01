日本在地人這樣玩！東京2日遊：品嘗高級牛舌、逛韓國街、漫步淺草

跟著 施宛兒 waner 於 2023-01-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 新宿焼肉 牛たんの檸檬、Shin-Okubo、淺草寺。

在東京不要只跟著觀光客的必吃手冊走！

這裡推薦你，日本在地人都怎麼玩怎麼吃！

第 1 天

新宿焼肉 牛たんの檸檬 | 2 小時

｜新宿焼肉 牛たんの檸檬｜

這是牛舌界的天花板！！不得不大推～

愛吃牛舌的我對牛舌可是有大大的研究！

這間真的超高cp值！

是在地人才知道的口袋店家！

店家11:30開門，但是當我11:25到門口時，

店內竟然已經坐滿要排隊！

室內空間“非常”非常“的擁擠，桌子跟桌子中間大概只有40公分左右的距離，

在冬天來真的不太舒服，大家都穿著超厚的外衣，轉個身就會碰到別人，要一直道歉，

先不說這個！店內的店員幾乎都是印度人，招呼也非常熱情。

雖然有點奇怪，因為印度人照理說不吃牛（？

題外話了～～

天花板牛舌了了～～！一定要點厚切！

在餐點還沒來時，一直盯到隔壁桌說，

『好幸福啊～』然後4個人就埋頭狂吃，聊天的時間都沒有xd

等到我的餐點上來

咬下去的瞬間值直接升天～～太幸福了！！

軟嫩的牛舌，爆肉汁的口感，吃一次一定上癮！

同樣是舌根部位但有別一般的牛舌帶一點韌性，

這裡牛舌的非常嫩，帶一點脆脆的口感，非常的好吃，

本來覺得牛舌搭配咖哩實在浪費，咖哩味會蓋過牛舌，

但他的印度咖哩也讓我驚艷！太好吃了吧～～

用不到台幣1000的價錢可以吃到這等級的牛舌套餐，

我必定每回來東京都要來！

推薦給大家！必要來嚐嚐！

店內採掃描ＱＲ點餐，雖然沒有中文，但是都有圖片＝）

Shin-Okubo | 3 小時

｜大久保商圈｜

這裡是東京最大的『韓國街』，

也是當地日本哈韓族必來逛之地，有非常多的韓國美妝店面與餐廳，

美妝的品牌玲瑯滿目，每個女孩的購物籃都是滿滿的。

餐廳也是非常的正中，還有些許的街邊小吃店家。

街上80%都是女生～

淺草寺 | 2 小時

｜淺草寺｜

來東京必來的觀光客行程還是不能少啦～

人潮如疫情前，完全不受影響，來這別忘了求個簽，看自己的運勢吧！

因為疫情較緩，目前人潮也是非常的多，和疫情前差不多了～

店家也是差不多都有開了

東京晴空塔 | 2 小時

｜晴空塔｜

位於淺草寺附近的晴空塔，不妨來登高看看，

把東京的風景盡收眼底！

米其林指南推薦 銀座篝 本店 Kagari | 2 小時

｜銀座篝かがり｜

很多台灣人來日本必吃的店家之一，

有著濃郁但不油膩的雞白湯湯頭，明明日日式料理，

湯喝起來卻像濃湯，日西合併的湯頭，靠著這獨特的湯頭，

拿下了東京米其林美食評鑑必比登推薦的拉麵！

入口瞬間可以感受湯頭非常的順口優雅！

喜愛松露的朋友們可以試試看他們松露雞白湯拉麵！

添加了松露的香氣，多一份洋食感，非常的香濃。

APA Hotel | 12 小時

｜ＡＰＡ旅館｜

每次的旅遊我幾乎都會選擇ＡＰＡ，

整體來說他們的品質比較統一，整潔衛生，

麻雀雖小五臟俱全！

（宛兒讀者的tips: 偷偷跟你們說喔～可以下載ＡＰＡ的ＡＰＰ可以獲得比訂房網更優惠的價錢！）

第 2 天

東京鐵塔 | 2 小時

｜東京鐵塔｜

來東京必看的就是東京鐵塔啦～

但是你們知道右邊這張網美照片是哪裡拍出來的呢？

偷偷跟你們說～很多在地人也不知道

就是～停車場的出口往上走就會看到這個景象！

既然來了也來登高一看吧！雖然沒有天空樹來得高，但鐵塔地面上有挖簍空的窗，

讓你可以垂直向下看，有懼高的朋友請斟酌觀賞～（我就有～～怕死了xd超高

無敵家 | 2 小時

｜無敵家｜

超人氣的家系拉麵！

曾經在知名旅遊app TripAdvisor 連續五年獲得網友評選東京豐島區第一名的拉麵！

濃郁的豚骨湯頭，搭上蒜香，重口問直衝腦門！超愛！

叉燒也是十分厚！

新宿站 | 4 小時

｜新宿｜

如大家所知道的，新宿是日本流行指標之一，

這裡有著最流行時尚的衣服配件，也是喜歡時尚者的天堂！

Butagumishokudo | 2 小時

｜豚組食堂｜

這家是我一位日本朋友帶我來吃的，他說這是他日本最愛的炸豬排（這麼誇張嗎？xd

豚組食堂有別一班的豬排店，他的菜單選擇非常少，就只有ロースかつ膳（里肌肉）、フィレかつ膳（腰內肉）可以選擇，接下來就是選擇份量。

豬排偏乾但是不材，說上來算是比較清爽的口感，比較不油膩。

但對於喜歡油脂香味的人可能要可慮一下xd

六本木新城 | 1 小時

｜六本木｜

有著東京微醺地圖之稱，六本木可以說是日本的高檔不夜城，這裡有者許多的高檔酒吧夜店以及餐廳，

是許多白領上班族喜歡下班後來這小酌的地方。

在靠近聖誕節，這區會有美麗的聖誕燈飾，閃閃發亮的燈飾，配上微醺的氣氛，這就是六本木獨有的特色。

如果有預算的話，可以在這選一間酒吧坐下來聊天欣賞一下六本木的風景吧！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【日本-東京】高級牛舌、韓國街、淺草漫步

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」