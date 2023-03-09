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一起到東京老街來場懷舊1日遊體驗人情味吧～東京下町散步景點6選(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

延續一起到東京老街來場懷舊一日遊體驗人情味吧~東京下町散步景點6選(上)，本集將再介紹三個景點。

4. 神保町

位於千代田區的神保町，對於台灣人來說或許不是一個熟悉的名字，但這裡卻以東京的古書街聞名。事實上這裡是世界上最大的古書店街，小小的一個區域聚集了將近兩百家的舊書店，讓愛書的人可以一整天逛個過癮。

而且因為二次大戰時，這裡是少數未被空襲轟炸的東京街區，因此保留了昭和時期的街景，以及許多的百年老店。來到這裡除了可以感受到老街的懷舊氛圍之外，更有著古書街獨有的人文氣息。

除了老東京的懷舊氛圍之外，這裡也有著許多老東京人所喜愛的餐廳與咖啡店(喫茶店)，而且價格也相對平易近人。

例如天婦羅的老店はちまき(Hachimaki)創業於昭和六年(西元1931年)，至今已開業超過90年，但中午只要一千日幣出頭，就可以享受一頓美味的天婦羅套餐。

走到門口就可以感受到該店的悠久歷史，有許多的名人與文豪例如江戶川亂步，都到這裡品嘗過炸蝦天麩羅定食、穴子天丼等招牌美食。

除此之外，神保町也是咖啡店的激戰區。如果逛街走累了，就找家咖啡店坐下來讓腳歇歇吧~這裡的懷舊風咖啡–古瀨屋咖啡店，或者以貢奉給皇室而聞名的土司名店MIYABI，都是價位親民又美味的好選擇。

天麩羅はちまき

地址: 東京都千代田区神田神保町1-19

古瀨戶咖啡店

地址: 東京都 千代田区 神田小川町 3-10 江本ビル 2F

CAFE＆BAKERY MIYABI 神保町店

地址: 東京都千代田区西神田 2-1-13

5. 高圓寺(高円寺)

高圓寺雖然是下町，但卻是年輕人很愛去的地方，因為這有很多時尚的古著店。不管男生女生、貴的便宜的、各種風格皆有。喜歡尋寶感覺的潮人們不可錯過！

古著店總共有30家以上，從高圓寺最知名的純情商店街，以及北端的早稻田通到南邊的青梅街道巷弄內都有。

日本人相信萬物皆有神，因此任何想得出來的事物都有神明保佑。高圓寺有日本全國唯一的「氣象神社」，可以祈求結婚、考試、出門遠行等人生重要日子不下雨，以及陰鬱的心裡可以放晴。

繪馬是木屐和晴天娃娃御神籤，超級可愛！這裡還是知名動畫天氣之子的聖地，不少粉絲會在木屐繪馬上畫畫奉納神明。

氣象神社

地址：東京都杉並區高園寺南4-44-19

參拜時間：4月～9月 早上~17:30/10月～3月 早上~17:00

怎麼這麼好，不用花錢就能吃餃子？！高圓寺的「0圓餃子」居酒屋，榜標只要點一杯飲料，就能不花一毛錢吃一份煎餃（5個），當然你點的飲料越多，就能吃越多份餃子。這間店超受年輕人歡迎，總是大排長龍呢！

餃子処 たちばな

地址：東京都杉並区高円寺南3-69-1

營業時間：周一～周四 18:00~24:00/周五周六18:00~1:00(周日公休）

6. 藏前

藏前的位置剛好位在淺草及晴空塔旁，是這幾年興起的文青商品、雜貨及特色咖啡廳的新聖地。

因為就位在淺草旁邊，而且過去江戶時代時就是知名的米倉，因此藏前聚集了許多各行各業的傳統職人。到了現代，許多文創店家及文青咖啡店進駐，形成了藏前新舊並存的特殊氛圍。

在住宅區內的Dandelion Chocolate巧克力工廠來自美國舊金山，強調稀有、高品質。每日限定30份的CHEF’S TASTING和還有S’MORE是店內招牌商品。

CHEF’S TASTING是由可麗露、焦糖布丁、檸檬塔、巧克力泡芙、可可果凍等五個精緻小巧的甜點所組合的，S’MORE是烤到金黃的棉花糖，搭配巧克力和鹽，一點都不甜膩，非常好吃！(延伸閱讀: (東京)淺草Dandelion Chocolate–巧克力控怎會錯過，隱身住宅區的人氣巧克力專賣店)

Dandelion Chocolate FACTORY & CAFE KURAMAE

地址：東京都台東区蔵前4-14-6

營業時間：11:00~18:00

下次到日本旅行時，不妨將繁忙購物與下町散步行程互相交錯，更深入體會東京的美好吧！

窩日本推薦閱讀：東京抹茶甜點必吃9選推薦–關東唯一一家『中村藤吉』、世界最濃抹茶冰、超浮誇抹茶蒙布朗、還有…　

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東京 咖啡廳 京都

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