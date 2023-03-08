一起到東京老街來場懷舊1日遊體驗人情味吧～東京下町散步景點6選(上)

【撰文:Anita/ 窩日本】

東京是世界上最先進、時髦的一個城市，每天都有新鮮事發生、每次造訪都會有驚奇，但同時東京也保留著很多舊時文化，幾個站的距離就能到達悠哉步調的下町老街。到充滿復古元素的下町(老街)散步感受老東京人的生活，體驗一下那股懷舊氛圍，就能更了解為何東京這幾年會流行起下町散步了。

1. 淺草

說到東京的下町，許多人腦海裡浮現的就是淺草了。要說淺草是“下町之王”相信大家不會反對。

淺草寺是東京的象徵性地標之一，不管是旅遊或生活，絕大多數的人一定曾造訪過此。但一年356天有其中1天特別值得特地造訪，那就是7月10日。

那一天被稱為「四萬六千日」，因為四萬六千日相當於126年，也是人類壽命最長的極限，只要這一天到寺院祈求，就能得到一生份的功德！淺草寺在當天會特別舉辦法會，商店街也特別熱鬧。

淺草寺

地址：東京都台東區淺草2-3-1

淺草同時是知名的美食天堂，除了上面提到的這幾家之外，壽喜燒、天婦羅、抹茶冰淇淋等都有知名的老店在淺草經營。快來看這篇把淺草的美食通通吃個遍吧⇒⇒ (東京) 淺草必吃美食20選推薦–人氣小吃、米其林推薦飯糰、世界最濃抹茶冰、壽喜燒百年老店、還有…

2. 谷根千

谷根千是「谷中」「根津」「千駄木」一帶的總稱，其中最受觀光客歡迎的就是谷中。

谷中其實就是從機場要換乘至東京各處的必經車站「日暮里」。從日暮里車站走出後約兩分鐘，就可到達谷中最知名的景點–谷中銀座商店街。

這裡是著名的貓街，因此可以看到很多和貓咪有關的商店。而各式的小吃、雜貨店與甜點店也增添了許多逛街的樂趣。

這裡有兩間非常知名的甜點店，一個是以蒙布朗聞名的和栗屋(可參考⇒⇒ 東京必吃蛋糕名店15選推薦！和栗屋、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有什麼甜點名店呢?)，另一個則是長年排隊的刨冰店–秘密堂(請參考⇒⇒東京與近郊人氣刨冰店10選推薦！想解身體的渴就吃天然冰做的刨冰吧)～。

若在傍晚時分來到此，一定要在商店街口的大階梯「夕焼けだんだん」（晚霞段段）欣賞夕陽美景。

谷中銀座商店街

地址：東京都台東区谷中3-13-1

從上野徒步20分鐘左右即能抵達根津。根津最知名的就是創立已1900年的「根津神社」，主神是武尊三神，能保佑結緣、考試合格與消除厄運。境內有大片的杜鵑花苑，每年4月中下旬約3000株的杜鵑花齊放甚為壯觀。

地址：東京都文京区根津1-28-9

參拜時間：3~9月份 9:30~17:30/10月、2月 9:30~17:00/11月～1月 9:00~16:30

3. 巢鴨

巢鴨被稱為「歐巴桑的原宿」，因此很多年輕人都不會想要來這裡逛，但實際走一遭，發現「巢鴨地藏通商店街」超多好吃也超多好逛的呢！(延伸閱讀: 在“老婆婆的原宿”巢鴨來場下町一日遊，年輕人一樣可以逛得很開心！)

只是沒有時尚的衣服可以買。因為是老人家很多的地方，甚至有餐廳推出歐巴桑定食，食物煮得軟軟嫩嫩，讓老人家好入口，是不是很貼心！

巢鴨地藏通商店街

地址：東京都豐島區巢鴨4-22-8

巢鴨地區有幾間著名的寺廟，其中最有名的當屬「拔刺地藏尊高岩寺」，來到這裡必要做的一件事就是洗觀音像。在觀音身上淋水、並拿著乾淨的布擦拭就能將病痛洗掉。現在的觀音是第二代，第一代是用刷子刷而導致石像磨損，所以現在改用布擦。

拔刺地藏尊高岩寺水洗觀音

地址：東京都豐島區巢鴨3-35-2

別以為巢鴨就只有老老舊舊的店，其實這裡也有時髦的西式甜點店唷！隱身在住宅區中的PÂTISSERIE Yoshinori Asami ，在新宿伊勢丹還設有專櫃。他們的甜點外型都非常賞心悅目，讓人捨不得馬上吃完，要一小口一小口品味。

地址：東京都豊島区巣鴨3-23-3 ハウス桃李 1F

營業時間：10:30~19:00(每周二、三公休）

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