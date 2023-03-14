文青必收！2023大東京古民宅咖啡、甜點推薦 流山新開幕風格店鋪4選

去年秋天，我們搭乘地方線流鐵流山線，到東京旁的千葉縣的流山賞了早楓，並來了一場小小的咖啡甜點巡禮。其實那次旅程，一直有個小遺憾，就是沒能到訪流山當地很有人氣的古宅咖啡「藏之咖啡藝廊燈環」，因為當時不巧店鋪因為搬遷而停業中。不過這次，終於等到它新址開張，與此同時，流山本町內也新開幕了幾家新的咖啡甜點店。且趁著這次機會，就一次走遍囉。

老宅、手作雜貨、在地特色的餐點甜點，遷址後重新開張的古舎咖啡燈環，進駐的是舊米店「流山食糧」的老倉庫建築。從外面透過那帶著年代感的玻璃拉門看進去，便能看到店內窗邊放了不少會令雜貨控們心花怒放的小物——那是咖啡燈環的手作雜貨區，而咖啡燈環本身也就是以手作及天然素材作為主概念誕生的咖啡空間。

古舎咖啡燈環的招牌料理，當屬利用當地新鮮食材及酒粕製作的營養餐點，其中包括了健康新鮮午餐盤、鹹派餐盤及特製咖哩飯等。除了正餐，更少不了獨家製作的味醂甜點和飲品，像是蘋果起司味醂奶油蛋糕、味醂甜紅薯、味醂蘇打汽水等。其中蘋果起司味醂奶油蛋糕濃郁，因為味醂而帶一點鹹味，讓口感滋潤的蛋糕多了一份層次，是店內非常有人氣的品項。

由於店主長年喜歡笠間燒與益子燒，因此店內用來盛裝食物和飲品的器皿中能見到不少兩種陶器作品，且店內也有販售。若你本身喜歡日本陶器，那麼在店內用餐時不妨多留意餐點所搭配的器皿。

此外，一部分空間也不定時也會有小型展覽或是工作坊活動舉辦，不僅受到當地藝文愛好者歡迎，亦吸引來自其他地方的朋友前來參與。若有意前往用餐，建議可以事先預約，特別是店內經典的健康新鮮午餐盤，是以預約優先且數量有限的唷。

古舎咖啡燈環（古舎カフェ灯環）

地址：千葉県流山市流山3-349-2

電話：04-7158-0221

營業時間：10:30～17:00 (L.O 16:30)

公休日：週一、二（夏季、年末年始等不排除臨時公休。）

大眾交通：

流鐵流山線 「流山」站，步行約5分鐘

流鐵流山線「平和台」站，步行約7分鐘

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在流山本町的有間124歲的老倉庫「笹屋土蔵」，是被認定為日本國登錄有形文化財的老建築，而就在今年其中開幕了一家以流山當地食材，並結合鹿兒島當地特色食材，提供特色午餐及晚餐點的咖啡酒吧餐廳Cafe & Bal 藏心。它其實是在南流山營業長達25年的居酒屋「酒處皓太」的2號店，午餐時段提供的是用嚴選當地農家食材料理而成的午餐餐盤——以雜糧米與鮮蔬沙拉為基礎的，搭配使用流山當地特產的万上本味醂特調的沙拉醬，且可以自另外8種配菜中選擇3品，組成色香味俱全的午餐。配合午餐餐點，店內亦有豐富的特色飲品菜單可搭配選擇。

（圖片提供：流山市）

畢竟是居酒屋的2號店，Cafe & Bal 藏心的晚餐時段提供大人味十足的特色酒品與下酒料理。原本來自鹿兒島的店主，會以鹿兒島當地的黑豬肉及薩摩雞為主要食材烹調出各種有鹿兒島味的料理，同時店內也能品到各式日本酒，包括鹿兒島限定的燒酒。

