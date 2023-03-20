飯店控注意！看好疫後觀光 2新品牌正式進軍京都

京都都喜天麗飯店於2023年9月盛大開幕。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】終於辦好了新護照，今年夏天將有更多誘因可以規劃去京都旅遊！知名泰國領導房地產開發公司都喜國際(Dusit International)宣佈旗下兩大飯店品牌將於京都開幕，分別是將於六月落成的 ASAI Kyoto Shijo以及將於九月開業的 Dusit Thani Kyoto，前所未見大動作將都喜獨特的泰式熱情好客氛圍一次帶到日本。

都喜國際集團成立70多年，其經營服務理念在全球主要目的地屢獲殊榮，該集團持續創造里程碑，正式插旗進駐日本京都古城，承諾帶來獨特的旅宿體驗，其創作靈感來自都喜四大主要概念，即「服務強調親切」、「提升幸福感」、「用在地特色串聯旅客與當地文化」和「永續經營」。

▲都喜天麗品牌的精緻大堂酒廊。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

飯店控必訪京都理由一

根據交通部觀光局統計，國人習慣於半年之前規劃旅遊，都喜知名旗艦品牌飯店剛好半年後即將開幕！

‧ 品牌：京都都喜天麗飯店 (Dusit Thani Kyoto)

‧ 開幕日期：2023年9月

‧ 位置：位於京都市下京區步行街，距離京都車站僅 850 公尺，靠近聯合國教科文組織世界遺產西本願寺和各主要景點。

都喜天麗自然地將日本傳統和泰國親切待客之道交織在一起，並通過建築特色加以詮釋，其創作靈感來自「日本京都」和「泰國大城」兩座古都豐富文化遺產，加上具有現代感的曲線以及令人讚嘆的驚喜元素，室內設計蘊含優雅舒適田園風情，為國內和國際旅客創造令人嚮往的渡假情境。

▲奢華四層樓建築坐擁147間典雅舒適客房。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

一進門就感受得到象徵都喜天麗品牌的精緻大堂酒廊，離塵不離城的寧靜庭院，低調奢華的四層樓建築坐擁147間典雅舒適客房，飯店內有健身中心，多功能宴會廳，其中芳療中心 Devarana Wellness 融合泰式SPA結合日式療程滿足旅客對身心靈健康平衡的期望。

餐飲也是京都都喜天麗的主要亮點，使這裡成為美食愛好者必訪之處，包括特色鐵板燒「紅葉」餐廳、別緻的 Den Kyoto俱樂部酒吧、奢華時髦的茶館，然而最值得關注的是由來自泰國屢獲殊榮的明星雙主廚所打造的泰式餐廳Ayatana，作為飯店的招牌餐廳將由曼谷 Bo.lan 米其林指南一星餐廳兩位主廚 Duangporn Sonvisava 和 Dylan Jones 共同呈現星級料理，在Ayatana餐廳中體驗身在金繼工藝設計為靈感的優雅空間，享用創意現代美食。享受富有故事情節的五感特色料理，另外絕不能錯過Kati 甜點工作坊將會首度在京都發表泰式椰子各式甜點，甜點控必嚐！

▲京都ASAI四條旅店靠近錦市場。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

飯店控必訪京都理由二

剛好想要趁暑假前造訪京都嗎? 好消息是此集團另一飯店品牌ASAI Kyoto Shijo將更早開幕！

‧ 品牌：京都ASAI 四條旅店 (ASAI Kyoto Shijo)

‧ 開幕日期：2023年6月

‧ 位置：位於四條烏丸靠近錦市場，被稱為「京都的廚房」

▲旅店空間亮點之一是提供工作、休憩、享樂各式活動的共享場域。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

簡約風格，結合當地特色的風格旅宿，欣賞在地藝術和人文風情，並帶有一些獨特的泰式風情，旅店空間亮點之一是提供工作、休憩、享樂各式活動的共享場域空間，與新世代旅人 Work / Rest / Play 旅遊理念不謀而合，鼓勵旅客可以花更多時間與當地人互動。

▲共有114間溫馨裝潢客房，設計著重全方位功能，提供高品質床鋪。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

共有114間溫馨裝潢客房，設計著重全方位功能，提供高品質的床鋪，一應俱全功能插座，智慧型電視，帶有強力水壓蓮蓬頭的淋浴間，設計感強烈的共享空間，另外可於共享空間與各方旅客交流，以及體驗泰式小吃文化。

設計風格餐廳靈感來自曼谷親民街頭美食，客人會發現可口的正宗泰式咖哩和美味的燒烤小吃，搭配日式原創雞尾酒和優質日本威士忌、清酒和啤酒；招牌甜品芒果糯米飯和椰子冰淇淋是菜單上令人期待的甜點，配上各種配料，與當地食材供應商定期合作，持續採購當季農特產品，使這家與眾不同的 Lifestyle 時尚旅店脫穎而出。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野