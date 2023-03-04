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櫻吹雪、嚐櫻餅！ 星野集團BEB5土浦青年旅館 推出獨家水上自行車賞櫻趣

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／星野集團
圖片提供／星野集團

一邊騎乘水上自行車，一邊欣賞櫻花美景，這樣獨特的賞花體驗，出現在星野集團的創新型青年旅館品牌「BEB」在茨城縣土浦市的「星野集團 BEB5 土浦」的活動中，選在附近的賞櫻名勝「新川」舉行，櫻花為土浦市市花，河岸兩側連綿約兩公里的櫻花道是土浦的賞櫻名勝之一，BEB5土浦主打單車旅遊，參加者不但可以騎乘水上自行車在水面上奔馳，欣賞櫻花美景，還可帶上當地知名和菓子店的櫻餅與猿島茶，來一場絕無僅有的櫻花季約會。

「星野集團 BEB5 土浦」的活動中，選在附近的賞櫻名勝「新川」，舉辦水上自行車賞櫻趣活動；圖片提供／星野集團

特色１：邊騎水上自行車邊賞櫻

水上自行車具有高穩定性，能夠舒適地在水上騎車。跟一般腳踏車一樣，轉動把手就能控制方向，就像騎在路上一樣輕鬆。時速僅有約10 公里，旅客能夠邊悠閒欣賞櫻花隧道邊騎車前進。

上下車時也會有工作人員在旁協助，可以放心騎乘，享受賞花樂趣。

河岸兩側連綿約兩公里的櫻花道是土浦的賞櫻名勝之一；圖片提供／星野集團

特色２：在河面上獨佔櫻花

流於土浦市內的新川兩岸有約兩百株染井吉野櫻，樹道約兩公里長。樹枝從兩岸伸來，形成了拱形的櫻花花架，河面上也倒映出櫻花，連綴成漫天的粉色花海。在河面上有別於陸地上，沒有擁擠的賞花客，能夠近距離獨佔櫻花美景。

受到當地人喜愛的和菓子店志ち乃（Shichino）的櫻餅；圖片提供／星野集團

特色３：品嚐開業70年的日式櫻餅

為了增添賞花樂趣，就絕對少不了甜點，為此BEB5 土浦準備了在土浦市創業七十年，長年受到當地人喜愛的和菓子店志ち乃（Shichino）的櫻餅。特別製作成單手即可方便品嘗的大小，方便在水上邊賞櫻邊享用。還可搭配在茨城猿島台地生產，以濃厚香氣與濃醇層次為特色的「猿島茶」一同享用。

「BEB5土浦」主打單車旅遊；圖片提供／星野集團

日本知名酒店集團–星野集團，在國內外擁有60間以上的住宿設施，包括台灣「虹夕諾雅 谷關」，致力於推廣各地特色及精緻的日式服務，星野集團目前經營五個各具特色的品牌，分別是精緻奢華的「虹夕諾雅」，溫泉旅館「界」，親子度假村「RISONARE」，都市觀光旅館「OMO」以及無拘無束的「BEB」。

星野集團「BEB」品牌定位為以自由為本的青年旅館，BEB的客房及大廳設計別具玩心，且備有24小時營業的Cafe。歡迎攜帶外食入內享用、早餐與退房時間晚一點也不成問題，旅客能隨著當下的心情，享受不受框架限制的旅行樂趣。「BEB5土浦」主打單車旅遊，另還有主打海洋的「BEB5沖繩」、擁有溫泉設施的「BEB5輕井澤」。

■星野集團 BEB5 土浦

地址：茨城縣土浦市有明町1-30 PLAYatré土浦3樓電話：＋81‐50-3134-8096客房數：90間（入住時間：15:00/退房時間：11:00）費用：1晩6,600日幣起(2位使用1間房時1位的費用、含稅、不含餐)交通：從JR土浦站・出口徒歩０分

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210310

賞櫻 旅館 賞花

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