跟著太太移居流山之後，便愛上這個地方，店主和我們說，希望這在老土藏中打造的二號店，可以陪伴當地人及外來旅客在流山度過美好時光。

Cafe & Bal 藏心（カフェ＆バル 蔵ごころ）

地址：千葉県流山市流山1-155-1

營業時間：

午餐 11:00〜15:00（L.O.14:30） / 晚餐 17:30〜22:30（L.O. 22:30）

公休日：

午餐 週一及週四

晚餐 週日及週一

週四及不定時公休

官方網站

（圖片提供：流山市）

2017年冬天誕生的fossette，名字取自法文的「小酒窩」之意，那種甜而不膩的印象，正也是店內甜點的完美詮釋。加入流山本味醂製作的甜點塔、鹹派、費南雪等美味西點，以能發揮食材簡單原味為主旨烘培而成，讓人吃了都能露出滿心的笑容——而這也是取名為fossette的最初的意義吧。

（圖片提供：流山市）

就在2023年2月，fossette搬到流鐵流山線平和台站附近的舊美容院，新開了並設咖啡座的甜點店fossette+。

fossette+的咖啡空間給人另一種優雅感，白色調為基底的內部裝潢搭配木質家具陳設，營造出明亮溫暖，卻又不失韻味的氛圍。再加上一些綠色植物的點綴，更讓整體空間多了一些自然感。即便在單趟的咖啡散策中，因為已經吃很飽而無法留下來喝咖啡，為了感受一下店內空間的魅力，前往帶個伴手禮回家也是不錯的選擇。

fossette+

地址：千葉県流山市流山4-511-2

電話：04-7115-7650

營業時間：

甜點販售 11:00〜18:00

咖啡 11:30〜18:00（L.O. 17:30）

公休日：週二、三 ※不排除臨時公休

大眾交通：流鐵流山線「平和台」站 步行約1分鐘

官方IG

同樣是甜點，和菓子與西式甜點又是全然不一樣的領域，而若你本來也就喜歡日式甜點，那麼去年冬天新開張的「和菓子屋 明月」可要放入名單——特別是你如果正好和我一樣喜歡銅鑼燒的話。和前面介紹的三家店不一樣，和菓子屋 明月是純粹的甜點店，沒有內用座位。簡單不失可愛感的暖簾，搭配現代和風感的木質拉門，有種格外清新的感覺。店內空間不大，木質的櫃台上展示了多種日式甜點，包括銅鑼燒、鹽大福等，還有一些很可愛的季節性和菓子，如味醂酒饅頭等。

這家和菓子店的店主是位年輕的小姐姐，原本在東京赤坂學藝，去年才到流山自立開業。由於我們注意到她店門口的切繪燈籠，選了做銅鑼燒畫面作主視覺，於是問了理由。她說，其實是她個人很喜歡做銅鑼燒，因為烤製銅鑼燒餅身這件事本身有很多講究，包括糕體的配方、火候、烤製時間長短等，只要有一個因素變了，烤出來的結果就會不一樣，讓她覺得很有趣。聽了這一番回答後，你是否也覺得，不吃一下她的銅鑼燒說不過去呢？

筆者個人蠻喜歡和菓子屋 明月的銅鑼燒，香且不會過甜，內餡兒還是自己很喜歡的帶粒的紅豆餡，且餅身滋潤度恰好，無需配茶點直接吃就很美味。而味醂酒饅頭的甜度也十分恰好，對於本身蠻怕和菓子過甜的筆者來說正正好，也給對日式甜點有興趣的你參考看看。

和菓子屋 明月（和菓子や めい月）

地址：千葉県流山市加6-1338

電話：04-7128-5047

營業時間：10:30〜17:00 ※售完即結束營業

公休日：週一、二

大眾交通：流鐵流山線「流山」站，步行約7分鐘

官方IG

這趟旅程，其實我們最先造訪的是和菓子店 明月，由於2月初正值日本的節分時節，所以店內陳列可非常可愛的赤鬼和菓子（可以看前面介紹中的圖片）——而它也真的很歡迎，就在我們拍了照之後沒過多久，它就賣完了。後來先後到「Cafe & Bal 藏心」和「古舎咖啡燈環」，和店主們閒聊時，一提到我們去了「和菓子店 明月」，兩位店主不約而同都問了句你們有看到那個赤鬼和菓子嗎？它超可愛的耶。

聽了，我不禁在心裡偷偷笑。或許也不是一件什麼非常厲害的事，就是這或許有些平淡瑣碎的談話片段中，不知為何總讓人有種說不出的和煦感，一如上回造訪時的「小春日和」感，即便那天正是早春還寒時——或許這個地方的溫度從來與季節無關，而和住在那裡的人們有關吧。

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