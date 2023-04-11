日本全國評選飯店最好吃早餐第四名，北海道鄉土料理、勝手丼無限吃到飽，高橋牧場牛奶無限喝

每年評選的名次都不太一樣，Vessel Inn札幌中島公園人氣居高不下，2020年評選為第四名，許多遊客為了Vessel Inn豐盛的早餐會特地選擇入住，近地鐵中島公園站，房價親民，更是讓Vessel Inn入住率大大提高。雖然沒有入住此間飯店，但仍就要來朝聖一下。

遊客可在一樓櫃台購買早餐券，付費取券後搭乘電梯上二樓餐廳用餐，早餐供應時間為5：30～9：30。

一樓大廳發現有一區給小朋友玩的摺紙區，很貼心啊。

Vessel Inn札幌中島公園飯店早餐價格

不僅提供住房房客可享用早餐，也有對外開放，入住飯店的房客成人2000日元、6~12歲 1000日元、5歲以下兒童免費；非入住飯店的遊客成人2700 日元、4~12 歲1400 日元、3歲以下兒童免費。請注意如果用餐當天人潮太多或是客滿，飯店將不提供給非入住飯店的遊客付費使用。

小朋友的餐具也是分隔盤，好多種顏色。

日本評選飯店最好吃早餐

Vessel Inn札幌中島公園的餐點區域不算非常大，比預期小了些，不過該有的都有，不論日式還是西式，冷食還是熟食，甚至連冰淇淋都有。

沙拉區。

日式和食區的烤鮭魚，幾乎是日式早餐的基本元素。

REF松山市駅開業一周年紀念推出的料理，可以自己組一碗今治的Ｂ級美食今治玉子飯，不過肉也太鹹了。

大洲地方的鄉土料理，野菜芋煮。

北海道必吃的湯咖哩在飯店早餐就吃的到，一旁的野菜隨你搭配。

十勝名物豚丼向來也是我的愛，不過飯店的味道太過死鹹。

我愛的羊肉料理，但口味跟口感上依舊不討我喜。

西式的炒蛋、培根、炸雞等，還有多種麵包。

數量限定的法式吐司，用北海道小麥跟北海道雞蛋做成，結果忘記先拿後來就空了。

勝手丼吃到飽

北海道有多家飯店的早餐都有提供勝手丼，第一次吃超驚喜，現在再吃雖沒有一開始的驚奇，但還是很開心，Vessel Inn札幌中島公園當然也少不了勝手丼。所謂的「勝手丼」就是「想吃什麼自己夾什麼的丼飯」，干貝、鮭魚卵、鮭魚、螃蟹肉無限取用，大家幾乎都裝滿滿一碗，超過癮的。食量大的話多吃幾碗就回本了，划算。

八種生食海鮮無限供應吃到飽，干貝、鮭魚卵、甜蝦、鮪魚、干貝、軟絲、螃蟹等，平時貴桑桑的干貝跟鮭魚卵，在這裡吃個痛快，太開心了。

吃不了太多飯當生魚片吃也不是不行。

北海道鄉土料理秋鮭石狩汁。

北海道玉米濃湯就是又香又甜好濃郁。

北海道牛奶喝到飽、牛奶冰淇淋吃到飽

Vessel Inn札幌中島公園提供以新鮮現搾鮮乳聞名的二世古「高橋牧場」牛奶，另外還有美瑛牛乳，最喜歡在北海道的飯店吃早餐，好喝的牛奶就是無限喝到飽。另外還有雪印北海道限定的乳酸飲料。

咖啡、茶等基本款一應俱全。

可以帶走的咖啡，很讚。

一早就能吃到超濃郁的牛奶冰淇淋。

甜點部分表現也都很棒，超過buffet的水準。

後來在入住的Hotel Gracery Sapporo也吃了早餐，一樣有勝手丼吃到飽，不過Vessel Inn札幌中島公園的品項比較多一點，生食海鮮也較多，各有優劣，只能說北海道飯店的早餐絕對不會讓你失望，就算沒入住Vessel Inn札幌中島公園也值得特地來吃一下。

Vessel Inn札幌中島公園 | 官網

電話：011-522-5246

地址：札幌市中央區南九條西4-1-2（地鐵中島公園站）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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